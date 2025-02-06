Латвия подписала контракт на закупку 42 боевых машин пехоты на платформе ASCOD

30 января 2025 года министерство обороны Латвии подписало контракт с испанским подразделением General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas корпорации General Dynamics на поставку первой партии из 42 боевых машин пехоты на гусеничной платформе ASCOD для вооруженных сил Латвии. Стоимость контракта составляет 373 миллиона евро.

Опытный образец заказанной вооруженными силами Латвии боевой машины пехоты на гусеничной платформе ASCOD производства испанского подразделения General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas корпорации General Dynamics с башней UT 30 Mk II израильской компании Elbit Systems (с) министерство обороны Латвии

Ранее 12 ноября 2024 года министерство обороны Латвии объявило о выборе для вооруженных сил Латвии по итогам международного конкурса боевой машины пехоты на платформе ASCOD производства GDELS-Santa Bárbara Sistemas и заявило о начале переговоров с испанской стороной о заключении контракта на их закупку. Поставки весьма оптимистично планируется начать уже с 2026 года. Всего, по данным СМИ, армия Латвии намерена приобрести минимум 100 БМП нового типа.

Тендер на приобретение для латвийской армии боевых машин пехоты был начат в январе 2023 года. Фактически для участия в тендере были отобраны три машины - помимо ASCOD, также БМП Tulpar турецкой компании Otokar и К21 южнокорейской компании Hanwha Aerospace. Данные предложения, как можно понять, были выбраны исходя из планируемой ограниченной стоимости закупки, в результате чего в число финальных участников тендера не попали такие очевидные "топовые" машины, как CV90, хотя последняя рассматривалась с самого начала. Все три образца-кандидата осенью 2023 года прошли отдельные оценочные испытания министерства обороны Латвии.

Сообщается, что заказанные Латвией БМП должны быть выполнены на более тяжелой платформе ASCOD 2 и будут оснащены необитаемыми (опционально обитаемыми) башнями UT 30 Mk II израильской компании Elbit Systems с 30-мм автоматическими пушками Northrop Grumman Bushmaster Mk 44. Также БМП будут иметь пусковые установки ПТУР (видимо, Rafael Spike-LR2). Экипаж БМП составит три человека, десантное отделение будет вмещать шесть человек.

БМП ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) была изначально разработана в рамках совместной испано-австрийской программы в 1980-1990-е годы испанской компанией Santa Bárbara Sistemas и австрийским предприятием Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug на основе длительных разработок последнего по данной тематике (с 2003 года обе компании находятся в составе General Dynamics European Land Systems - GDELS), На вооружение испанской армии эти БМП с 1996 года поступили под названием Pizarro, а на вооружение австрийской армии с 2001 года - под названием Ulan. Впоследствии платформа ASCOD (и ее более тяжелая деривация ASCOD 2) использовалась как базовая для большого количества проектов бронетехники, из которых до серийного статуса в последние годы были доведены британское семейство бронированных машин Ajax, американская пушечная боевая машина ("средний танк") М10 Booker и поставляемые на Филиппины при головной роли израильской Elbit Systems "средние танки" Sabrah. Сейчас на платформе ASCOD создан также плaнируемый к закупкам испанской армией бронетранспортер и база для машин специального назначения VAC.