Финляндия закупает бронетранспортёры Patria 6x6

Финская группа Patria 2 июня 2023 года сообщила, что подписала контракт с Командованием материально-технического обеспечения вооруженных сил Финляндии на поставку ему 91 нового колёсного бронетранспортёра Patria 6x6 в рамках многонациональной программы CAVS (Common Armored Vehicle Systems), возглавляемой Финляндией, в которой также участвуют Латвия, Швеция и Германия. Опцион к контракту включает еще 70 машин. Поставки бронетранспортёров финской армии должны быть начаты уже в 2023 году.

Один из трех предсерийных образцов нового колёсного бронетранспортёра Patria 6x6 по многонациональной программе Common Armored Vehicle System (CAVS) в исполнении для вооруженных сил Финляндии, июнь 2022 года (с) Patria

Напомним, что в январе 2020 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6. В апреле 2020 года к данному соглашению присоединилась Эстония, однако в дальнейшем она не выразила интереса в развитии программы, поэтому в октябре 2020 года соглашение о совместной программе НИОКР по бронетранспортеру в рамках проекта, получившего обозначение Common Armoured Vehicle System (CAVS), было подписано только Латвией и Финляндией, и группой Patria. 1 июня 2022 года к программе CAVS присоединилась также Швеция, а в апреле 2023 года - Германия.

Представленная впервые в 2019 году финской группой Patria новая бронированная платформа 6x6, по заявлению самого финского производителя, "сочетает все лучшие черты" ее основного нынешнего продукта в виде бронетранспортера Patria AMV с колесной формулой 8х8 и старых финских бронетранспортеров семейства Sisu\Patria XA с колесной формулой 6х6, и "упрощена и удешевлена" по сравнению с Patria AMV. Данную платформу не следует путать с ранее предлагавшимися Patria трехосными вариантами БТР AMV, не нашедшими заказчиков. Как можно судить, фактически новая бронированная платформа Patria 6x6 представляет собой модифицированный вариант нового производства предложенного Patria в 2016 году под обозначением ХА-220 варианта модернизации ранее построенных бронетранспортеров серии Pasi ХА-180 с колесной формулой 6х6 - то есть фактически Patria в лице своей новой бронированной платформы 6х6 сейчас предлагает реинкарнацию серии ХА.

Бронетранспортеры серии ХА-180 (Pasi) с колесной формулой 6х6 были изначально разработаны для финской армии финской компанией Sisu Auto и серийно производились на ее предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых модифицированных БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1200 машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию. В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна, вместе со всеми правами на машины серии ХА. Теперь на заводе в Хяменлинна и начат выпуск новых БТР Patria 6x6.

30 августа 2021 года министерства обороны Латвии и Финляндии и группа Patria подписали рамочное соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров 6х6 по программе CAVS. Одновременно министерство обороны Латвии в рамках данного соглашения подписало с группой Patria контракт на сумму около 200 млн евро на закупку более 200 бронетранспортеров Patria 6x6, включая техническую поддержку и обучение личного состава. Поставка бронетранспортеров вооруженным силам Латвии спланирована с 2021 по 2029 годы, и первые серийные машины были поставлены в октябре 2021 года.

В то же время министерство обороны Финляндии в 2021 году подписало с группой Patria только меморандум о взаимопонимании о намерении заказать 160 новых бронетранспортеров 6х6 в 2023 году, заявив, что "конкретные контрактные договоренности будут связаны с уточнением реализации программы дополнительного развития подвижности сухопутных войск Финляндии". В июне 2022 года финской армии были поставлены три БТР этого типа для войсковых испытаний, а теперь в соответствии с меморандумом последовал и первый серийный заказ на 91 БТР с опционом еще на 70.

В апреле 2023 года шведское оборонное закупочное ведомство FMV также подписало с Patria контракт на закупку для шведской армии первых 20 бронетранспортёров Patria 6x6 по программе CAVS, с началом поставок в 2023 году. В шведских вооруженных силах эти машины получили обозначение Pansarterrängbil 300. Всего шведская армия планирует в перспективе приобрести "несколько сотен" этих БТР. В Patria 6x6 широко используются компоненты и системы шведского производства, включая броневую сталь корпуса и дизельный двигатель Scania.

Присоединение Германии к программе CAVS фактически ознаменовало также выбор платформы Patria 6x6 для планируемой замены в германском Бундесвере состоящих на вооружении с конца 1970-х годов колесных бронетранспортёров семейства TPz 1 Fuchs (6x6).