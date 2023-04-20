Германия присоединилась к совместной программе бронетранспортёра CAVS

Финская группа Patria 17 апреля 2023 года сообщила, что Германия подписала техническое соглашение (Technical Arrangement) и тем самым окончательно присоединилась к многонациональной программе нового колёсного бронетранспортёра Common Armored Vehicle System (CAVS), членами которой уже являются Финляндия, Швеция и Латвия. Программа CAVS основывается на проекте нового бронетранспортёра Patria 6x6. В июне 2022 года Германия подписала заявление о намерениях относительно присоединения к программе CAVS.

Один из опытных образцов нового колёсного бронетранспортёра Patria 6x6 по многонациональной программе Common Armored Vehicle System (CAVS) (с) Patria

Присоединение Германии к программе CAVS означает выбор платформы Patria 6x6 для планируемой замены в германском Бундесвере состоящих на вооружении с конца 1970-х годов колесных бронетранспортёров семейства TPz 1 Fuchs (6x6).

Напомним, что в январе 2020 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6. В апреле 2020 года к данному соглашению присоединилась Эстония, однако в дальнейшем она не выразила интереса в развитии программы, поэтому в октябре 2020 года соглашение о совместной программе НИОКР по бронетранспортеру в рамках проекта, получившего обозначение Common Armoured Vehicle System (CAVS), было подписано только Латвией и Финляндией, и группой Patria. 1 июня 2022 года к программе CAVS присоединилась также Швеция, а теперь - и Германия.

Представленная впервые в 2019 году финской группой Patria новая бронированная платформа 6x6, по заявлению самого финского производителя, "сочетает все лучшие черты" ее основного нынешнего продукта в виде бронетранспортера Patria AMV с колесной формулой 8х8 и старых финских бронетранспортеров семейства Sisu\Patria XA с колесной формулой 6х6, и "упрощена и удешевлена" по сравнению с Patria AMV. Данную платформу не следует путать с ранее предлагавшимися Patria трехосными вариантами БТР AMV, не нашедшими заказчиков. Как можно судить, фактически новая бронированная платформа Patria 6x6 представляет собой модифицированный вариант нового производства предложенного Patria в 2016 году под обозначением ХА-220 варианта модернизации ранее построенных бронетранспортеров серии Pasi ХА-180 с колесной формулой 6х6 - то есть фактически Patria в лице своей новой бронированной платформы 6х6 сейчас предлагает реинкарнацию серии ХА.

Бронетранспортеры серии ХА-180 (Pasi) с колесной формулой 6х6 были изначально разработаны для финской армии финской компанией Sisu Auto и серийно производились на ее предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых модифицированных БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1200 машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию. В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна, вместе со всеми правами на машины серии ХА.

30 августа 2021 года министерства обороны Латвии и Финляндии и группа Patria подписали рамочное соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров 6х6 по программе CAVS. Одновременно министерство обороны Латвии в рамках данного соглашения подписало с группой Patria контракт на сумму около 200 млн евро на закупку более 200 бронетранспортеров Patria 6x6, включая техническую поддержку и обучение личного состава. Поставка бронетранспортеров вооруженным силам Латвии спланирована с 2021 по 2029 годы, и первые серийные машины были поставлены в октябре 2021 года.

В то же время министерство обороны Финляндии в 2021 году подписало с группой Patria только меморандум о взаимопонимании о намерении заказать 160 новых бронетранспортеров 6х6 в 2023 году, заявив, что "конкретные контрактные договоренности будут связаны с уточнением реализации программы дополнительного развития подвижности сухопутных войск Финляндии". В июне 2022 года финской армии были поставлены три БТР этого типа для войсковых испытаний, но настоящего времени полномасштабный твердый контракт финской стороной заключен не был.

Тем временем 17 апреля 2023 года шведское оборонное закупочное ведомство FMV подписало с Patria контракт на закупку для шведской армии первых 20 бронетранспортёров Patria 6x6 по программе CAVS, с началом поставок в 2023 году. В шведских вооруженных силах эти машины получили обозначение Pansarterrängbil 300. Всего шведская армия планирует в перспективе приобрести "несколько сотен" этих БТР. Стоит отметить, что в БТР Patria 6x6 широко используются компоненты и системы шведского производства, включая броневую сталь корпуса и дизельный двигатель Scania.

Один из опытных образцов нового колёсного бронетранспортёра Patria 6x6 по многонациональной программе Common Armored Vehicle System (CAVS) в варианте самоходного миномёта с оснащением 120-мм миномётным комплексом Patria NEMO (с) Patria

Один из трех предсерийных образцов нового колёсного бронетранспортёра Patria 6x6 по многонациональной программе Common Armored Vehicle System (CAVS) в исполнении для вооруженных сил Финляндии, июнь 2022 года (с) Patria