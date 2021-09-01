Латвия заказала более 200 бронетранспортеров Patria 6x6

30 августа 2021 года в Адажи (Латвия) министерства обороны Латвии и Финляндии и финская группа Patria подписали рамочное соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров с колесной формулой 6х6. Одновременно министерство обороны Латвии в рамках данного соглашения подписало с группой Patria контракт на сумму около 200 млн евро на закупку более 200 бронетранспортеров Patria 6x6, разработанных по совместной программе включая техническую поддержку и обучение личного состава. Поставка бронетранспортеров вооруженным силам Латвии запланирована с октября 2021 года по 2029 год.

Опытный образец колесного бронетранспортера Patria 6x6 на церемонии подписания контракта на закупку этих машин министерством обороны Латвии. Адажи, 30.08.2021 (с) министерство обороны Латвии

В то же время министерство обороны Финляндии подписало с группой Patria только меморандум о взаимопонимании о намерении заказать 160 новых бронетранспортеров 6х6 в 2023 году. Заявлено, что с финской стороны "конкретные контрактные договоренности будут связаны с уточнением реализации программы дополнительного развития подвижности сухопутных войск Финляндии".

Напомним, что в январе 2020 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6. В апреле 2020 года к данному соглашению присоединилась Эстония, однако в дальнейшем она не выразила интереса в развитии программы, поэтому соглашение от 15 октября 2020 года о совместной программе НИОКР по бронетранспортеру в рамках проекта Common Armoured Vehicle System (CAVS).было подписано только Латвией и Финляндией, и группой Patria. Сообщается о возможности присоединения к данной программе Швеции к концу нынешнего года.

Представленная некоторое время назад финской группой Patria новая бронированная платформа 6x6, по заявлению самого финского производителя, "сочетает все лучшие черты" ее основного нынешнего продукта в виде бронетранспортера Patria AMV с колесной формулой 8х8 и старых финских бронетранспортеров семейства Sisu\Patria XA с колесной формулой 6х6, и "упрощена и удешевлена" по сравнению с Patria AMV. Данную платформу не следует путать с ранее предлагавшимися Patria трехосными вариантами БТР AMV, не нашедшими заказчиков. Как можно судить, фактически новая бронированная платформа Patria 6x6 представляет собой вариант нового производства предложенного Patria в 2016 году под обозначением ХА-220 варианта модернизации ранее построенных бронетранспортеров серии Pasi ХА-180 с колесной формулой 6х6 - то есть фактически Patria в лице своей новой бронированной платформы 6х6 сейчас предлагает реинкарнацию серии ХА.

Бронетранспортеры серии ХА-180 (Pasi) с колесной формулой 6х6 были изначально разработаны для финской армии финской компанией Sisu Auto и серийно производились на ее предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых модифицированных БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1200 машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию. В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна, вместе со всеми правами на машины серии ХА.

26 мая 2021 года прототип новой машины Patria 6x6 был продемонстрирован в Латвии на полигоне в Адажи, а 30 августа был там выставлен и при подписании контракта. Следует отметить, что детали латвийского участия в "НИОКР" и "совместном производстве" данного БТР до сих пор носят загадочный характер, а скорее всего, таковое участие является достаточно символическим и придуманным по политическим мотивам - тем более, что, как можно судить, демонстрировавшиеся Patria образцы БТР 6х6 представляли уже фактически законченный продукт. Видимо, заказанные Латвией БТР будут в комплектном состоянии поставляться с завода Patria в Хяменлинна. В пресс-релизе министерства обороны Латвии указывались лишь, что будет "обеспечено участие местных компаний в проекте, предусматривающее их обслуживание, ремонт и возможную будущую модернизацию в Латвии". Для участия в данной деятельности в Латвии сформирован консорциум из девяти местных компаний во главе с недавно созданным латвийским филиалом группы Patria.

Опытный образец колесного бронетранспортера Patria 6x6 на церемонии подписания контракта на закупку этих машин министерством обороны Латвии. Адажи, 30.08.2021 (с) министерство обороны Латвии