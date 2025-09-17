Латвия передаёт Украине бронетранспортёры Patria 6x6

Министерство обороны Латвии 16 сентября 2025 года сообщило о передаче в качестве военной помощи Украине второй партии колёсных бронетранспортеров Patria 6x6, собранных в Латвии в Валмиере на совместном предприятии Defense Partnership Latvia финской группы Patria и латвийской компании Unitruck. В феврале 2025 года министерство обороны Латвии сообщило о намерении передать Украине 42 бронетранспортеров Patria 6x6 нового производства общей стоимостью около 40 млн евро. Первая партия этих БТР была передана Украине в июле 2025 года и поступила на вооружение 3-й отдельной штурмовой бригады ("азовской") вооруженных сил Украины.

Один из переданных Латвией в составе второй партии для вооруженных сил Украины колесных бронетранспортеров Patria 6x6 нового производства, 15.09.2025 (с) Nauris Dorobļajs / министерство обороны Латвии

В январе 2020 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6. В апреле 2020 года к данному соглашению присоединилась Эстония, однако в дальнейшем она не выразила интереса в развитии программы, поэтому в октябре 2020 года соглашение о совместной программе НИОКР по бронетранспортеру в рамках проекта, получившего обозначение Common Armoured Vehicle System (CAVS), было подписано только Латвией и Финляндией, и группой Patria. 1 июня 2022 года к программе CAVS присоединилась также Швеция, в апреле 2023 года - Германия, 1 апреля 2025 года - Дания, а 9 сентября 2025 года - Великобритания и Норвегия. Таким образом, сейчас в программе CAVS участвуют семь стран.

30 августа 2021 года министерства обороны Латвии и Финляндии и Patria подписали рамочное соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров 6х6 по программе CAVS, включая твердый контракт стоимостью более 200 млн евро на поставку Латвии 206 БТР, что стало первым производственным контрактом на эти машины. Первые серийные БТР Patria 6x6 финского производства с предприятия Patria в Хяменлинна были поставлены Латвии в октябре 2021 года.

Основное производство машин Patria 6x6 для Латвии должно вестись на латвийском заводе в Валмиере специально созданного совместного предприятие Defense Partnership Latvia. Завод по сборке в Валмиере был открыт 24 мая 2024 года, и первый БТР его сборки был передан латвийской армии в августе 2024 года. В ноябре 2024 года министерство обороны Латвии заключило с Patria дополнительный контракт стоимостью более 60 млн евро на поставку еще 56 БТР Patria 6x6 в варианте командно-штабных машин, которые также должны собираться на заводе в Валмиере. Таким образом, общее количество заказанных Латвией БТР этого типа составляет 262 единицы, с поставками по 2029 год. Также Латвия заказала вышеуказанные 42 БТР для передачи Украине.

На первый год производственная мощность завода в Валмиере была заявлена в 30 БТР, однако в последующем она должна быть увеличена до 160 единиц в год, с намерением перенести туда сборку значительной части машин этого типа для третьих стран. Сообщается, что в производстве БТР Patria 6x6 в Латвии задействован ряд латвийских предприятий. В частности, бронекорпуса и отдельные детали бронекорпусов производятся в Кекаве и Риге, рамы изготавливаются в Елгаве, крышки люков, двери, гребные винты и ряд других узлов производятся в Салдусе. На предприятии в Валмиере предполагается организовать также сборку заказанных Латвией гусеничных БМП ASCOD 2 производства испанского подразделения General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas корпорации General Dynamics.

К настоящему времени БТР Patria 6x6 заказаны также вооруженными силами Финляндии, Швеции и Дании, и всем этим трем странам ведутся серийные поставки. Patria заявляет, что к сентябрю 2025 года уже получила от стран-участниц программы CAVS заказы на суммарно "почти 1000" бронетранспортеров Patria 6x6 (предположительно, 370 для Швеции, 262 для Латвии и еще 42 Латвией для Украины, 164 для Финляндии, 130 для Дании, и, видимо, небольшое количество в исполнении 120-мм самоходного минометного комплекса NEMO для Германии) и поставила "более 250" из них.

Переданные Латвией в составе второй партии для вооруженных сил Украины колесные бронетранспортеры Patria 6x6 нового производства, 15.09.2025 (с) Nauris Dorobļajs / министерство обороны Латвии

Один из переданных Латвией в составе первой партии для вооруженных сил Украины колесных бронетранспортеров Patria 6x6 нового производства, июль 2025 года (с) вооруженные силы Украины