Взаимное разоружение России и Запада: упущенный шанс и надвигающаяся беда

Украинский хаос, провал российско-американских соглашений и риск Третьей мировой войны...

Александр дель Валль в Atlantico прослеживает деградацию разоруженческих инициатив России и США. Итог: "США окружили Россию, антиракетами, утверждая, что боятся Ирана. Эта система нацелена на то, чтобы сделать невозможным ответный удар России в случае первого ядерного удара НАТО". Когда США уже заканчивали это дело, обострился украинский кризис.

Александр дель Валль

Наш обозреватель Александр дель Валль продолжает публиковать серию статей, рассказывающих об истории и причинах драматического провала переговоров между Россией и США с 2000-х годов. Первая статья была о торговле оружием. Нынешняя статья касается соглашений о разоружении и нераспространении ядерного оружия. Эта тема очень актуальна в период крайней напряженности из-за Украины между членами НАТО и Россией во главе с Путиным. Ухудшение отношений между двумя "блоками", присутствие на месте событий многих западных офицеров, поддерживающих украинскую армию и правительство Зеленского — все это подталкивает Запад стать непосредственным участником конфликта...

Краткая история идеи разоружения

Тема разоружения далеко не нова. Отцы Церкви уже на заре христианства постановили на Никейском и Клермонском соборах поставить "вне закона самое жестокое оружие". Католическая церковь продолжила эту акцию, выступая за применение (под страхом отлучения) "Божьего перемирия", дней, когда воевать было формально запрещено. Позже, в 1648 году, после Тридцатилетней войны, участники переговоров по Вестфальскому договору сформировали понятия "регионального разоружения" и "предоставления информации о балансе сил". В 1899 году Гаагская конференция предложила "обязательный арбитраж", а в 1919 году союзники ратифицировали создание Лиги Наций. Три из четырнадцати пунктов ее Пакта, запрещают использование войны в качестве инструмента для разрешения споров. Но миротворческие результаты, полученные Лигой, были просто ничтожны.

В конце 1950-х годов, после разгромного провала планов всеобщего и полного разоружения, ядерное оружие стало основным предметом переговоров, особенно в рамках двусторонних американо-советских дискуссий. Было много соглашений и договоров: цель, которую преследовали две великие державы в то время, состояла в том, чтобы добиться от других стран если не отказа от приобретения ядерного оружия, то хотя бы более ответственного поведения. С точки зрения контроля над вооружениями стратегическая стабильность подразумевала, что две сверхдержавы обладают в основном равными военными возможностями, как подчеркивала знаменитая доктрина Киссинджера: эквивалентность, не подразумевающая абсолютного равенства каждого из двух партнеров в различных секторах систем вооружений. И до 1985-1986 годов каждый, де-факто, усиливал свое могущество там, где его противник представлял наибольшую угрозу.

Призывы к миру теряют смысл

В период с 1965 по 1985 годы было подписано предостаточно соглашений и договоров, в том числе по следам заявлений Никсона и ООН. Среди них можно назвать около двадцати многосторонних договоров, имеющих неоспоримое теоретическое значение, но с более чем скромными конкретными итогами. Их цели заключались в том, чтобы избежать ядерной или неядерной милитаризации определенных областей; заморозить или ограничить количество и качество систем доставки ядерного оружия; ограничить испытания оружия или систем; предотвратить распространение некоторых видов оружия среди государств; запретить определенные средства ведения войны; обеспечить соблюдение международного права в вооруженных конфликтах и предварительно уведомлять об определенных военных действиях

Вот главные из этих договоров:

— конвенция об изменении окружающей среды от 5 октября 1978 г., запрещающая военное или иное враждебное использование методов воздействия на окружающую среду;

— договор о запрещении размещения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения на дне морей и океанов и в их недрах от 18 мая 1972 года (70 подписавших);

— знаменитый договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 5 марта 1970 года (114 подписавших), целью которого было запретить передачу ядерного оружия государствами, обладающими этим оружием, и его приобретение теми, кто его не имеет. Этот договор будет очень быстро де-факто подорван как политикой, проводимой поставщиками ядерных материалов, так и несоблюдением разоруженческих обязательств, взятых на себя державами, обладающими атомным оружием.

