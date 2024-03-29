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ТАСС

Глава МИД Украины попросил Сеул передать Киеву комплексы Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Дмитрий Кулеба при этом отметил, что это "нелетальное оружие, потому что оно только сбивает ракеты и никого не убивает"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для журналистов попросил власти Республики Корея предоставить Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, хотя ранее в Сеуле заявляли, что продолжают придерживаться своей позиции, согласно которой страна не поставляет летальное вооружение на Украину.

"Насколько мне известно, Южная Корея использует системы ПВО (противовоздушной обороны - прим. ТАСС) Patriot. Это нелетальное оружие, потому что оно только сбивает ракеты и никого не убивает. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать правительство Южной Кореи найти способ передать Украине ЗРК Patriot и другие противоракетные системы", - приводит слова Кулебы агентство Укринформ. При этом он заявил, что Киев уважает те ограничения, которые страны накладывают на самих себя, и заявил, что Южная Корея могла бы поддержать Украину оружием потому, что КНДР якобы поставляет в Россию артиллерию и боеприпасы.

Кулеба 25 марта сообщил, что страны Запада не собираются передавать Украине дополнительные ЗРК Patriot, в то же время союзники Киева готовы предоставить ему еще больше снарядов для систем ПВО других типов. В конце февраля занимавший тогда должность представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат информировал, что Украина испытывает дефицит ракет для западных систем ПВО и ведет дискуссии с партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет.

Республика Корея оказывает только гуманитарную и финансовую помощь Украине, поставляла Киеву военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не оружие или боеприпасы.

26 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически отвергает любые попытки США и их союзников обвинить Россию в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР. По ее словам, за подобными заявлениями "стоит Вашингтон, а цель этих информационных вбросов - вовлечение азиатского союзника в лице Республики Корея в украинский конфликт". 

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КНДР
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
ОНД
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