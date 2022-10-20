Венгрия получила первую боевую машину пехоты Rheinmetall KF41 Lynx

15 октября 2022 года в казармах имени Петефи Шандора в Будапештском военном гарнизоне состоялась церемония передачи германской группой Rheinmetall AG вооруженным силам Венгрии первой серийной новой боевой машины пехоты KF41 Lynx, из 209 единиц, заказанных министерством обороны Венгрии по контракту 2020 года. Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер вручил cимволический ключ от головной машины министру обороны Венгрии Кристофу Салаю-Бобровницкому. Передача состоялась во время церемонии принесения присяги новыми добровольцами, поступившими на военную службу в вооруженные силы Венгрии. На церемонии присутствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Первая полученная вооруженными силами Венгрии серийная боевая машина пехоты Rheinmetall KF41 Lynx. На заднем плане первая переданная в рамках того же контракта бронированная ремонтно-эвакуационная машина BPz 3 Buffalo на шасси танка Leopard 2. Будапешт, 15.10.2022 (с) HM Zrínyi

Передача Венгрии головной БМП KF41 Lynx ознаменовало начало серийного производства этих машин, поскольку Венгрия выступила стартовым заказчиком семейства бронированных машин Lynx, разработанного Rheinmetall.

"Веками венгерский народ славился своей храбростью и воинскими доблестями. Венгерский народ - военный народ", - заявил на церемонии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что 9 сентября 2020 года министерство обороны Венгрии подписало в Будапеште с группой Rheinmetall контрактное соглашение стоимостью более 2 млрд евро на поставку венгерским вооруженным силам 209 (первоначально сообщалось о 218) новых боевых машин пехоты KF41 Lynx, а также девяти танковых мостоукладчиков и девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин BPz 3 Buffalo на шасси танка Leopard 2 и 16 тяжелых военных грузовых автомобилей Rheinmetall MAN RMMN HX (8x8). Контракт включает также поставку тренажеров, проведение обучения и инструктажа, а также первоначальную поставку запасных частей и техническое обслуживание.

Lynx KF41 для Венгрии поставляется в семи вариантах, включая линейные боевые машины пехоты, командирские машины, боевые разведывательные машины, машины передового наведения, 120-мм минометы, санитарные машины и учебные машины для обучения механиков-водителей. 15 октября Венгрии были переданы первая линейная БМП KF41 Lynx и первая БРЭМ Buffalo по данному контракту.

На первом этапе Венгрия должна к концу 2023 году получить 46 машин KF41 Lynx и девять БРЭМ Buffalo, которые все будут построены Rheinmetall в Германии. На втором этапе с конца 2023 года по 2029 год планируется поставка остальных БМП Lynx, которые должны собираться на строящемся сейчас совместном предприятии в Венгрии в городе Залаэгерсег. В августе 2020 года правительство Венгрии подписало с Rheinmetall соглашение о создании данного совместного предприятия по организации совместного производства в Венгрии БМП KF41 Lynx для венгерских вооруженных сил. Rheinmetall будет владеть контрольным пакетом акций и возглавит это совместное предприятие в Залаэгерсеге. При этом Венгрия делает существенные инвестиции в проект в виде строительства нового производственного объекта с целью создания "центра передовой компетенции в области разработки, производства и технического обслуживания бронетанковой техники, который станет важным ядром венгерской оборонной промышленности". Полное завершение строительства предприятия в Залаэгерсеге намечено на 2025 год, планируется, что на нем будет 350 занятых.

В облике для Венгрии БМП KF41 Lynx имеет полную боевую массу 44 тонны и оснащена дизельным двигателем мощностью 1130 л.с. Вместимость машины три человека экипажа и восемь человек десанта. Вооружение составляют размещенные в обитаемой башне Rheinmetall Lance новая 30-мм автоматическая пушка Rheinmetall Wotan 30 (с электроприводом, огонь ведется программируемыми выстрелами) и спаренный с ней трехствольный 7,62-мм пулемет Rheinmetall RMG, а также пусковые установки ПТРК Spike-LR2. На крыше башни установлен панорамный прицел с совмещенным дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом.

Венгерские БМП оснащены системой предупреждения о лазерном облучении Laser Warning Sensors (LWS) и акустической системой засечки огня противника Acoustic Shooter Locating System (ASLS), а также круговой системой наблюдения с помощью телевизионных и тепловизионных камер Situational Awareness System (SAS). В башне установлена стабилизированная дублированная система управления огнем Stabilized Electro Optical Sight System (SEOSS). Также все венгерские линейные БМП будут оснащены комплексом активной защиты Rheinmetall StrikeShield, и он был установлен на переданной головной машине.

Первая полученная вооруженными силами Венгрии серийная боевая машина пехоты Rheinmetall KF41 Lynx. Будапешт, 15.10.2022 (с) Rozgonyi Cecila и hungarytoday.hu

Видео головной переданной Венгрии машины [i]Rheinmetall KF41 Lynx, выставленной в Будапеште 16.10.2022 (с) Gabor M :[/i]