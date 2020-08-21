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Венгрия подписала соглашение о совместном производстве боевой машины пехоты KF41 Lynx

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Как сообщило венгерское информационное агентство MTI , представители правительства Венгрии 17 августа 2020 года в Унтерлюссе (Германия) подписали с германской группой Rheinmetall соглашение о создании совместного предприятия по организации совместного производства в Венгрии новых боевых машин пехоты KF41 Lynx для венгерских вооруженных сил. Группа Rheinmetall подтвердила это своим пресс-релизом. Общая стоимость программы производства БМП KF41 Lynx в Венгрии оценивается более чем в 2 млрд евро.

Опытный образец боевой машины пехоты Rheinmetall KF41 Lynx (с) Rheinmetall

По неофициальным сообщениям, всего Венгрия планирует приобрести 210-220 единиц БМП KF41 Lynx, включая специальные машны на их базе, начало поставок БМП венгерской сборки министерству обороны Венгрии ожидается в 2024-2025 годах.

В совместном заявлении министр инноваций и технологий Венгрии Ласло Палковичс и венгерский правительственный уполномоченный по оборонному развитию Гаспар Марот подчеркнули, что "в рамках своих обязательств перед НАТО Венгрия заменяет тяжелую технику сухопутных войск. Вслед за танками и артиллерией настала очередь боевых машин пехоты, которые составляют основу набора возможностей. Как самая передовая система в своем роде, Lynx продемонстрировала свою пригодность для центральной роли в спектре возможностей армии на десятилетия вперед. В соответствии с предыдущими обещаниями правительства Венгрии об укреплении вооруженных сил страны, это совместное усилие выходит далеко за рамки модернизации военной техники. Партнерство с ведущей крупной европейской компанией также послужит восстановлению венгерской оборонной промышленности и, таким образом, расширению ее компетенций".

"Мы также гордимся тем, что можем внести значительный вклад в развитие венгерских оборонных технологий в сотрудничестве с местной промышленностью. Мы надеемся на сотрудничество с нашими венгерскими друзьями и партнерами и сделаем все возможное для обеспечения долгосрочного успеха", - в свою очередь заявил председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер.

В 2019 году министр обороны Венгрии Тибор Бенко заявил вскоре после заключения контракта на закупку танков Leopard 2, что Венгрия планирует сформировать бронетанковую бригаду в рамках своих обязательств перед НАТО, но для ее эффективной службы потребуются не только танки, но и БМП нового поколения. Тогда же впервые появились сообщения об интересе Венгрии к новой БМП KF41 Lynx.

На момент распада Организации Варшавского договора венгерская армия располагала 502 БМП-1, но последние из них были сняты с вооружения в Венгрии в 2007 году.

Венгрия таким образом номинально стала первым заказчиком боевой машины пехоты семейства Rheinmetall Lynx. БМП Lynx вперовые была представлена группой Rheinmetall в 2016 году, сейчас предлагаясь в двух вариантах, различающихся боевой массой - KF31 и KF41 (цифра примерно означает класс боевой массы в тоннах, хотя фактический максимальный боевой вес KF41 может достигать 50 тонн). В настоящее время машины семейства Lynx предлагаются на тендеры на перспективную БМП вооруженных сил США, Австралии , Чехии и Катара.

Рекламные видео Rheinmetall:

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Страны
Австpалия
Венгрия
Германия
Катар
Польша
Чехия
Продукция
Leopard-2
БМП-1
Град РСЗО
Компании
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