— конвенция о биологическом оружии от 10 апреля 1972 года, вступившая в силу 26 марта 1975 года (92 подписавших), запрещающая исследования, разработки, производство и применение этого оружия;

— конвенция о запрещении применения некоторых видов обычных вооружений, подписанная 10 апреля 1981 года и касающаяся систем вооружений, "считающихся чрезмерно поражающими или обладающими неизбирательным действием";

— договор о частичном запрещении ядерных испытаний от октября 1967 года (112 подписавших), запрещающий ядерные испытания в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Этот договор помог уменьшить радиоактивное загрязнение, вызванное ядерными взрывами, но не предусматривал подземных испытаний;

— договор по космосу от 10 октября 1967 года (82 подписавших), запрещающий вывод на орбиту вокруг Земли оружия массового уничтожения, но оставляющий космос свободным для размещения других систем вооружений;

— договор об ограничении подземных испытаний, подписанный 2 июля 1974 года, который ограничивает взрывную мощность ядерного оружия до 150 Кт. Порог настолько высокий, что основные заинтересованные государства смогли подписать его без оговорок, спокойно выполняя свои программы развития!

Двусторонние соглашения ОСВ-1 и ОСВ-2

1970-е должны были отмечены подписанием двух крупных двусторонних соглашений, ОСВ-1 и ОСВ-2 (ОСВ — "ограничение стратегических вооружений", прим. ИноСМИ). Оба договора направлены были не на разоружение, а на ограничение возможности производить и ставить на боевое дежурство все новое оружие.

Договор ОСВ-1, подписанный 26 мая 1972 года президентом США Ричардом Никсоном и советским лидером Леонидом Брежневым, касался ограничения систем противоракетной обороны. В нем оговаривалось, что США и СССР "заявляют о своем общем намерении как можно скорее перейти к прекращению гонки ядерных вооружений". Статьи 1 и 2 действительно предусматривают бесспорное ограничение на "антиракетную" защиту, договоры также замораживают общее количество ракет-носителей, которые США или СССР могли иметь в своем распоряжении. Но договор не накладывает никаких ограничений ни на качественное совершенствование ядерного оружия, ни на количество боеголовок, устанавливаемых на каждую ракету... Напомним, что с 1974 года русские начали модернизировать свой ядерный арсенал. А американцы, снимая с вооружения свои устаревшие ракеты АВМ-1, в период с 1974 по 1977 годы приступили к самым современным научно-исследовательским работам. Все новые разработки быстро вводились в производство на базе военно-промышленного комплекса.

Как писал генерал Пьер-Мари Галлуа, сразу после подписания ОСВ-1, считавшегося важным шагом на пути к разоружению, "американцы увеличили количество боеголовок с 8000 до более чем 20 000, а русские тогда же увеличили свой арсенал дальнего поражения с 2600 до 26 500 единиц".

Шаг к миру, два шага к войне

Получилась парадоксальная ситуация: Соединенные Штаты и Советский Союз делали вид, что разоружаются, а на самом деле копили оружие. Каждая из сторон имела приблизительно в 100 раз больше оружия, чем необходимо было для сдерживания угрозой тотального уничтожения противника. Они могли сотни раз сравнять с землей большие города в обеих странах. Дорогостоящая гонка вооружений противоречила здравому смыслу. Получилось, что первые договоры между СССР и США с их запретом на антиракетную защиту во многом как раз способствовали укреплению все более сложных оборонных производственных цепочек. Все это пошло к огромной выгоде американского военно-промышленного комплекса, с одной стороны, и советского военно-бюрократического комплекса, с другой.

Подписан ОСВ-2

Учитывая обязательство подготовить пятилетний отчет о практическом применении договора ОСВ-1, обе стороны после первого договора взяли паузу. Но 18 июня 1979 года Джеймс Картер и Леонид Брежнев подписали в Вене новое соглашение — договор ОСВ-2. После многочисленных критических замечаний, высказанных в ООН и даже в самих США, участники переговоров попытались определить количество боеголовок, которыми де-факто оснащались ракеты-носители. Все это могло бы привести к убедительным результатам, если бы он вступил в силу... Как известно, согласно американской Конституции, именно парламент ратифицирует международные договоры, подписанные президентом, что далеко не очевидно, особенно когда большинство сенаторов не являются членами партии президента. Это и случилось тогда: республиканское большинство в Конгрессе США отказало пацифисту-демократу Джимми Картеру в ратификации ОСВ-2.

