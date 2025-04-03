Дания присоединяется к программе CAVS и закупает бронетранспортёры Patria 6x6

Как сообщила 1 апреля 2025 года финская группа Patria, Дания присоединилась к многонациональной программе разработки и производства колёсного бронетранспортёра Common Armoured Vehicle System (CAVS), подписав соответствующее техническое соглашение, и став пятой страной-участником программы после Финляндии, Латвии, Швеции и Германии. В тот же день министерство обороны Дании объявило о заключении контракта с группой Patria на приобретение для сухопутных войск Дании 130 колёсных бронетранспортёров Patria 6x6, разработанных в рамках программы CAVS.

Бронетранспортёр Patria 6x6, оснащенный дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg RS-4 с 12,7-мм пулемётом М2НВ. Рованиеми (Финляндия), март 2025 года (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Общая стоимость контракта, заключенного по ускоренной процедуре через недавно созданный Фонд ускорения (Accelerationsfonden) для ускоренного наращивания боевого потенциала вооруженных сил Дании, составляет 1,9 млрд датских крон (275 млн долл). Сообщается, что первые БТР будут поставлены Дании уже в 2025 году для подготовки личного состава, а основные поставки начнутся с 2026 года. В датской армии БТР Patria 6x6 должен быть первоначально оснащен легкий пехотный батальон 2-й бригады, а часть машин будет поставлена в части 1-й тяжелой бригады в специальных вариантах - командно-штабных машин, машин связи, машин РЭБ и медицинских машин.

Закупка БТР производится в соответствии с достигнутым парламентом и политическими силами Дании соглашением об укреплении боевого потенциала вооруженных сил Дании, в соответствии с которым на эти цели было дополнительно выделено 50 млрд датских крон (по 25 млрд крон в 2025 и 2026 годах) в специально образованный Фонд ускорения. Кроме того, выделяется сумма в 10 млрд крон ежегодно в период 2027-2033 годов для покрытия расходов, возникающих в результате решений, принятых в рамках деятельности Фонда ускорения, включая новые закупки, увеличение численности личного состава, зданий и т. д.

Напомним, что в январе 2020 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6. В апреле 2020 года к данному соглашению присоединилась Эстония, однако в дальнейшем она не выразила интереса в развитии программы (закупив в итоге турецкие бронетранспортеры), поэтому в октябре 2020 года соглашение о совместной программе НИОКР по бронетранспортеру в рамках проекта, получившего обозначение Common Armoured Vehicle System (CAVS), было подписано только Латвией и Финляндией, и группой Patria. 1 июня 2022 года к программе CAVS присоединилась также Швеция, а в апреле 2023 года - Германия.

30 августа 2021 года министерства обороны Латвии и Финляндии и Patria подписали рамочное соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров 6х6 по программе CAVS, что стало первым производственным контрактом на эти машины. Первые серийные БТР Patria 6x6 были поставлены Латвии в октябре 2021 года. Patria заявляет, что к апрелю 2025 года (до присоединения Дании) уже получила от стран-участниц программы CAVS заказы на суммарно более чем 850 бронетранспортеров Patria 6x6 и поставила более 200 из них.

Представленная впервые в 2019 году группой Patria новая бронированная платформа 6x6, по заявлению самого финского производителя, "сочетает все лучшие черты" ее основного нынешнего продукта в виде бронетранспортера Patria AMV с колесной формулой 8х8 и старых финских бронетранспортеров семейства Sisu\Patria XA с колесной формулой 6х6, и "упрощена и удешевлена" по сравнению с Patria AMV. Данную платформу не следует путать с ранее предлагавшимися Patria трехосными вариантами БТР AMV, не нашедшими заказчиков. Фактически новая бронированная платформа Patria 6x6 представляет собой модифицированный вариант нового производства предложенного Patria в 2016 году под обозначением ХА-220 варианта модернизации ранее построенных бронетранспортеров серии Pasi ХА-180 с колесной формулой 6х6 - то есть фактически Patria в лице своей новой бронированной платформы 6х6 предлагает реинкарнацию серии ХА.

Бронетранспортеры серии ХА-180 (Pasi) с колесной формулой 6х6 были изначально разработаны для финской армии финской компанией Sisu Auto и серийно производились на ее предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых модифицированных БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1200 машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию. В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна, вместе со всеми правами на машины серии ХА.