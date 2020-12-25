Венгрия закупает турецкие бронированные машины Ejder Yalçın

Заместитель министра обороны Венгрии Гаспар Марот 21 декабря 2020 года сообщил, что для вооруженных сил Венгрии будет приобретено более 300 бронированных машин Ejder Yalçın класса MRAP с колесной формулой 4х4 разработки и производства турецкой компании Nurol Makina. При этом сборка большей части машин (который получат венгерское обозначение Gidran в честь породы венгерских скаковых лошадей) будет осуществлена в Венгрии на создаваемом совместном предприятии с германской группой Rheinmetall.

Бронированные машины Ejder Yalçın 4х4 производства турецкой компании Nurol Makina из числа первой партии в десять единиц, полученной вооруженными силами Венгрии, 2020 год. Машины выполнены в стандартной турецкой военной модификаци TTZA (Ejder Yalçın II) с турецкими дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP (с) министерство обороны Венгрии

Ранее в 2018 году министерство обороны Венгрии заключило контракт с Nurol Makina на закупку первой партии из десяти бронированных машин Ejder Yalçın 4х4, которые были поставлены в 2020 году (на фото). Теперь заключено рамочное соглашение о приобретении "более 300" бронированных машин Ejder Yalçın (Gidran), из которых первые 40 уже законтрактованных будут изготовлены в Турции Nurol Makina, а остальные (до 280 единиц) должны быть собраны в Венгрии.

Сооответственно, 18 декабря группа Rheinmetall подписала соглашение с венгерской компанией HT Division Zrt (которая ранее заключила соответствующее соглашение с Nurol Makina) о создании совместного предприятия по производству в Венгрии машин Ejder Yalçın (Gidran), которое будет размещаться в Капошваре. Совместное предприятие должно начать деятельность уже в 2021 году. Предполагается, что венгерские машины будут оснащаться оборудованием наблюдения и связи немецкого производства, поставщиком которого выступит Rheinmetall, в перспективе планируется применение на машинах и боевых модудей производства Rheinmetall. Предприятие будет иметь права экспорта собираемых там боевых машин.

Компания HT Division Zrt планирует на данном предприятии организовать сборку другой более легкой бронированной машины (4х4) разработки и производства турецкой компании Nurol Makina - NMS (Yörük), причем, возможно, она получит венгерское название Komondor (ранее это обозначение имела линейка не пошедших в серию мрапоподобных машин венгерской компании Gamma Műszaki Zrt). В 2019 году машина NMS (Yörük) демонстрировалась в Венгрии вместе с Ejder Yalçın.

Cо стороны bmpd напомним, что бронированная машина Ejder Yalçın 4х4 класса MRAP впервые была представлена Nurol Makina в 2012 году. Машина полной боевой массой до 18 тонн (в последних исполнениях) имеет вместимость 11 человек и весьма высокий заявленный уровень защиты STANAG 4569 Level 4а/3b. Кузов имеет модульную конструкцию и при реконфигурации позволяет размещать до 4 тонн полезной нагрузки. В 2014 году первые 11 серийных машин Ejder Yalçın были поставлены турецкой полиции, а в августе 2016 года турецкая армия законтрактовала 50 машин Ejder Yalçın в модификации TTZA (также именуется Ejder Yalçın II) с дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP, в качестве своего рода облегченного MRAP, поставки которых были начаты с 2017 года. Всего, по некоторым данным, турецкая армия и жандармерия к настоящему времени законтрактовали до 400 машин Ejder Yalçın 4х4.

С 2017 года машины Ejder Yalçın 4х4 также поставляются на экспорт, и к настоящему времени, по известным сведениям, получены Тунисом, Сенегалом, Туркменией и Узбекистаном (где также планируется их сборка), а наиболее крупные контракты на нее заключил Катар, заказавший. как сообщалось, несколько сот машин в модифицированном варианте Ejder Yalçın III.

10-тонная легкая бронированная машина NMS (Yörük), впервые была продемонстрирована Nurol Makina в 2017 году, первым известным их заказчиком стал Катар.

Бронированные машины Ejder Yalçın 4х4 производства турецкой компании Nurol Makina из числа первой партии в десять единиц, полученной вооруженными силами Венгрии, 2020 год. Машины выполнены в стандартной турецкой военной модификаци TTZA (Ejder Yalçın II) с турецкими дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP (с) министерство обороны Венгрии