На исходе века (1985-2000): от контроля к разоружению

Несмотря на распад Советского Союза, этот период отмечен появлением трех договоров: СНВ-1, СНВ-2 и СНВ-3 (New Start). Напомним, что СНВ-1 предусматривал не ограничение, а сокращение стратегических наступательных вооружений. Он был подписан в Москве 31 июля 1991 года Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем и вступил в силу 5 декабря 1994 года на период в пятнадцать лет. Очень амбициозный договор СНВ-1 предусматривал сокращение количества развернутых стратегических боеголовок с 10 000 до 6 000 единиц для каждой стороны. На конец действия договора его итоги были ниже ожидаемых: американцы сократили число боеголовок с 9986 до 8556, а русские — с 10237 до 7449... Что касается СНВ-2, то он был подписан 3 января 1993 года Джорджем Бушем и Борисом Ельциным, президентом только что родившейся Российской Федерации, и предусматривал сокращение стратегических арсеналов на две трети. Договор был ратифицирован Сенатом США в январе 1996 года, а русскими только в апреле 2000 года. В итоге договор загубили волокитой: СНВ-2 так никогда и не вступит в силу!

В последующем успехи были также скромными. 24 мая 2002 года Джордж Буш и Владимир Путин подписали Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов, ратифицированный 8 марта 2003 года. Условия договора ограничивали количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве с 2012 года, до 1800-2000 для каждой из сторон. При этом СНВ-2 был аннулирован.

Барак Обама и Дмитрий Медведев: последний договор

Наконец, СНВ-3 (обычно называемый New Start) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Он предусматривает сокращение боеспособности обеих сторон до 1550 ядерных боезарядов. Он не касается тактического оружия, ограничивая количество развернутых стратегических ядерных пусковых установок 700 единицами. Однако обратите внимание, что в 2018 году США утверждали, что для большей достоверности к договору СНВ-3 нужно подключить Китай. Однако Пекин отказался от участия, утверждая, что его ядерный арсенал все еще слишком уступает арсеналу Москвы и Вашингтона. Окончание действия договора 5 февраля стало источником напряженности между Россией и США. В октябре 2020 года американцы потребовали, чтобы Россия заморозила свой ядерный арсенал, и Кремль счел эту просьбу "неприемлемой". Однако в конце 2020 года американцы и русские вроде бы договорились о возможности "совместной" заморозки количества ядерных боеголовок, тем более что Джо Байден всегда был сторонником договоров о нераспространении.

Помимо этих региональных соглашений, три основных договора были заключены в конце прошлого века: Вашингтонское соглашение 1987 года, Парижское соглашение 1990 года и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года.

Вашингтонское соглашение было подписано между США и СССР 18 сентября 1987 года по итогам встреч Горбачева и Рейгана в Рейкьявике, на которых основное внимание уделялось постепенному демонтажу "промежуточных" ядерных сил, т. е. ракет средней и меньшей дальности (менее 5500 километров). Надо признать, что этот вид оружия (неудачно окрещенный "евроракетами" под тем предлогом, что российские пусковые установки, базирующиеся на западных склонах Урала, представляли угрозу главным европейским столицам) на самом деле является исключительно разнообразным. Он объединяет "промежуточные ядерные силы", а именно все ракеты с дальностью от 1000 до 5500 километров; "ядерные силы меньшей дальности", дальность действия которых составляет от 500 до 1000 километров и "ядерные силы самой малой дальности", т.е. менее 500 километров. Вашингтонское соглашение сильно сократило количество этих опасных ракет — нужно отдать этому соглашению должное.

Однако уже тогда появились новые опасности: оказалось, что ничто не мешало оснастить атомные подводные лодки (АПЛ) крылатыми ракетами. В итоге Вашингтонские договоренности позволили демонтировать от 7 до 8% ядерных сил двух сверхдержав. К концу действия договора было уничтожено 2692 ракеты: 1846 российских и 846 американских.

