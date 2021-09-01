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Латвия заказала более 200 бронетранспортеров Patria 6x6

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Опытный образец колесного бронетранспортера Patria 6x6 на церемонии подписания контракта на закупку этих машин министерством обороны Латвии. Адажи, 30.08.2021
Опытный образец колесного бронетранспортера Patria 6x6 на церемонии подписания контракта на закупку этих машин министерством обороны Латвии. Адажи, 30.08.2021.
Источник изображения: министерство обороны Латвии

30 августа 2021 года в Адажи (Латвия) министерства обороны Латвии и Финляндии и финская группа Patria подписали рамочное соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров с колесной формулой 6х6. Одновременно министерство обороны Латвии в рамках данного соглашения подписало с группой Patria контракт на сумму около 200 млн евро на закупку более 200 бронетранспортеров Patria 6x6, разработанных по совместной программе включая техническую поддержку и обучение личного состава. Поставка бронетранспортеров вооруженным силам Латвии запланирована с октября 2021 года по 2029 год.

Опытный образец колесного бронетранспортера Patria 6x6 на церемонии подписания контракта на закупку этих машин министерством обороны Латвии. Адажи, 30.08.2021 (с) министерство обороны Латвии

В то же время министерство обороны Финляндии подписало с группой Patria только меморандум о взаимопонимании о намерении заказать 160 новых бронетранспортеров 6х6 в 2023 году. Заявлено, что с финской стороны "конкретные контрактные договоренности будут связаны с уточнением реализации программы дополнительного развития подвижности сухопутных войск Финляндии".

Напомним, что в январе 2020 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6. В апреле 2020 года к данному соглашению присоединилась Эстония, однако в дальнейшем она не выразила интереса в развитии программы, поэтому соглашение от 15 октября 2020 года о совместной программе НИОКР по бронетранспортеру в рамках проекта Common Armoured Vehicle System (CAVS).было подписано только Латвией и Финляндией, и группой Patria. Сообщается о возможности присоединения к данной программе Швеции к концу нынешнего года.

Представленная некоторое время назад финской группой Patria новая бронированная платформа 6x6, по заявлению самого финского производителя, "сочетает все лучшие черты" ее основного нынешнего продукта в виде бронетранспортера Patria AMV с колесной формулой 8х8 и старых финских бронетранспортеров семейства Sisu\Patria XA с колесной формулой 6х6, и "упрощена и удешевлена" по сравнению с Patria AMV. Данную платформу не следует путать с ранее предлагавшимися Patria трехосными вариантами БТР AMV, не нашедшими заказчиков. Как можно судить, фактически новая бронированная платформа Patria 6x6 представляет собой вариант нового производства предложенного Patria в 2016 году под обозначением ХА-220 варианта модернизации ранее построенных бронетранспортеров серии Pasi ХА-180 с колесной формулой 6х6 - то есть фактически Patria в лице своей новой бронированной платформы 6х6 сейчас предлагает реинкарнацию серии ХА.

Бронетранспортеры серии ХА-180 (Pasi) с колесной формулой 6х6 были изначально разработаны для финской армии финской компанией Sisu Auto и серийно производились на ее предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых модифицированных БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1200 машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию. В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна, вместе со всеми правами на машины серии ХА.

26 мая 2021 года прототип новой машины Patria 6x6 был продемонстрирован в Латвии на полигоне в Адажи, а 30 августа был там выставлен и при подписании контракта. Следует отметить, что детали латвийского участия в "НИОКР" и "совместном производстве" данного БТР до сих пор носят загадочный характер, а скорее всего, таковое участие является достаточно символическим и придуманным по политическим мотивам - тем более, что, как можно судить, демонстрировавшиеся Patria образцы БТР 6х6 представляли уже фактически законченный продукт. Видимо, заказанные Латвией БТР будут в комплектном состоянии поставляться с завода Patria в Хяменлинна. В пресс-релизе министерства обороны Латвии указывались лишь, что будет "обеспечено участие местных компаний в проекте, предусматривающее их обслуживание, ремонт и возможную будущую модернизацию в Латвии". Для участия в данной деятельности в Латвии сформирован консорциум из девяти местных компаний во главе с недавно созданным латвийским филиалом группы Patria.

Опытный образец колесного бронетранспортера Patria 6x6 на церемонии подписания контракта на закупку этих машин министерством обороны Латвии. Адажи, 30.08.2021 (с) министерство обороны Латвии

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Страны
Ирландия
Латвия
Нидерланды
Норвегия
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
Rosomak КТО
Компании
Patria
Проекты
2020-й год
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