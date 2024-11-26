Войти
bmpd.livejournal.com

Латвия выбрала боевую машину пехоты на платформе ASCOD

153
0
0

Министерство обороны Латвии 12 ноября 2024 года сообщило о выборе для вооруженных сил Латвии боевой машины пехоты на гусеничной платформе ASCOD производства испанского подразделения General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas корпорации General Dynamics и заявило о начале переговоров с испанской стороной о заключении контракта на их закупку, который может быть финализован уже в конце 2024 или в начале 2025 года. Поставки весьма оптимистично планируется начать уже с 2026 года. 15 ноября информацию о выборе Латвией БМП на платформе ASCOD и о начатых контрактных переговорах подтвердила и General Dynamics.

Изображение планируемой к приобретению вооруженными силами Латвии боевой машины пехоты на гусеничной платформе ASCOD производства испанского подразделения General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas корпорации General Dynamics (с) General Dynamics

Тендер на приобретение для латвийской армии боевых машин пехоты был начат в январе 2023 года. Фактически для участия в тендере были отобраны три машины - помимо ASCOD, также БМП Tulpar турецкой компании Otokar и К21 южнокорейской компании Hanwha Aerospace. Данные предложения, как можно понять, были выбраны исходя из планируемой ограниченной стоимости закупки, в результате чего в число финальных участников тендера не попали такие очевидные "топовые" машины, как CV90, хотя последняя рассматривалась с самого начала. Согласно публикациям южнокорейских СМИ, всего Латвия запрашивала приобретение 100 БМП. Все три образца-кандидата осенью 2023 года прошли отдельные оценочные испытания министерства обороны Латвии.

Сообщается, что планируемые к приобретению Латвией БМП должны быть выполнены на более тяжелой платформе ASCOD 2 и будут оснащены необитаемыми (опционально обитаемыми) башнями UT 30 Mk II израильской компании Elbit Systems с 30-мм автоматическими пушками Northrop Grumman Bushmaster.

БМП ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) была изначально разработана в рамках совместной испано-австрийской программы в 1980-1990-е годы испанской компанией Santa Bárbara Sistemas и австрийским предприятием Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug на основе длительных разработок последнего по данной тематике (с 2003 года обе компании находятся в составе General Dynamics European Land Systems - GDELS), На вооружение испанской армии эти БМП с 1996 года поступили под названием Pizarro, а на вооружение австрийской армии с 2001 года - под названием Ulan. Впоследствии платформа ASCOD (и ее более тяжелая деривация ASCOD 2) использовалась как базовая для большого количества проектов бронетехники, из которых до серийного статуса в последние годы были доведены британское семейство бронированных машин Ajax, американская пушечная боевая машина ("средний танк") М10 Booker и поставляемые на Филиппины при головной роли израильской Elbit Systems "средние танки" Sabrah. Сейчас на платформе ASCOD создан также плaнируемый к закупкам испанской армией бронетранспортер и база для машин специального назначения VAC.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
США
Филиппины
Южная Корея
Продукция
ASCOD SV
Компании
Daimler AG
Elbit Systems
General Dynamics
Northrop Grumman
Проекты
CV-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 04:42
  • 5952
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»
  • 25.11 18:44
  • 2
Украинских пограничников вооружили гаубицами образца 1941 года
  • 25.11 17:52
  • 3
Британская армия говорит, что "готова воевать с Россией хоть сегодня" (Daily Mail, Великобритания)
  • 25.11 17:49
  • 2
Белоруссия выиграла тендер на модернизацию 10 истребителей Су-27 ВВС Казахстана
  • 25.11 12:12
  • 0
«Самый лучший» польский ВПК
  • 25.11 11:47
  • 41
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 25.11 07:37
  • 2
«Синоним лжи и неоправданных потерь». Командующего группировкой «Юг» сняли с должности
  • 25.11 05:29
  • 0
О БПК проекта 1155 - в свете современных требований
  • 25.11 04:00
  • 0
О крейсерах проекта 1164 "Атлант" - в свете современных требований.
  • 25.11 03:48
  • 1
Ульянов заявил, что Франция и Британия заплатят за помощь Украине в ударах по РФ
  • 25.11 03:33
  • 1
Путин подписал закон о ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией