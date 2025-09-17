Чехия подписала контракт на закупку 44 танков Leopard 2A8

11 сентября 2025 года министерство обороны Чехии подписало твердый контракт на закупку для армии Чехии 44 танков Leopard 2A8 нового производства в форме присоединения к рамочному соглашению германского федерального оборонного закупочного ведомства Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) министерства обороны Германии с германским отделением объединения KNDS (KNDS Deutschland). Согласно контракту, Чехия приобретет 44 основных и командирских танка Leopard 2A8 (с опционом еще на 14) на общую сумму 32,76 млрд чешских крон (1,3 млрд евро), включая НДС. В поставку входят комплексы активной защиты, пакет интегрированной сервисной поддержки, обучение личного состава, и т.д.

Опытный образец немецкого танка Leopard 2A8 (без дистанционно управляемого пулеметного модуля) (с) KNDS Deutschland

Одновременно с данным контрактом, министерство обороны Чехии подписало с KNDS Deutschland отдельный контракт стоимостью 1,49 млрд крон (59 млн евро) на так называемую "богемизацию" (адаптацию под конкретные требования чешской армии) закупаемых танков, включая установку по чешской спецификации средств связи и другого оборудования, пулеметов, окраску и т.п., а также поставку некоторого количества боеприпасов для войсковых испытаний. Также министерство обороны Чехии подписало с KNDS Deutschland соглашение о промышленном сотрудничестве. В настоящее время согласованный объём промышленного сотрудничества и участия чешских компаний составляет не менее 1,9 млрд крон (75 млн евро).

Поставки танков намечены с 2028 по 2031 годы. Кроме того, министерство обороны Чехии должно приобрести еще 17 машин (плюс две в опционе) в специальных вариантах на шасси Leopard 2 (БРЭМ, инженерная машина, танковый мостоукладчик, учебная машина) по отдельному контракту с поставками по 2032 год.

Ранее в июне 2024 года правительство Чехии присоединилось к европейскому соглашению CPA (Cooperative Procurement Agreement) во главе с Германией о совместных закупках немецких танков Leopard 2A8 нового производства.

В 2022-2023 годах Чехия уже получила 14 танков Leopard 2A4 и одну БРЭМ BPz 3 Büffel от Германии из наличия в рамках германской программы "Ringtausch" ("Кольцевого обмена") по передаче восточноевропейским странам германской военной техники в качестве компенсации за передачу этими странами боевой техники советских образцов Украине. В последующем в 2024 году были заключены соглашения с Германией о поставке Чехии из наличия еще 38 танков Leopard 2A4 и одной БРЭМ BPz 3 Büffel, с поставкой их к концу 2026 года.

В Чехии поставляемые танки Leopard 2 идут на оснащение единственной действующей танковой части чешской армии - 73-го танкового батальона 7-й отдельной механизированной бригады в Пражславице. На вооружении этого батальона сейчас находятся 30 модернизированных танков Т-72М4CZ (две роты) и 14 уже полученных танков Leopard 2A4 (одна рота). Предполагается, что сперва танки Т-72М4CZ будут заменены 28 планируемыми к поставке из наличия танками Leopard 2A4, а затем 73-й батальон будет полностью перевооружен с Leopard 2A4 на новые танки Leopard 2A8 (видимо, 42 линейных танка и 17 специальных машин). Опцион еще на 14 танков Leopard 2A8 позволит в перспективе сформировать в составе 73-го батальона четвертую роту этих танков. Высвободившиеся танки Leopard 2A4, как заявлено, "в дальнейшем будет использоваться активным резервом для обучения или в качестве мобилизационного резерва".

В мае 2023 года германское федеральное оборонное закупочное ведомство BAAINBw подписало с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Deutschland) рамочный контракт на закупку для германской армии к 2030 году 123 основных танков новой модификации Leopard 2A8, с твердым контрактом с твердым контрактом стоимостью 525,6 млн евро на поставку первых 18 танков в 2025 году. Приобретение танков Leopard 2A8 должно осуществляться в рамках совместной с другими европейскими странами программы СРА, к которой теперь присоединились Норвегия, Швеция, Чехия, Литва и Нидерланды, и кроме того предварительный меморандум подписала Хорватия. Намерения о присоединении выразили также Словакия и Дания.