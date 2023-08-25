В Венгрию доставлен первый танк Leopard 2A7HU

Венгерские источники сообщили, что 22 августа 2023 года в Венгрию на базу единственного в венгерской армии развернутого 11-го танкового батальона 25-й пехотной бригады (MH 25. Klapka György Lövészdandár) в Тата были доставлены автомобильным транспортом из Германии первые "эталонные" образцы заказанных Венгрией танка Leopard 2A7HU и универсальной бронированной ремонтно-эвакуационной машины Wisent 2. Сообщается что данные образцы будут приняты и утверждены министерством обороны Венгрии, после чего должны быть возвращены производителю германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW / KNDS) для использования в качестве "эталонных" образцов при производстве серийных машин. Фактические поставки заказанных Венгрией 44 серийных танков Leopard 2A7HU и пяти машин Wisent 2 будут начаты с конца 2023 года.

Поставленный Венгрии первый "эталонный" образец танка Leopard 2A7HU производства германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW / KNDS), 22.08.2023 (с) Facebook / LHSN.hu

Напомним, что в декабре 2018 года министерство обороны Венгрии подписало контракт с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS) на приобретение 44 основных танков Leopard 2A7+ (в исполнении для Венгрии получили обозначение Leopard 2A7HU), 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 новой постройки, а также 12 танков Leopard 2A4 (Leopard 2A4HU) из наличия для использования в качестве учебных, восьми бронированных машин новой постройки на базе танка Leopard 2 (пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Wisent 2 и три танковых мостоукладчика Leguan) и 13 тяжелых военных автомобилей Rheinmetall RMMV HX и TGS. Официальная стоимость контракта была объявлена как более 160 млрд венгерских форинтов (около 500 млн евро), однако фактически составляет до 1,5 млрд евро.

12 закупленных по этому контракту из наличия учебных танков Leopard 2A4HU были поставлены Венгрии в течении 2020 года. Поставка танков нового производства Leopard 2A7HU и машин на их базе ожидается с 2023 по 2025 годы. Поставки САУ PzH 2000 новой постройки были начаты в августе 2022 года и должны вестись до конца 2023 года.

Производство танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и САУ PzH 2000 для Венгрии ведется KMW в кооперации с группой Rheinmetall, последняя изготавливает основное вооружение (120-мм танковые пушки Rh120 L55A1 и 155-мм/52 гаубицы), системы управления огнем, а также бронекорпуса для заказанных Венгрией танков Leopard 2A7HU и cамоходных гаубиц PzH 2000. Для САУ PzH 2000 группа Rheinmertall изготавливает также ходовые части. Cборка PZH 2000 ведется на предприятии KMW в Касселе.

Для KMW контракт на поставку танков Leopard 2A7+ и САУ PzH 2000 Венгрии стал первым контрактом на производство и поставку новых танков cемейства Leopad 2 и данных САУ после контракта 2013 года на поставку 62 танков Leopard 2A7+ и 24 САУ PzH 2000 Катару, реализованного в 2015-2017 годах. Таким образом, венгерский контракт дал возможноcть германской промышленности cохранить производственные линии по выпуску танков Leopard 2 и САУ PzH 2000.

БРЭМ Wisent 2 изготавливаются на шасси танков Leopard 2 новой постройки германской компанией FFG (Flensburger Fahrzeugbau GmbH) во Фленсбурге, хотя головным подрядчиком по их поставке Венгрии выступает все та же KMW (KNDS). Как известно, машины Wisent 2 могут с установкой дополнительного оборудования использоваться также в качестве инженерных.

Получаемые Венгрией танки Leopard 2 должны составить матчасть единственного в венгерской армии развернутого 11-го танкового батальона 25-й пехотной бригады в Тата. До 2020 года этот батальон имел на вооружении всего 15 танков Т-72М1. САУ PzH 2000 поступают на вооружение имеющегося в составе 25-й пехотной бригады единственного в венгерской армии развернутого 101-го артиллерийского дивизиона, располагавшего ранее всего 12 буксируемыми гаубицами Д-20 калибра 152 мм.

Поставленные Венгрии первые "эталонные" образцы танка Leopard 2A7HU производства германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW / KNDS) и универсальной бронированной ремонтно-эвакуационной машины Wisent 2 постройки германской компании FFG (Flensburger Fahrzeugbau GmbH), 22.08.2023 (с) Facebook / LHSN.hu