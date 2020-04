Эстония присоединилась к латвийско-финской программе по совместному созданию бронетранспортера

Министерство обороны Эстонии 6 апреля 2020 года сообщило, что генеральный секретарь министерства Кристиан Прикк подписал техническое соглашение о НИОКР по совместной разработке перспективной колесной бронированной платформы с Финляндией и Латвией. Финская группа Patria приветствовала присоединение Эстонии к сформированному в январе 2020 года латвийско-финскому партнерству, предполагающему создание бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы Patria в варианте с колесной формулой 6х6.

Опытный образец бронированной машины финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6, планируемой в качестве основы для перспективной бронированной платформы в рамках совместного соглашения Финляндии, Латвии и Эстонии (с) Patria

"В проекте, в котором участвуют многие стороны, мы не должны забывать, что для нас главная цель соглашения - получить платформу, отвечающую требованиям и потребностям Оборонительных сил Эстонии по наилучшей цене. Мы видим большой потенциал соглашения, тем более, что мы можем иметь право голоса на этапе разработки, что является наилучшим способом обеспечения того, чтобы технологии, максимально отвечающие нашим потребностям, были задействованы", - заявил Кристиан Прикк.

"Для нас важно, чтобы международное оборонное сотрудничество, которое имеет очень четкое экономическое измерение, продолжалось. В условиях нынешнего кризиса важно, чтобы мы могли продолжать укреплять наш оборонный потенциал и, если возможно, закладывать основу для создания новых рабочих мест или сохранения существующих в секторе оборонной промышленности Эстонии", - добавил Прикк.

Согласно заявлению министерства обороны Эстонии, "в рамках подписанного соглашения Финляндия, Латвия и Эстония договорились об общих технических требованиях к разрабатываемой бронетехнике и о разработке прототипа, первые результаты планируется достичь в этом году. В соответствии с соглашением страны могут свободно выбирать собственных подрядчиков для технического обслуживания машин, обучения экипажей и поставке запасных частей. С точки зрения потенциала, потребность Эстонии в ближайшие десять лет может составить более 100 машин. В настоящее время в вооруженных силах Эстонии используется почти 140 бронированных машин, из которых срок службы у бронетраспортеров серии Pasi старшего поколения истекает в 2024 году".

Комментарий bmpd. Таким образом, Эстония присоединилась к заключенному в январе 2020 года соглашению Финляндии и Латвии о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6. В декабре 2019 года Эстония подписала с Латвией и Финляндией письмо о намерениях по созданию общей системы бронетехники, которая будет адаптирована к потребностям сухопутных войск каждой страны, а теперь присоединилась и к соглашению о совместных НИОКР.

Напомним, что несколькими днями ранее сообщалось, что консорциум эстонских компаний во главе с известной компанией Milrem Robotics, выступил с предложением министерству обороны Эстонии о самостоятельной разработке и производстве с республике бронетранспортера с колесной формулой 6х6. В состав консорциума вошли, помимо компании Milrem AS, также Baltic Marine Group, Cybernetica AS, Baltflex AS, OÜ Nordic Armoury, OÜ Bristol Trust, Merrem Tööstusplast OÜ, Heavy Industries Estonia OÜ, Toci OÜ и Torm Metall OÜ. Участники консорциума заявили, что хотели бы обеспечить до 70% стоимости производства бронетранспортеров и цепочки поставок в Эстонии, давая возможность как сохранения рабочих мест, так и создание новых.

Однако в итоге, как можно понять, эстонское министерство обороны заняло более осторожную позицию, выбрав совместную с Латвией и Финляндией программу со созданию нового БТР на основе предлагаемой платформы 6х6 такого авторитетного разработчика бронетехники, как финская Patria. Впрочем, эстонский консорциум во главе с Milrem заявлял и о готовности обеспечить производство нового БТР в Эстонии и в варианте приобретения у финской Patria лицензии на машину, включая сборку, создание цепочки субподрядных поставок, разработку необходимых модификаций и обеспечение жизненного цикла.

Как уже сообщалось, представленная некоторое время назад финской группой Patria новая бронированная платформа 6x6, по заявлению самого финского производителя, "сочетает все лучшие черты" ее основного нынешнего продукта в виде бронетранспортера Patria AMV с колесной формулой 8х8 и старых финских бронетранспортеров семейства Sisu\Patria XA с колесной формулой 6х6, и "упрощена и удешевлена" по сравнению с Patria AMV. Данную платформу не следует путать с ранее предлагавшимися Patria трехосными вариантами БТР AMV, не нашедшими заказчиков. Как можно судить, фактически новая бронированная платформа Patria 6x6 представляет собой вариант нового производства предложенного Patria в 2016 году под обозначением ХА-220 варианта модернизации ранее построенных бронетранспортеров серии Pasi ХА-180 с колесной формулой 6х6 - то есть фактически Patria в лице своей новой бронированной платформы 6х6 сейчас предлагает реинкарнацию серии ХА.

Бронетранспортеры серии ХА-180 (Pasi) с колесной формулой 6х6 были изначально разработаны для финской армии финской компанией Sisu Auto и серийно производились на ее предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых модифицированных БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1200 машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию. В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна, вместе со всеми правами на машины серии ХА.

Эстония c 2008 года приобрела 60 бронетранспортеров ХА-180 из наличия финской армии и 81 бронетранспортер ХА-188 из наличия армии Нидерландов.