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Компания Milrem Robotics предлагает создание эстонского бронетранспортера

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Эстонская компания Milrem Robotics, известная как разработчик безэкипажной гусеничной наземной платформы THeMIS, предложила правительству Эстонии самостоятельную разработку и производство колесного бронетранспортера для эстонских вооруженных сил. Для этой цели Milrem Robotics уже сформировала консорциум из 14 эстонских компаний.

Предварительное изображение возможного облика перспективного эстонского бронетранспортера с колесной формулой 6х6, предлагаемого к созданию консорциумом эстонских компаний (с) Milrem Robotics

Правительство Эстонии планирует в перспективе в течении следующих 10 лет приобрести до 300 колесных бронетранспортеров для вооруженных сил республики, включая замену ранее приобретенных из наличия финской и голландской армий БТР финского производства cерии Sisu/Patria XA с колесной формулой 6х6. Обшая стоимость программы закупки новых БТР оценивается до 400 млн евро. До настоящего времени основным вариантом рассматривалось присоединение Эстонии к соглашению Финляндии и Латвии о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6. В декабре 2019 года Эстония подписала с Латвией и Финляндией письмо о намерениях по созданию общей системы бронетехники, которая будет адаптирована к потребностям сухопутных войск каждой страны, хотя пока что эстонская сторона не присоединилась формально к финско-латвийскому соглашению.

Теперь Milrem Robotics прямо заявляет, что "Эстония может создать новый БТР для Оборонительных сил сама вместо заказа в Финляндии. Так мы можем сохранить рабочие места в Эстонии и создать добавочную стоимость для страны и людей. В эстонских компаниях работают профессионалы высшего качества и эксперты с опытом оборонной промышленности. Наши компании имеют опыт в роли системного интегратора и главного подрядчика".

Сообщается, что 15 предприятий оборонной промышленности Эстонии, включая Milrem Robotics, уже создали "открытую платформу сотрудничества" и подписали протокол о намеренияхй, целью которого является "разработка или участие в разработке концепции бронетранспортера, которая наилучшим образом отвечает потребностям Оборонительных сил Эстонии".

"Эстонские предприятия оборонной промышленности считают, что государство должно быть более амбициозным и видеть сегодня большие возможности для эстонской промышленности, чем просто управление жизненным циклом БТР для оборонной промышленности или аутсорсинг отдельных компонентов", - заявил генеральный директор Эстонской ассоциации оборонной промышленности Тармо Рянисоо. - "Эстония не должна отвлекать стратегически важные долгосрочные расходы из страны, которые существенно влияют на наши оборонные возможности как в мирное время, так и в кризис, если у нас есть возможность оставить эти инвестиции в Эстонии и использовать их в этом секторе здесь, что обеспечит экономический успех и рост".

Владелец и глава компании Milrem Robotics Кулдар Вяэрси, заявил, что эстонские компании готовы управлять такими проектами. "Это окажет гораздо большее влияние на экономику в будущем, чем единичная закупка. Мы можем сформировать окружающую среду и оставлять максимальную стоимость в Эстонии, только если эстонская промышленность возьмет на себя ответственность и лидирующую роль".

Вяэрси заявил, что создание бронетранспортера 6х6 - это достаточно большой проект, с одной стороны, и в то же время достаточно простой, с другой, чтобы предприятия оборонной промышленности Эстонии могли самостоятельно разрабатывать и производить его. "В сотрудничестве мы сможем вывести сектор на новый уровень, разработав оборудование, необходимое для наших Оборонительных сил обороны в Эстонии, и сэкономив государственные средства", - заявил Вяэрси.

По словам председателя правления вошедшей в консорциум компании Cybernetica Оливера Вяртныу, многие эстонские компании, которые в настоящее время производят компоненты или смежные продукты в международных цепочках поставок, имеют возможность разрабатывать и производить эти кмплектующие и продукты и для бронированных машин. "Объединив эти возможности, мы, безусловно, сможем создать и разработать конкурентоспособный на международном уровне продукт и создать платформу для внедрения новых интеллектуальных технологий, разработанных в Эстонии", - добавил Вяэртныу.

Консорциум сейчас рассматривает два варианта. В соответствии с первым, эстонский консорциум приобретает у финской Patria лицензию на производство БТР в Эстонии, включая сборку, создание цепочки субподрядных поставок, разработку необходимых модификаций и обеспечение жизненного цикла. Или, если этот вариант окажется слишком дорогим, эстонский консорциум сам разработает бронетранспортер с колесной формулой 6х6 в соответствии с потребностями Эстонии.

На сегодняшний день к платформе сотрудничества присоединились 14 предприятий оборонной промышленности Эстонии, и выработаны первоначальная концепция и предварительный анализ проекта эстонского бронетранспортера с колесной формулой 6х6.

"Наша цель - сохранить большую часть стоимости производства бронетехники и цепочки поставок в Эстонии, обеспечивая как сохранение рабочих мест, так и создание новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью", - заявил Маргус Ванаселя, владелец судостроительных компаний Baltic Workboats и Baltic Marine.

Предварительное изображение возможного облика перспективного эстонского бронетранспортера с колесной формулой 6х6, предлагаемого к созданию консорциумом эстонских компаний (с) Milrem Robotics

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Страны
Латвия
Нидерланды
Финляндия
Эстония
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