Положительную роль сыграл и Парижский саммит в ноябре 1990 года и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 24 сентября 1996 года, который запрещает четыре типа ядерных испытаний: атмосферные, внеатмосферные, подводные и подземные. Его подписали пять постоянных членов Совета Безопасности ООН. Индия воздержалась. Но для того, чтобы ДВЗЯИ вступил в силу, договор должен был быть ратифицирован 44 странами, имеющими ядерные реакторы. 6 апреля 1996 года Лондон и Париж были первыми двумя членами ядерного клуба, ратифицировавшими его после того, как в 1995 году Франция осуществила свои восемь последних испытаний в южной части Тихого океана. В 2019 году договор подписали 183 государства, а ратифицировали 28. Из 44 непосредственно заинтересованных стран три еще его не подписали: Индия, Пакистан и Северная Корея! Израиль, Египет, Иран, США и Китай его подписали, но не ратифицировали.

Возрождение гонки вооружений и новая холодная война

США, продолжающие демонизировать Россию, которую они уподобляли тоталитарному СССР, продолжая худшие тенденции холодной войны, нарушили Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года, который предусматривал отказ от интеграции стран бывшего Варшавского договора в Североатлантический альянс. Вместо того, чтобы работать над "всезападным" альянсом с участием России перед лицом китайской и исламистской угроз, вашингтонские стратеги постоянно исключали Россию из западного пространства и продолжали окружать российский "хартленд", расширяя присутствие НАТО в восточном направлении, вплоть до "ближнего зарубежья" России: Прибалтика, Румыния, Польша, бывшая Югославия, Болгария, не исключая и Украину.

Бесконечное расширение НАТО на восток и западно-американская поддержка мятежей и антироссийской оппозиции в Грузии, на Украине, в Киргизии способствовали тому, что Россия стала еще более враждебной по отношению к Западу, чем она была в конце холодной войны. Эта стратегия, направленная на то, чтобы окружить Россию и лишить ее выхода к теплым морям, а затем попытаться отколоть Россию от европейского газового рынка, осуществляется с середины 2000-х годов. (Примеров множество: "цветные" и "бархатные" революции на Украине и Грузии, все новые санкции против России и т.д.). Все это выросло в настоящий casus belli для Москвы. В ответ Россия во главе с Путиным укрепила сотрудничество со всеми врагами Запада: Китаем, Северной Кореей, Венесуэлой, Ираном...

Конец соглашений

Прямым следствием новой холодной войны, драматичной для коллективной безопасности и для старой Европы, был выход США из многочисленных соглашений о ненанесении военных ударов, из договоров о нераспространении ядерного и баллистического оружия и нераспространении обычных вооружений и т.д.

Все это позволило Вашингтону в рамках возобновления гонки вооружений вернуть себе свободу для маневра не только в отношении России, но и Китая. Китайцы фактически не связаны никаким договором о разоружении, и ничто ему не мешает развивать в крупных масштабах ядерное и обычное вооружение... Понятно, что после выхода США из основных договоров о разоружении и контроле над вооружениями с последующей реакцией России на фоне напряженности на Украине, на Ближнем Востоке и в Сирии, конфликты между двумя сверхдержавами, в том числе ядерные, стали более вероятными, чем когда-либо.

Кому это вредит? Возвращение межгосударственных конфликтов в первую очередь коснулось Европы, традиционного театра крупных столкновений между Россией и НАТО. Но коснулась новая нестабильность и Ближнего Востока (российская и американская армии противостоят друг другу в Сирии), Балтийского моря, Южно-Китайского моря и Азии.

