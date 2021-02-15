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Венгерская армия получила первые турецкие бронированные машины Ejder Yalçın

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11 февраля 2021 года состоялась официальная церемония передачи на вооружение 25-й пехотной бригады сухопутных войск Венгрии в Тата первых десяти бронированных машин Ejder Yalçın класса MRAP с колесной формулой 4х4 разработки и производства турецкой компании Nurol Makina. В венгерской армии эти машины получили обозначение Gidran в честь породы венгерских скаковых лошадей. На церемонии присутствовали министр обороны Венгрии Тибор Бенко и главнокомандующий вооруженными силами Венгрии генерал Ференц Кором.

Бронированные машины Ejder Yalçın 4х4 (Gidran) производства турецкой компании Nurol Makina из числа первой партии в десять единиц, полученной вооруженными силами Венгрии. Машины выполнены в стандартной турецкой военной модификаци TTZA (Ejder Yalçın II) с турецкими дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP. Тата (Венгрия), 11.02.2021 (с) министерство обороны Венгрии

Данные десять машин Ejder Yalçın 4х4 были заказаны министерством обороны Венгрии по контракту с Nurol Makina, заключенному в 2019 году. Машины были поставлены Венгрии в конце 2020 года, а 8 февраля доставлены в расположение 25-й пехотной бригады венгерской армии в Тата с центральной логистической базы вооруженных сил Венгрии в Будапеште. Машины выполнены в стандартной турецкой военной модификаци TTZA (Ejder Yalçın II) с турецкими дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP, но оснащены средствами связи, поставленными немецкой группой Rheinmetall, установка оборудования связи выполнялась в Будапеште венгерским предприятием HM ArmCom Kommunikációechnikai Zrt. Сообщается, что первые десять поставленных машин будут использоваться в основном подразделением военной полиции бригады.

В декабе министерством обороны Венгрии было заключено с компанией Nurol Makina рамочное соглашение о приобретении еще "более 300" бронированных машин Ejder Yalçın (Gidran), из которых первые 40 находятся в твердом контракте и будут изготовлены в Турции Nurol Makina, а остальные (до 280 единиц) должны быть собраны в Венгрии.

В декабре 2020 года германская группа Rheinmetall подписала соглашение с венгерской компанией HT Division Zrt (которая ранее заключила соответствующее соглашение с Nurol Makina) о создании совместного предприятия по производству в Венгрии машин Ejder Yalçın (Gidran), которое будет размещаться в Капошваре. Совместное предприятие должно начать деятельность уже в 2021 году. Венгерские машины будут оснащаться оборудованием наблюдения и связи немецкого производства, поставщиком которого выступит Rheinmetall, в перспективе планируется применение на машинах и боевых модудей производства Rheinmetall. Предприятие будет иметь права экспорта собираемых там боевых машин.

Компания HT Division Zrt планирует на данном предприятии организовать также сборку другой более легкой 10-тонной бронированной машины (4х4) разработки и производства турецкой компании Nurol Makina - NMS (Yörük), причем, возможно, она получит венгерское название Komondor (ранее это обозначение имела линейка не пошедших в серию мрапоподобных машин венгерской компании Gamma Műszaki Zrt). В 2019 году машина NMS (Yörük) демонстрировалась в Венгрии вместе с Ejder Yalçın.

Бронированная машина Ejder Yalçın 4х4 класса MRAP впервые была представлена Nurol Makina в 2012 году. Машина полной боевой массой до 18 тонн (в последних исполнениях) имеет вместимость 11 человек и весьма высокий заявленный уровень защиты STANAG 4569 Level 4а/3b. Кузов имеет модульную конструкцию и при реконфигурации позволяет размещать до 4 тонн полезной нагрузки. В 2014 году первые 11 серийных машин Ejder Yalçın были поставлены турецкой полиции, а в августе 2016 года турецкая армия законтрактовала 50 машин Ejder Yalçın в модификации TTZA (также именуется Ejder Yalçın II) с дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP, в качестве своего рода облегченного MRAP, поставки которых были начаты с 2017 года. Всего, по некоторым данным, турецкая армия и жандармерия к настоящему времени законтрактовали до 400 машин Ejder Yalçın 4х4.

С 2017 года машины Ejder Yalçın 4х4 также поставляются на экспорт, и к настоящему времени, по известным сведениям, получены Тунисом, Сенегалом, Туркменией и Узбекистаном (где планировалась их сборка), а наиболее крупные контракты на нее заключил Катар, заказавший. как сообщалось, несколько сот машин в модифицированном варианте Ejder Yalçın III.

Бронированные машины Ejder Yalçın 4х4 (Gidran) производства турецкой компании Nurol Makina из числа первой партии в десять единиц, полученной вооруженными силами Венгрии. Машины выполнены в стандартной турецкой военной модификаци TTZA (Ejder Yalçın II) с турецкими дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP. Тата (Венгрия), 11.02.2021 (с) министерство обороны Венгрии

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Страны
Венгрия
Германия
Катар
Сенегал
Тунис
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Компании
Aselsan
Nurol
Rheinmetall
ВПВС РФ
Проекты
2020-й год
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