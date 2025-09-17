Великобритания и Норвегия присоединились к программе CAVS по закупке бронетранспортёров Patria 6x6

Как сообщила 9 cентября 2025 года финская группа Patria, Великобритания и Норвегия присоединились к многонациональной программе разработки и производства колёсного бронетранспортёра Common Armoured Vehicle System (CAVS), когда их министерства обороны подписали соответствующее техническое соглашение. Таким образом, Великобритания и Норвегия стали шестой и седьмой странами-участницами программы после Финляндии, Латвии, Швеции, Германии и Дании. Это открывает дорогу приобретению вооруженными силами Великобритании и Норвегии колёсных бронетранспортёров Patria 6x6, разработанных в рамках программы CAVS, хотя конкретные закупочные планы обеих стран относительно машин данного типа пока неизвестны.

Бронетранспортёр Patria 6x6 программы Common Armoured Vehicle System (CAVS) в экспозиции оборонно-промышленной выставки DSEI 2025 в Лондоне, 11.09.2025 (с) Paolo Valpolini

Также 9 сентября группа Patria сообщила о подписании с британской группой Babcock International Group соглашения о сотрудничестве для поддержки производства БТР Patria 6x6 в рамках многонациональной программы CAVS в Великобритании. Заявлено, что Babcock выступит в качестве партнёра Patria по производству в Великобритании и будет производить БТР Patria 6x6 для британской армии.

Ранее летом 2025 года сообщалось, что британская армия, в частности, рассматривает возможность закупки 120-мм самоходных минометных комплексов Patria NEMO на шасси БТР Patria 6x6.

В январе 2020 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортера нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6х6. В апреле 2020 года к данному соглашению присоединилась Эстония, однако в дальнейшем она не выразила интереса в развитии программы (закупив в итоге турецкие бронетранспортеры), поэтому в октябре 2020 года соглашение о совместной программе НИОКР по бронетранспортеру в рамках проекта, получившего обозначение Common Armoured Vehicle System (CAVS), было подписано только Латвией и Финляндией, и группой Patria. 1 июня 2022 года к программе CAVS присоединилась также Швеция, в апреле 2023 года - Германия, а 1 апреля 2025 года - Дания.

30 августа 2021 года министерства обороны Латвии и Финляндии и Patria подписали рамочное соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров 6х6 по программе CAVS, что стало первым производственным контрактом на эти машины. Первые серийные БТР Patria 6x6 были поставлены Латвии в октябре 2021 года. Patria заявляет, что к сентябрю 2025 года уже получила от стран-участниц программы CAVS заказы на суммарно "почти 1000" бронетранспортеров Patria 6x6 и поставила более 250 из них. 8 сентября 2025 года Patria сообщила о поставке первых БТР этого типа Дании.

Представленная впервые в 2019 году группой Patria новая бронированная платформа 6x6, по заявлению самого финского производителя, "сочетает все лучшие черты" ее основного нынешнего продукта в виде бронетранспортера Patria AMV с колесной формулой 8х8 и старых финских бронетранспортеров семейства Sisu\Patria XA с колесной формулой 6х6, и "упрощена и удешевлена" по сравнению с Patria AMV. Данную платформу не следует путать с ранее предлагавшимися Patria трехосными вариантами БТР AMV, не нашедшими заказчиков. Фактически новая бронированная платформа Patria 6x6 представляет собой модифицированный вариант нового производства предложенного Patria в 2016 году под обозначением ХА-220 варианта модернизации ранее построенных бронетранспортеров серии Pasi ХА-180 с колесной формулой 6х6 - то есть фактически Patria в лице своей новой бронированной платформы 6х6 предлагает реинкарнацию серии ХА.

Бронетранспортеры серии ХА-180 (Pasi) с колесной формулой 6х6 были изначально разработаны для финской армии финской компанией Sisu Auto и серийно производились на ее предприятии в Хяменлинна с 1984 года. С 1999 года велся выпуск более тяжелых модифицированных БТР серии ХА-200. Всего по 2004 год было изготовлено до 1200 машин серии ХА, экспортировавшихся также в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Ирландию. В 1997 году при формировании государственной группы Patria ей от компании Sisu Auto был передан завод по производству БТР в Хяменлинна, вместе со всеми правами на машины серии ХА.