ЦАМТО, 15 февраля. Как сообщает Korea Herald, президент Южной Кореи Юн Сок Ель находится под постоянным давлением со стороны западных союзников, требующих предоставления вооружения Украине для его использования в конфликте с Россией.

Давление усилилось после участия Юн Сок Еля в саммите НАТО в прошлом году и визита главы НАТО Йенса Столтенберг в Сеул в прошлом месяце.

В своем выступлении в Корейском институте перспективных исследований в Сеуле 30 января Й.Столтенберг призвал президента Южной Кореи "активизироваться", чтобы удовлетворить острую потребность Украины в оружии. Позднее Й.Столтенберг проинформировал главу Южной Кореи о ситуации на Украине.

В свою очередь, Юн Сок Ель заявил, что Сеул "сделает все возможное, чтобы помочь Украине".

Тем не менее, по оценке экспертов из Сеула, для южнокорейского лидера, который уже столкнулся со множеством дипломатических проблем и одновременно с угрозой со стороны КНДР, сложно решиться на поставку Украине летальных вооружений.

Как отметила профессор международных исследований Женского университета Ихва Пак Ин Хви, ожидания Украины могут возрасти, поскольку Южная Корея укрепляет свой союз с США, а в прошлом году присутствовала на саммите НАТО в качестве наблюдателя. Однако Республика Корея уже увязла в серьезных дипломатических дилеммах, таких как американо-китайские конфликты, сложные отношения с Японией и северокорейская угроза.

Пак отметила, что в прошлом году КНДР выполнила пуск около 70 ракет, в том числе восьми межконтинентальных. Если отношения с Россией ухудшатся, ситуация на Корейском полуострове может еще больше обостриться. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что если Южная Корея решит отправить оружие Украине, это "разрушит двусторонние отношения".

Профессор политологии в Университете Инха Нам Чан Хи считает, что Южная Корея должна разъяснить своим союзникам ситуацию, в которой находится страна, и имеющиеся геополитические проблемы. Вместо отправки оружия Южная Корея должна продолжать оказывать нелетальную и "непрямую" поддержку, в т.ч. санкционировав передачу США резервных боеприпасов и расширив экспорт оружия в США и Европу.

Американские СМИ недавно сообщили, что Южная Корея косвенно поддерживает Украину через США. The Wall Street Journal сообщила, что в соответствии с секретным соглашением Южная Корея продаст США 100 тыс. снарядов для 155-мм артиллерийских систем, переданных Украине. The New York Times также сообщила, что Вашингтон обратился к Южной Корее и Израилю с запросом о поставках снарядов для Украины.

Республика Корея также экспортировала оружие в европейские страны. В прошлом году были подписаны контракты общей стоимостью 5,76 млрд. долл. на поставку танков К2 и самоходных гаубиц К9 в Польшу, которая поставляет Украине различные вооружения. Напрямую Украине были поставлены нелетальные средства, включая противогазы, шлемы, палатки, одеяла, пайки и медикаменты.

Профессор факультета политологии и международных отношений Сеульского национального университета Чун Че Сон заявил о необходимости расширить непрямую поддержку Украины в войне, продолжая поддерживать санкции против России. По его оценке, хотя украинский вопрос является важным международным вызовом, он не имеет прямого отношения к безопасности Южной Кореи, которая не считает Россию противником.

По мнению бывшего посла в России Ви Сун Лака, по мере продолжения конфликта давление на администрацию Юн Сок Еля со стороны Запада будет расти. Тем не менее, президенту следует быть осторожным в своих словах и действиях, иначе он рискует потерять доверие международного сообщества. Южная Корея в настоящее время позиционирует себя как "глобальное ведущее государство" (Global Pivotal State), подчеркивая важность дипломатии. Она избегает наиболее острых международных вопросов, таких как потенциальная агрессия Китая против Тайваня, репрессии против уйгуров в Синьцзяне, статус Крымского полуострова, конфликт России и Украины. Таким образом, несмотря на давление, правительству необходимо найти баланс, считает Ви Сун Лак.