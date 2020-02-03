Финляндия и Латвия совместно разработают новый бронетранспортер на основе платформы Patria 6x6

29 января 2020 года в Хельсинки министры обороны Финляндии и Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий обеих стран на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6.

Опытный образец бронированной машины финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6 (с) Patria

Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс заявил на церемонии подписании соглашения:

"Потребности наших [Латвии и Финляндии] вооруженных сил схожи, но не идентичны. В ходе нашей совместной дискуссии мы пришли к выводу, что рынок не предлагает платформу для транспортных средств, которая непосредственно отвечает всем требованиям, поэтому мы решили запустить программу исследований и разработок на платформе Patria 6x6, которая предлагает максимальную практичность, возможности и наилучшим образом отвечает требованиям Латвии и Финляндии".

Согласно пресс-релизу министерства обороны Латвии, поставка первых образцов новых бронированных машин на платформе Patria 6x6 латвийским вооруженным силам ожидаются в 2021 году. Предполагается, что после этого поставки будут осуществляься ежегодно в течение примерно 10 лет.

Одним из предварительных условий участия Латвии является участие латвийской промышленности. Министерство обороны Латвии установит соответствующие требования для участия технологических возможностей латвийских предприятий и передачи технологий в дальнейших переговорах с финским производителем Patria.

Ранее 17 декабря 2019 года Латвия подписала с Эстонией и Финляндией письмо о намерениях по созданию общей системы бронетехники, которая будет адаптирована к потребностям сухопутных войск каждой страны. Эстония не участвовала в подписании латвийско-финского соглашения 29 января о создании бронированной машины на основе платформы Patria 6x6, но, как сообщается, изучает вопрос о присоединении к нему в последующем.

Со стороны bmpd напомним, что представленная некоторое время назад финской группой Patria новая бронированная платформа 6x6, по заявлению самого финского производителя, "сочетает все лучшие черты" ее основного нынешнего продукта в виде бронетранспортера Patria AMV с колесной формулой 8х8 и старых финских бронетранспортеров семейства Sisu\Patria XA с колесной формулой 6х6, и "упрощена и удешевлена" по сравнению с Patria AMV. Таким образом, данную платформу не следует путать с ранее предлагавшимися Patria трехосными вариантами БТР AMV, не нашедшими заказчиков. Как можно судить, фактически новая бронированная платформа Patria 6x6 представляет собой вариант нового производства предложенного Patria в 2016 году под обозначением ХА-220 варианта модернизации ранее построенных бронетранспортеров серии ХА-180 с колесной формулой 6х6 - то есть фактически Patria в лице своей новой бронированной платформы 6х6 сейчас предлагает реинкарнацию серии ХА.

Бронетранспортеры серии ХА-180 (Pasi) с колесной формулой 6х6 были изначально разработаны для финской армии финской компанией Sisu Auto и серийно производились на ее предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых модифицированных БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1200 машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию (а после 2008 года из наличия финской и голландской армий приобретенных также Эстонией). В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна, вместе со всеми правами на машины серии ХА.

Опытный образец и характеристики бронированной машины финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6 (с) Patria

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