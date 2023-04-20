Медведев пригрозил Южной Корее отправкой российского оружия КНДР за военную помощь Украине

Сеул допустил поставки оружия Киеву в случае серьезной угрозы для мирного населения

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил передачу российского оружия КНДР в ответ на поставки южнокорейского вооружения Украине. Так он прокомментировал слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что его страна может начать поставки оружия Киеву в случае серьезной угрозы для мирного населения. В Кремле считают, что отправка Сеулом оружия «будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в конфликт».

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может поставить КНДР новейшие образцы вооружения, если Южная Корея станет отправлять оружие Украине.

«Еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей - наших партнеров из КНДР?» - написал Медведев в Telegram.

19 апреля президент Республики Корея Юн Сок Ёль впервые допустил возможность поставок вооружений Украине. Об этом глава государства заявил накануне визита в США.

Сеулу «может стать трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться», цитирует президента агентство Reuters.

В качестве примера такой ситуации Юн Сок Ёль назвал «крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны».

Глава государства добавил, что Южная Корея будет принимать решение о помощи Украине с учетом ситуации в зоне военных действий и отношений Киева с вовлеченными в конфликт сторонами.

По словам Юн Сок Ёля, южнокорейское правительство изучает способы защиты и восстановления Украины, точно так же, как Сеул получал иностранную помощь во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Южная Корея, крупный производитель артиллерийских боеприпасов и бронетехники, до сих пор отказывалась от поставок оружия Киеву, опасаясь возможных последствий такого решения для своих компаний, работающих в РФ, указывает Reuters.

«Нового в этом ничего нет»

Комментируя позицию южнокорейского президента, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такое решение будет означать "определенную стадию вовлеченности" Сеула в конфликт на Украине.

"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций и так далее, к нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории, - заявил пресс-секретарь президента РФ. - Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт».

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин полагает, что заявление о возможных поставках оружия Украине сделано под давлением.

«У меня такое впечатление, что Южная Корея находится под сильным давлением прежде всего США», - заявил Карасин в разговоре с Lenta.ru.

Сенатор также выразил мнение, что решение об отправке военной помощи Вооруженным силам Украины будет поспешным. «Как минимум, это опрометчивое решение, сразу могу сказать, для Южной Кореи и для всего, что происходит вокруг Украины», - заявил он.

Как Южная Корея помогает Украине

Сеул начал оказывать поддержку Киеву сразу после начала российской военной операции. При этом поставки включали только гуманитарную и нелетальную помощь: медикаменты, пуленепробиваемые каски, бронежилеты, палатки и одеяла, средства для химической и радиологической защиты.

В начале марта 2023 года премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су вновь заверил, что Сеул пока не собирается поставлять вооружения Киеву.

В апреле Reuters, ссылаясь на утекшие в сеть документы Пентагона, сообщал, что Южная Корея согласилась продавать артиллерийские снаряды США, чтобы помочь Вашингтону пополнить свои запасы. Сеул настаивал, что «конечным потребителем» снарядов должны стать американские военные, и высказывал опасения, что боеприпасы могут попасть на Украину.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее выразил мнение, что Южная Корея «боится реакции России и Китая», поэтому отказывается поставлять Киеву оружие. Бывший посол Южной Кореи на Украине Квон Ки Чанг в начале апреля заявил газете The Washington Post, что Сеулу может грозить «экономическая и дипломатическая месть» со стороны Москвы. Он считает, что передача оружия Украине поможет ее армии, но тогда Сеул «столкнется с реальной угрозой возмездия».

Алиса Андреева