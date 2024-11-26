Латвия выбрала боевую машину пехоты на платформе ASCOD

Министерство обороны Латвии 12 ноября 2024 года сообщило о выборе для вооруженных сил Латвии боевой машины пехоты на гусеничной платформе ASCOD производства испанского подразделения General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas корпорации General Dynamics и заявило о начале переговоров с испанской стороной о заключении контракта на их закупку, который может быть финализован уже в конце 2024 или в начале 2025 года. Поставки весьма оптимистично планируется начать уже с 2026 года. 15 ноября информацию о выборе Латвией БМП на платформе ASCOD и о начатых контрактных переговорах подтвердила и General Dynamics.

Изображение планируемой к приобретению вооруженными силами Латвии боевой машины пехоты на гусеничной платформе ASCOD производства испанского подразделения General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas корпорации General Dynamics (с) General Dynamics

Тендер на приобретение для латвийской армии боевых машин пехоты был начат в январе 2023 года. Фактически для участия в тендере были отобраны три машины - помимо ASCOD, также БМП Tulpar турецкой компании Otokar и К21 южнокорейской компании Hanwha Aerospace. Данные предложения, как можно понять, были выбраны исходя из планируемой ограниченной стоимости закупки, в результате чего в число финальных участников тендера не попали такие очевидные "топовые" машины, как CV90, хотя последняя рассматривалась с самого начала. Согласно публикациям южнокорейских СМИ, всего Латвия запрашивала приобретение 100 БМП. Все три образца-кандидата осенью 2023 года прошли отдельные оценочные испытания министерства обороны Латвии.

Сообщается, что планируемые к приобретению Латвией БМП должны быть выполнены на более тяжелой платформе ASCOD 2 и будут оснащены необитаемыми (опционально обитаемыми) башнями UT 30 Mk II израильской компании Elbit Systems с 30-мм автоматическими пушками Northrop Grumman Bushmaster.

БМП ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) была изначально разработана в рамках совместной испано-австрийской программы в 1980-1990-е годы испанской компанией Santa Bárbara Sistemas и австрийским предприятием Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug на основе длительных разработок последнего по данной тематике (с 2003 года обе компании находятся в составе General Dynamics European Land Systems - GDELS), На вооружение испанской армии эти БМП с 1996 года поступили под названием Pizarro, а на вооружение австрийской армии с 2001 года - под названием Ulan. Впоследствии платформа ASCOD (и ее более тяжелая деривация ASCOD 2) использовалась как базовая для большого количества проектов бронетехники, из которых до серийного статуса в последние годы были доведены британское семейство бронированных машин Ajax, американская пушечная боевая машина ("средний танк") М10 Booker и поставляемые на Филиппины при головной роли израильской Elbit Systems "средние танки" Sabrah. Сейчас на платформе ASCOD создан также плaнируемый к закупкам испанской армией бронетранспортер и база для машин специального назначения VAC.