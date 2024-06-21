Yonhap: Южная Корея намерена пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину

По информации агентства, заявление сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Республика Корея намерена провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника офиса южнокорейского президента.

Агентство отмечает, что это заявление сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Ранее Республика Корея оказывала гуманитарную помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.

9 мая президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что его страна придерживается принципа непредоставления летального оружия Украине.