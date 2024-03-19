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ТАСС

Республика Корея заявила, что не связывает сотрудничество РФ и КНДР с ситуацией на Украине

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Син Вон Сик
Син Вон Сик.
Источник изображения: res.heraldm.com

Министр обороны этой страны Син Вон Сик отметил, что Сеул не менял позицию по Киеву

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Республика Корея не устанавливала для себя красных линий в отношении сотрудничества между РФ и КНДР, пересечение которых могло бы стать предлогом для начала прямых поставок южнокорейского вооружения Украине. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции.

Сначала он повторил утверждения о том, что сотрудничество между РФ и КНДР в военной сфере якобы имеет место. По версии Сеула, из КНДР в РФ якобы шли контейнеры с военной продукцией. "Что касается увеличения сотрудничества [между РФ и КНДР], то мы не устанавливали никаких красных линий", - сказал министр.

Он повторил, что Республика Корея не меняла позицию по ситуации на Украине - Сеул не поставляет вооружение Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью и предметами нелетального характера, такими как миноискатели. "До тех пор пока позиция нашего правительства не поменяется, эта политика остается в силе", - сказал он, не уточнив, какие могут быть для этого условия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

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КНДР
Россия
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Украина
Южная Корея
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ОНД
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