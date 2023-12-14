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ТАСС

В Южной Корее заявили о продолжении оказания помощи Украине

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Вид на Киев. Архивное фото
Вид на Киев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

В Нидерландах также выразили намерение продолжать оказывать поддержку Киеву

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Южная Корея и Нидерланды продолжат оказывать помощь Украине. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на пресс-конференции с и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте по итогам переговоров в Гааге.

"Обе страны продолжат оказывать помощь Украине ради ее свободы и возвращения мира, будут сотрудничать при ее восстановлении", - сказал Юн Сок Ёль. При этом южнокорейский лидер констатировал, что Нидерланды осудили специальную военную операцию как "явное нарушение международных норм". Республика Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь Киеву, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели, аптечки и бронежилеты, но не оружие.

Юн Сок Ёль также положительно оценил то обстоятельство, что Нидерланды последовательно осуждают "провокации" КНДР и ее ядерную программу, поддерживая позицию Республики Корея. По его словам, стороны намерены сотрудничать ради обеспечения единодушной реакции международного сообщества на нарушения резолюций СБ ООН со стороны КНДР.

Помимо этого, Республика Корея и Нидерланды намерены укрепить сотрудничество в сфере обороны и производства оружия. В частности, Южная Корея примет участие в командно-штабных учениях противовоздушной и противоракетной обороны JPOW в 2025 году в качестве наблюдателя. Юн Сок Ёль и Марк Рютте также указали на взаимодополняемый характер экономик двух стран в глобальных цепочках поставок, объявив о создании двустороннего "союза" в сфере полупроводников. Стороны запустят диалог министров промышленности и иностранных дел в формате "2+2" в целях укрепления "отношений стратегического партнерства".

Юн Сок Ёль снова заявил о том, что якобы имеющее место военное и военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН представляет угрозу для Корейского полуострова. МИД РФ неоднократно указывал, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против третьих стран и не должно вызывать у них беспокойство. 

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