Азия стала регионом с наибольшим количеством стран, обладающих ядерным оружием: Китай, Тайвань, Северная Корея и Южная Корея, Пакистан и Индия. Всего через месяц после решения Дональда Трампа о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в августе 2019 года, Вашингтон испытал баллистическую ракету средней дальности, которая достигла своей цели на расстоянии более 500 км. Россия тут же отреагировала: подобно Китаю, она осудила США за систематические попытки добиться военного превосходства с риском возрождения гонки вооружений в мире. С 2010 года США посредством НАТО создали настоящую глобальную архитектуру противоракетной обороны в Европе (ПРО), на этот раз охватывающую все территории европейских стран-членов НАТО. Таким образом, американцы окружили Россию, антиракетами, утверждая, что это из страха перед Ираном. Эта система объективно предназначена для того, чтобы сделать невозможным ответный удар России в случае первого ядерного удара НАТО. В 2014 году США усилили эту систему, используя присоединение Крыма к России как предлог для размещения дополнительных систем вооружений.

"Авангардный" ответ русских

Поэтому гонка вооружений далека от завершения, поскольку в ответ русские разработали свои системы защиты, а именно современные гиперзвуковые ракеты "Авангард". Эта ракета, испытанная в 2018 году и принятая на вооружение 27 декабря 2019 года (как раз тогда, когда был расторгнут договор о РСМД), обладает исключительными возможностями, работая со средней скоростью 20 Махов и может доставлять ядерные заряды мощностью 2 мегатонны... Еще одна особенность, такие ракеты способны летать на анормально малой высоте, что затрудняет ее обнаружение и быструю реакцию. Таким образом, они могут уничтожать межконтинентальные ракеты противника прямо в шахтах, ставя под сомнение эффективность обороны НАТО. Владимир Путин особенно гордится тем, что "ни у кого, кроме России, нет гиперзвукового оружия". Ранее Россия также разработала межконтинентальную баллистическую ракету "Сатана-2" или "РС-28 Сармат", очень малозаметную, которая сможет уничтожить такую территорию, как Франция, в несколько секунд.

Вашингтон долго готовился к прямой конфронтации с Россией, причем официально, о чем свидетельствует программа учений "Defender 2020", которая была призвана отрабатывать действия в случае нападения на одну из стран НАТО. В учениях участвовали 37 000 солдат, в том числе 20 000 американцев, при бюджете в 315 миллионов евро — причем эта цифра была значительно сокращена из-за пандемии (приехали лишь 6 000 американских солдат). Однако это четко показывает цели Вашингтона: продемонстрировать свое господство над Европой и свои угрозы в отношении России, которая, к несчастью для европейской безопасности, в конечном итоге извлекла уроки и всерьез ожесточилась против Запада. В результате пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова назвала ситуацию в конце февраля 2022 года "точкой невозврата" в отношениях России и Запада.

Точка невозврата

Однако, сосредоточившись с 2000-х годов на "российском враге" и ни разу не предприняв попыток приобщения России, когда последняя была готова и просила об этом (1991-2007 гг.), организация НАТО, похоже, забыла о Китае, гораздо более угрожающем сопернике для Запада в долгосрочной перспективе. С экономической и стратегической точки зрения, Китай опаснее, чем чем Россия (довольно бедная страна). Через несколько десятилетий Китай может превзойти американские вооруженные силы в случае конфликта в Тихом океане. Отдавая приоритет Ближнему Востоку и России, США способствовали понижению своих возможностей против Китая. Кроме того, большинство американских военных баз в западной части Тихого океана не имеют оборонной инфраструктуры и довольно уязвимы. Наконец, нельзя забывать, что ядерный Китай также имеет самую большую армию в мире с более чем двумя миллионами готовых к бою солдат (и 800 000 резервистов), а также оборонный бюджет почти в три раза больше, чем у России (172 миллиарда евро против 64). Кроме того, Китай вложил значительные средства в разработку высокоточных баллистических ракет. Даже если американская военная мощь все еще имеет хороший запас прочности, в очень быстро меняющемся мире баланс сил может измениться удивительным образом не в пользу США.

Китай также разрабатывает гиперзвуковое оружие, средства компьютерной войны и искусственный интеллект, область, в которой он почти уже достиг уровня США, а возможно и превзошел его, например, в области квантовых вычислений. За одним врагом может скрываться другой... И обозначив Россию главным врагом после распада СССР, НАТО добилась того, что Россия этим врагом фактически стала. Россия просто ответила на размещение вооруженных сил и ракетного оружия стран НАТО у своих границ.