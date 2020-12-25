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Венгрия закупает турецкие бронированные машины Ejder Yalçın

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Заместитель министра обороны Венгрии Гаспар Марот 21 декабря 2020 года сообщил, что для вооруженных сил Венгрии будет приобретено более 300 бронированных машин Ejder Yalçın класса MRAP с колесной формулой 4х4 разработки и производства турецкой компании Nurol Makina. При этом сборка большей части машин (который получат венгерское обозначение Gidran в честь породы венгерских скаковых лошадей) будет осуществлена в Венгрии на создаваемом совместном предприятии с германской группой Rheinmetall.

Бронированные машины Ejder Yalçın 4х4 производства турецкой компании Nurol Makina из числа первой партии в десять единиц, полученной вооруженными силами Венгрии, 2020 год. Машины выполнены в стандартной турецкой военной модификаци TTZA (Ejder Yalçın II) с турецкими дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP (с) министерство обороны Венгрии

Ранее в 2018 году министерство обороны Венгрии заключило контракт с Nurol Makina на закупку первой партии из десяти бронированных машин Ejder Yalçın 4х4, которые были поставлены в 2020 году (на фото). Теперь заключено рамочное соглашение о приобретении "более 300" бронированных машин Ejder Yalçın (Gidran), из которых первые 40 уже законтрактованных будут изготовлены в Турции Nurol Makina, а остальные (до 280 единиц) должны быть собраны в Венгрии.

Сооответственно, 18 декабря группа Rheinmetall подписала соглашение с венгерской компанией HT Division Zrt (которая ранее заключила соответствующее соглашение с Nurol Makina) о создании совместного предприятия по производству в Венгрии машин Ejder Yalçın (Gidran), которое будет размещаться в Капошваре. Совместное предприятие должно начать деятельность уже в 2021 году. Предполагается, что венгерские машины будут оснащаться оборудованием наблюдения и связи немецкого производства, поставщиком которого выступит Rheinmetall, в перспективе планируется применение на машинах и боевых модудей производства Rheinmetall. Предприятие будет иметь права экспорта собираемых там боевых машин.

Компания HT Division Zrt планирует на данном предприятии организовать сборку другой более легкой бронированной машины (4х4) разработки и производства турецкой компании Nurol Makina - NMS (Yörük), причем, возможно, она получит венгерское название Komondor (ранее это обозначение имела линейка не пошедших в серию мрапоподобных машин венгерской компании Gamma Műszaki Zrt). В 2019 году машина NMS (Yörük) демонстрировалась в Венгрии вместе с Ejder Yalçın.

Cо стороны bmpd напомним, что бронированная машина Ejder Yalçın 4х4 класса MRAP впервые была представлена Nurol Makina в 2012 году. Машина полной боевой массой до 18 тонн (в последних исполнениях) имеет вместимость 11 человек и весьма высокий заявленный уровень защиты STANAG 4569 Level 4а/3b. Кузов имеет модульную конструкцию и при реконфигурации позволяет размещать до 4 тонн полезной нагрузки. В 2014 году первые 11 серийных машин Ejder Yalçın были поставлены турецкой полиции, а в августе 2016 года турецкая армия законтрактовала 50 машин Ejder Yalçın в модификации TTZA (также именуется Ejder Yalçın II) с дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP, в качестве своего рода облегченного MRAP, поставки которых были начаты с 2017 года. Всего, по некоторым данным, турецкая армия и жандармерия к настоящему времени законтрактовали до 400 машин Ejder Yalçın 4х4.

С 2017 года машины Ejder Yalçın 4х4 также поставляются на экспорт, и к настоящему времени, по известным сведениям, получены Тунисом, Сенегалом, Туркменией и Узбекистаном (где также планируется их сборка), а наиболее крупные контракты на нее заключил Катар, заказавший. как сообщалось, несколько сот машин в модифицированном варианте Ejder Yalçın III.

10-тонная легкая бронированная машина NMS (Yörük), впервые была продемонстрирована Nurol Makina в 2017 году, первым известным их заказчиком стал Катар.

Бронированные машины Ejder Yalçın 4х4 производства турецкой компании Nurol Makina из числа первой партии в десять единиц, полученной вооруженными силами Венгрии, 2020 год. Машины выполнены в стандартной турецкой военной модификаци TTZA (Ejder Yalçın II) с турецкими дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP (с) министерство обороны Венгрии

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Катар
Сенегал
Тунис
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Компании
Aselsan
Nurol
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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