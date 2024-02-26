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ТАСС

Южная Корея заявила, что продолжит оказывать помощь в восстановлении Украины

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

Кроме того, глава МИД республики Чо Тхэ Ёль отметил необходимость соблюдения международного права в секторе Газа и прекращения провокаций в Красном море

СЕУЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Республика Корея намерена продолжить вносить вклад в реконструкцию Украины. Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль в ходе министерской встречи Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля.

По данным южнокорейского МИД, Чо Тхэ Ёль выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине, отметил необходимость соблюдения международного права в секторе Газа и прекращения провокаций в Красном море.

"[Он сказал, что] наше правительство в прошлом году обнародовало Инициативу солидарности и мира на Украине, на ее основе правительство прикладывает усилия по восстановлению Украины и возвращению мира. Он выразил намерение продолжить вносить вклад в реконструкцию Украины, в том числе через платформу доноров Украины, к которой недавно мы присоединились", - говорится в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

"Он попросил о том, чтобы страны Группы двадцати играли ведущую роль в обеспечении единого и решительного ответа международного сообщества на незаконные действия, в первую очередь на ракетно-ядерную программу Северной Кореи, угрожающую миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете, ее провокации, военное сотрудничество РФ и Севера, нарушения резолюций Совета Безопасности ООН", - информировали в МИД. Кроме того, министр поднял тему прав человека в КНДР и заявил, что она связана с ядерной программой.

Глава МИД Южной Кореи также сказал, что странам G20 следует отказаться от геополитической конфронтации ради укрепления сотрудничества при решении глобальных проблем, связанных с изменением климата, устойчивым развитием и цифровой трансформацией.

Это первая для Чо Тхэ Ёля министерская встреча G20, он был назначен на пост главы МИД в январе. Ранее Республика Корея предоставляла гуманитарную и финансовую помощь Киеву, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие. Во время визита на Украину в июле южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил об Инициативе солидарности и мира на Украине, которая включает в себя помощь гуманитарного характера, поддержку в сфере безопасности и взаимодействие при восстановлении страны. 

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