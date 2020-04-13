Армия США перезапускает программу перспективной боевой машины пехоты OMFV

Как сообщил веб-ресурс "Breaking Defense" в материале Sydney J. Freedberg Jr. с характерным заголовком "OMFV: Army Revamps Bradley Replacement For Russian Front" ("Армия обновляет требования по замене Bradley для русского фронта"), 9 апреля 2020 года армия США опубликовала документ ( здесь ) с предварительным новым запросом предложений по программе перспективной боевой машины пехоты Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) для замены нынешнего парка американских БМП М2 Bradley, означающий полный перезапуск программы OMFV со значительно измененными требованиями к машине. В документе подчеркивается, что "Никакие требования из первого запроса предложений не остаются в силе. Это новый запрос предложений".

Переброска железнодорожным транспортом боевых машин пехоты М2А3 Bradley из состава 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США в Польшу. Дравске-Поморске, 21.06.2016 (с) Syreetta Watts / армия США

Напомним, что предыдущий заход по программе OMFV закончился фактически неудачей в начале 2020 года, столкнувшись со скеписом промышленности, считавшей в целом требования армии США к перспективной БМП чрезмерно завышенными и нереалистичными, в том числе с точки зрения сроков и затрат. При этом от претендентов требовалось представить уже готовые образцы, разработанные и изготовленные за собственный счет. В результате к концу 2019 года на этап сравнительных испытаний по предыдущей редакции (апреля 2019 года) программы OMFV было представлено только одно предложение - перспективной гусеничной платформы Griffin III от General Dynamics Land Systems, которое при этом все равно не отвечало требованиям программы по массе и защищенности. Совместное предложение корпорации Raytheon и германской группы Rheinmetall разработанной последней платформы новой БМП KF41 Lynx были дисквалифировано армией США формально ввиду несвоевременного предоставления доработанного образца для испытаний на Абердинском полигоне (что с самого начало вызвало подозрения в ангажированности тендера), а корпорация BAE Systems (с платформой CV90 Mk IV) и южнокорейская группа Hanwha (c платформой AS21 Ridgeback) сами отказались от участия в программе.

В итоге программа OMFV оказалась в неопределенности и теперь будет перезапущена с пересмотром американской армией требований к перспективной боевой платформе, а также стратегии и графика закупок.

Сообщается, что опубликованные теперь новые требования по OMFV значительно изменяют ранжирование приоритетов боевых характеристик перспективной БМП, выдвигая на первую позицию живучесть, и фактически оставляя в стороне требование аэротранспортабельности. В новом списке требований живучесть стоит на первом месте, а подвижность - на втором. Фактически это является сигналом к значительному увеличению массы для новой БМП. Также сформулированы более реалистичные требования к промышленности как по срокам, так и по технологиям.

В прежней редакции требований армии заявлялась необходимость перевозки двух машин OMFV на одном военно-транспортном самолете С-17А, что фактически означало, что вес OMFV должен был быть сопоставим с весом БМП Bradley - при гораздо более высоких требованиях к защищенности.

По мнению автора публикации, нынешнее изменение требований вызвано в первую очередь более четкой ориентацией перспективной БМП на применение на Европейском театре военных действий против "русской угрозы", где армии США придется действовать против противника (России) с сильной высокотехнологичной наземной армией, а требования аэротранспортабельности будут заведомо вторичны, поскольку новые БМП будут либо заранее развертываться в группировках войск на ТВД, либо перебрасываться на ТВД в значительных количествах морским и наземным транспортом.

"OMFV должна защищать свой экипаж и пехоту от вражеских БМП", - говорится в требованиях, - "OMFV будет служить в качестве боевой машины пехоты (БМП) армии, способной маневрировать в зоне огня противника и доставлять солдат к месту спешивания невредимыми".

Согласно новым требованиям, "армия ожидает, что бронетанковые бригады (ABCT) будут осуществлять развертывание главным образом водным или железнодорожным транспортом, но должны сохранять способность осуществлять переброску воздушным транспортом в качестве опции для командиров. C-5 и C-17 будут основными самолетами, используемыми для перевозки OMFV" (в прежней редации требований более тяжелый самолет С-5 не фигурировал).

Новые требования армии США по программе перспективной боевой машины пехоты Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) в порядке ранжирования приоритетности (с) армия США

Опубликованный новый предварительный запрос предложений по программе OMFV, содержит и обновленный график работ по программе. В новом весьма осторожном духе теперь год отводится на консультации с промышленностью для совместного уточнения возможного облика перспективных БМП и реализуемости требований армии. Окончательный официальный запрос предложений, основанный на этих консультациях, не будет опубликован до апреля 2021 года.

В октябре 2021 года армия США начнет первый этап тендера по программе, выбрав до пяти проектов из предложений, которые будут профинансированы в качестве "первоначальных цифровых проектов". Армия затем оценит эти проекты в компьютерных моделях и симуляциях.

В апреле 2023 года армия отберет трех конкурентов, которые получат государственное финансирование для доработки своих конструкций и постройки реальных рабочих прототипов к июлю 2025 года.

Армия проведет испытания этих прототипов до 2026 года и выберет одного победителя в январе 2027 года. Выбранный тип БМП должен быть запущен в предсерийное производство (LRIP) позднее в том же 2027 году, и к сентябрю 2028 года должен быть поставлен первый батальонный комплект OMFV (таким образом, сроки начала поставок новой БМП сдвинуты примерно на два года позднее - с 2026 на 2028 годы). Полносерийное производство должно быть начато в третьем квартале 2029 финансового года.

На этот раз "армия не требует никаких прототипов до присуждения контракта", и "армия все еще разрабатывает план испытаний M & S [Modeling & Simulation], который может потребовать от поставщиков создания предварительных суррогатных платформ, которые должны быть только низкоуровневым макетом (например, цифровым, деревянным) и т. д.)".

Обновленный график реализации программы перспективной боевой машины пехоты Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) (с) армия США