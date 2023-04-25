Раскрыта правда о роли Южной Кореи в конфликте на Украине

An Nahar: южнокорейский фронт отвлечет Россию от "контрнаступления" ВСУ

США заставляют Южную Корею оказать военную помощь Украине, пишет An Nahar. Как стало известно, американцы не верят в успех "контрнаступления" ВСУ. Поэтому они готовы "поджечь фитиль пороховой бочки" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, лишь бы отвлечь Москву и вынудить ее сражаться на два фронта.

Соединенные Штаты оказывают давление на Южную Корею, чтобы она отправила оружие Украине. Такое решение еще не принято, но никакие варианты не исключаются. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре должен посетить Вашингтон и встретиться с лидером США Джо Байденом. В преддверии визита глава Южной Кореи заявил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой «международное сообщество не сможет мириться, например в случае масштабных нападений на мирное население <...> или серьезных нарушений законов войны, то нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи». Тем самым он впервые допустил возможность оказания Сеулом военной помощи Киеву.

В целом, «ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться» будет определяться руководством Южной Кореи. Другими словами, Сеул вслед за странами НАТО начнет поставлять оружие на Украину. Это может произойти до так называемого «весеннего контрнаступления» украинских войск.

Такой шаг рискует обострить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несколько дней назад российский флот провел военно-морские маневры в Тихом океане, за которыми последовал полет стратегических бомбардировщиков. Этим Москва посылает недвусмысленные сигналы о готовности противостоять любым угрозам в Тихом океане и не только.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, допустившего возможность отправки оружия на Украину.

«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?» — поинтересовался Медведев.

Ситуация на Корейском полуострове уже настолько накалилась, что «фитиль пороховой бочки» может быть подожжен в любой момент. Пхеньян практически ежедневно запускает баллистические ракеты большой, средней и малой дальности, а также проводит испытания ядерных ракет, запускаемых с подводных лодок. Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония, в свою очередь, проводят военные трехсторонние учения по противоракетной и противолодочной обороне в целях противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи.

Если Южная Корея начнет поставлять оружие Украине, это только разожжет добела и так взрывоопасную ситуацию в регионе. Российские власти расценят такой шаг как соединение Тихоокеанского фронта с фронтом НАТО в Европе. Китай также был бы недоволен таким развитием событий. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в которой выразил готовность вывести отношения Пекина и Пхеньяна на «более высокий уровень», что можно расценивать как предупреждение коллективному Западу. Причем он сделал это на фоне эскалации напряженности между Китаем и Вашингтоном после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Калифорнии (5 апреля).

Соединенные Штаты, делающие большую ставку на «контрнаступление» ВСУ, мобилизуют для этого всю возможную военную поддержку со стороны стран НАТО. Польша и Словакия, например, передали Украине советские истребители МиГ-29. В среду, 19 апреля, в Киев прибыл первый американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Украинский арсенал также пополнился немецкими танками Leopard-2 и британскими танками Challenger 2.

Однако, согласно просочившимся в сеть секретным документам Пентагона, касающимся конфликта на Украине, американцы сомневаются в успехе «контрнаступления» ВСУ. Поэтому Вашингтон оказывает огромное давление на Сеул, чтобы он отправил оружие Киеву, несмотря на возможные негативные последствия этого шага.

Вашингтон придерживается стратегии, основанной на том, что только успех «контрнаступления» ВСУ может положить конец военному конфликту на Украине. Он исходит из того, что только поражение России сможет убедить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и свернуть специальную военную операцию.

Соединенные Штаты прекрасно понимают, что продолжение боевых действий на Украине — не в интересах Запада. Его единство оказалось под угрозой и тому есть несколько доказательств, не последним из которых является позиция Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно раскритиковал американскую внешнюю политику и призвал Евросоюз прекратить подчиняться Соединенным Штатам.

А с учетом экономической ситуации в западных странах, в первую очередь в Америке, затягивание военных действий — не на руку Вашингтону. Поэтому он пытается мобилизовать все имеющиеся у него возможности, чтобы украинское «контрнаступление» увенчалось успехом, пусть даже и за счет эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе!

Автор: Самих Сааб (سميح صعب)