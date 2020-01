Очередная программа армии США по замене БМП Bradley будет пересмотрена

Как сообщили 16 января 2020 года американские СМИ, армия США отменила этап сравнительных испытаний по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) на новую перспективную боевую машину пехоты для замены боевых машин пехоты семейства M2 Bradley, в связи с предоставлением только одного предложения. В результате программа OMFV оказалась в неопределенности, и, будет перезапущена, с отменой планов ускоренного приобретения и с пересмотром американской армией требований к перспективной боевой платформе, а также стратегии и графика закупок. Практически нет сомнений, что новая БМП в любом случае не сможет поступить на вооружение армии США в 2026 году, как изначально планировалось программой OMFV.

Демонстратор перспективной боевой машины пехоты на платформе General Dynamics Griffin III с двухместной башней с 50-мм автоматической пушкой в экспозиции выставки-конференции Ассоциации армии США AUSA-2018. Вашингтон, октябрь 2018 года (c) Nicholas Drummond

Таким образом, под угрозой оказалась очередная, уже третья по счету программная попытка армии США по замене БМП семейства M2 Bradley - после программ Future Combat Systems (закрытой в 2009 году) и Ground Combat Vehicle (закрытой в 2014 году). Новая программа перспективной БМП была начата в июне 2018 года как Next Generation Combat Vehicle (NGCV), но в октябре 2018 года была переменована в Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), представляя собой весьма амбициозный проект создания перспективной "средней" гусеничной БМП, способной действовать как в обычном, так и в безэкипажном вариантах, и которая должна на поле боя взимодействовать с семейством наземных боевых безэкипажных платформ Robotic Combat Vehicles (RCV) - "легкой", "средней" и "тяжелой" (последней должна быть та же БМП в безэкипажном варианте). При этом создание перспективной БМП предполагалось произвести в ускоренном порядке на основе уже существующей гусеничной платформы, с предполагаемым сроком поступления на вооружение в 2026 году.

В соответствии с этим был объявлен конкурс на проведение в 2020 году сравнительных испытаний образцов перспективной БМП, с планами выбора и развития двух конкурирующих образцов для последующего отбора одного типа.

Однако в октябре 2019 года единственным участником, предоставившим машину на этап сравнительных испытаний по программе OMFV, стала General Dynamics Land Systems со своей перспективной гусеничной платформой Griffin III. Совместное предложение корпорации Raytheon и германской группы Rheinmetall разработанной последней платформы новой БМП KF41 Lynx были дисквалифировано армией США формально ввиду несвоевременного предоставления доработанного образца для испытаний на Абердинском полигоне (что с самого начало вызвало подозрения в ангажированности тендера). Ранее от участия в конкурсе по программе сами отказались корпорация BAE Systems (с платформой CV90 Mk IV) и южнокорейская группа Hanwha (c платформой AS21 Ridgeback), сочтя требования военных по программе OMFV нереалистичными с точки зрения сроков и затрат.

Сообщается, что ввиду сложившейся ситуации в руководстве армии США возникли разногласия относительно дальнейшей судьбы тендера и программы в целом - руководитель Командования перспективных разработок армии США (Army Futures Command) генерал Майк Мюррей, который, как сообщается, был инициатором дисквалификации KF41 Lynx, настаивал на начале программы испытаний только с одним участником (General Dynamics Griffin III), в то время как гражданский заместитель министра армии по закупкам Брюс Джетт предлагал продлить программные сроки чтобы дать возможность принять участие в испытаниях платформе KF41 Lynx.

В дело вмешался Конгресс США, который в утвержденом в декабре оборонном бюджете на 2020 финансовый год резко сократил финансирование программы OMFV на этот год - с запрашивавшихся армией 378,4 млн долл до 205,6 млн долл., пока армия "не продемонстрирует свою работу с точки зрения того, как она разработала требования и выполнила свой тендерный процесс для конкурса". Дальнейшее выделение средств не будет осуществляться, пока армия не представит свой отчет, который включает "результаты процесса выбора поставщика; объяснение того, как были разработаны требования к программе, их соответствие национальной оборонной стратегии и многодоменным операциям, а также недостатки в возможностях, которые они устраняют", а также "обновленная стратегия приобретения и график программы". В результате армия США была вынуждена теперь выполнить требования Конгресса, полностью отменив этап сравнительных испытаний и запустив полный пересмотр программы OMFV.

Объявля о данном решении, заместитель министра армии США по закупкам Брюс Джетт заявил:

"С момента своего начала программа OMFV представляла инновационный подход армии к закупкам, сосредоточив внимание на предоставлении принципиально новых возможностей для бронетанковых бригад в значительно сокращенные сроки по сравнению с традиционными действиями по закупкам. Армия требовала больших возможностей в очень агрессивном графике и, несмотря на беспрецедентное количество рабочих дней и усилий по выработке требований в течении двух лет, чтобы помочь промышленности сформировать конкурентные предложения, очевидно, что комбинация требований и графика оказалась чрезмерной для способности промышленности удовлетворить армию в заданные сроки. Необходимость [в новой БМП] остается очевидной. OMFV является критически важным направлением для армии, и мы будем двигаться вперед после пересмотра [программы]".

"У нас был один поставщик, у которого были проблемы с решением проблем соответствия срока доставки [Raytheon/Rheinmetall KF41 Lynx], а у второго поставщика были проблемы с реагированием на проблемы, критические проблемы в рамках требований, не зная, как их выполнить [видимо, имеется в видуGeneral Dynamics Griffin III]. Этот первый "заход", хотя и отменен, но все же дал нам большую ясность в понимании того, что действительно выполнимо. Мы по-прежнему привержены программе OMFV, поскольку она является нашим вторым по важности приоритетом модернизации, и потребность в эффективной боевой машине пехоты реальна. Крайне важно, чтобы мы понимали необходимость этого для наших солдат", - сказал Брюс Джетт.

Американские военные специалисты в комментариях сетевому изданию breakingdefense.com разошлись в оценках предпринятого армией США отмены этапа сравнительных испытаний и начатого полного пересмотра программы OMFV.

Отставной генерал-лейтенант армии США Томас Шпор, сейчас работающий в Фонде "Наследие", был пессимистичен: "Я думаю, что это неудача для модернизации армии. Наличие двух конкурентов не является предварительным условием успеха: у ВМС нет, например, двух конкурентов для атомных авианосцев. Ключ в том, соответствует ли хоть одно полученное предложение их требованиям. Если нет, то, возможно, было необходимо пересмотреть требования. Но если армия приняла решение, прежде всего, из соображений усиления конкуренции, то я думаю, что это было ошибкой и стоило им импульса и общей поддержки их общих программ модернизации. Хорошо это или плохо, но это решение будет восприниматься как очередная неудача в поисках армией замены для Bradley, вслед за FCS и GCV".

В тоже время Эндрю Хантер, в 2011-2014 годах осуществлявший реформирование системы закупок министерства обороны США, а ныне директор по военно-промышленным вопросам Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies - CSIS), был гораздо более оптимистичным: "Я считаю, что армия должным образом приняла меры для исправления курса на OMFV. Сдержанный характер реакции отрасли [на конкурс по OMFV] является хорошим индикатором того, что армии необходимо пересмотреть требования и стратегию приобретения, и именно это они и сделали".

Видео демонстратора перспективной боевой машины пехоты на платформе General Dynamics Griffin III с двухместной башней с 50-мм автоматической пушкой в экспозиции выставки-конференции Ассоциации армии США AUSA-2018: