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ТАСС

В НАТО заявили, что поставки оружия из Республики Корея помогли восполнить их запасы

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Погрузка 155-мм кассетных активно-реактивных снарядов М864 DPICM военнослужащими 82-го артиллерийского полка 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США во время боевых стрельб в ходе учений в Южной Корее, 20.09.2016
Погрузка 155-мм кассетных активно-реактивных снарядов М864 DPICM военнослужащими 82-го артиллерийского полка 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США во время боевых стрельб в ходе учений в Южной Корее, 20.09.2016.
Источник изображения: Gabriel Jenko / армия США

Арсеналы альянса сократились из-за поставок на Украину, отметила постпред США при организации Джулианн Смит

СЕУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Экспорт южнокорейского оружия и боеприпасов в Польшу и другие страны НАТО помог странам альянса восполнить собственные арсеналы, оскудевшие из-за поставок на Украину. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на постоянного представителя США при НАТО Джулианн Смит.

"Из-за продолжающейся военной помощи Украине со стороны государств НАТО мы столкнулись с некоторой нехваткой в собственных столицах", - сказала постпред. Она вместе с коллегами из еще семи стран НАТО находится с визитом в Сеуле. "Это важный вклад, напрямую не связанный с тем, что происходит на Украине, но он помог нам с вызовом, который проистекал из коллективного содействия Украине", - сказала она в ответ на вопрос о поставках южнокорейского оружия в Польшу.

"Это значительно помогает, когда промышленность Республики Корея может оказать содействие с решением проблем с помощью продажи военных средств", - добавила Джулианн Смит. Она также сказала, что НАТО уважает решение Сеула не поставлять оружие Украине напрямую. Постпред повторила утверждения о якобы имеющих место поставках снарядов из КНДР в РФ.

Республика Корея указывает, что не поставляет летальное вооружение Украине. Сеул оказывал Киеву финансовую и гуманитарную помощь, отправлял военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели, аптечки и бронежилеты. В то же время 4 декабря газета The Washington Post сообщила, что Южная Корея в 2023 году "косвенно поставила" на Украину больше снарядов калибра 155 мм, чем вся Европа.

В 2022 году объем поставок южнокорейского оружия за рубеж оценивался в рекордные $17,3 млрд, в том числе благодаря масштабным контрактам с Польшей по продаже танков K2, гаубиц K9 и самолетов FA-50. 

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Страны
КНДР
Польша
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
FA-50
K2
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