Южная Корея как новый «арсенал демократии»

Сеул зависит от Вашингтона не технологически, а психологически

Почти уничтоженная ударом Корейской народной армии в июле 1950 года южнокорейская армия была спасена и восстановлена американцами. После чего страна превратилась в вернейшего союзника Соединенных Штатов и до сих пор панически боится этот союз потерять.

Соответственно Вооруженные силы Республики Корея в организационном плане являются «филиалом» Вооруженных сил США. Объединенной корейско-американской группировкой командует американский генерал. В Сеуле регулярно задумываются о том, что пора менять эту странную ситуацию, но никаких конкретных шагов в данном направлении до сих пор не предпринято.

В ПОЛНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Сразу после окончания Корейской войны Республика Корея, разумеется, никакого оружия производить не могла и полностью зависела в этом смысле от все тех же США. А оттуда оружие потекло широким потоком. До начала 1970-х годов Вашингтон оставался единственным поставщиком боевой техники для Сеула.

В годы войны и сразу после нее корейская армия получила от США несколько тысяч артиллерийских орудий М101, М59, М114, М115, сотню танков М4 «Шерман», поршневые истребители Р-51 «Мустанг», за которыми сразу же последовали реактивные F-86 «Сейбр».

В 1960-е – 1970-е годы корейцы стали обладателями почти полутора тысяч танков М47 и М48, более 500 БТР М113 и машин на их базе. А также более 60 плавающих БТР LVTP-7, более 200 САУ М52, М107, М110, 24 батарей ЗРК «Усовершенствованный Хок», около 300 истребителей F-4 и F-5, множества легких самолетов, более 30 эсминцев, фрегатов и тральщиков (построенных в годы Второй мировой и сразу после нее).

В начале 1970-х 44 самолета F-5 были перепроданы в Южный Вьетнам, что не спасло его от гибели. Появился собственный южнокорейский ВПК, сначала выпускавший продукцию по иностранным (в основном, разумеется, по американским) лицензиям. Началось производство зенитных орудий М167 «Вулкан», вертолетов MD500, строительство ракетных катеров (в том числе на экспорт в Индонезию). Производились также буксируемые орудия КН-178 и КН-179 на основе М101 и М114, но не полные их копии. Первым неамериканским оружием южнокорейских ВС стали французские вертолеты SA316 «Алуэтт» и ПКР «Экзосет», а также швейцарские 35-мм зенитные орудия GDF.

В 1980-е годы в стране началось «экономическое чудо», сопровождавшееся мощным промышленным ростом. На южнокорейских предприятиях в 1980-е и 1990-е годы было произведено почти 1,5 тыс. танков К1, очень близких по конструкции к М1 «Абрамс» (хотя параллельно приобреталось дополнительное количество устаревших М48), свыше тысячи самоходных артиллерийских установок (САУ) М109, около 300 итальянских бронетранспортеров (БТР) Туре-6614 (под местным названием КМ-900).

Было начато производство по собственному проекту боевой машины пехоты (БМП) К200 и различных машин на ее базе (всего было выпущено более 2 тыс. единиц для южнокорейской армии, более 100 экспортированы в Малайзию).

Тактическая баллистическая ракета «Хюнму-1» была создана на основе американской зенитной управляемой ракеты (ЗУР) от зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Найк-Геркулес». Началось строительство по национальным проектам фрегатов типа «Улсан» и корветов типов «Тонхэ» и «Пхохан», сторожевых катеров типа «Чамсури» (впрочем, с американским и итальянским вооружением), а в конце 1990-х – эсминцев типа «Квангэтхо», а по немецкой лицензии – подводных лодок (ПЛ) проекта 209/1200.

Напрямую закупались в США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Тоу», переносные ракетные зенитные комплексы (ПЗРК) «Стингер», реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS, транспортные самолеты С-130 «Геркулес» и противолодочные Р-3 «Орион», ударные вертолеты АН-1 «Кобра», многоцелевые вертолеты UH-60 и транспортные СН-47, различное авиационное и корабельное вооружение.

Были приобретены истребители-бомбардировщики F-16, а затем начато их лицензионное производство в самой Южной Корее.

В Великобритании были закуплены ПЗРК «Джавелин», учебные самолеты «Хок», противолодочные вертолеты «Супер Линкс». В Испании – транспортные самолеты CN-235. Впервые поставки боевой техники Сеулу начала Москва.

В 1990-е годы в качестве оплаты государственного долга Корея получила от России 33 танка Т-80У, 30 БМП-3, восемь вертолетов Ка-32, ПТРК «Метис» и ПЗРК «Игла».

При этом Республика Корея уже стала экспортером вооружений. Как было сказано выше, она продала Малайзии 111 БМП К-200, а также два патрульных корабля. Филиппины, Индонезия, Уругвай приобретали различную технику из наличия южнокорейской армии.

НОВЫЕ РЕАЛИИ

В ХХI веке доля боевой техники, произведенной в самой Корее, стремительно росла. А среди этой техники, в свою очередь, росла доля созданной не по западным, а по собственным южнокорейским проектам.

Были разработаны и поступили в массовое производство семейство ракет «Хюнму» (баллистических и крылатых, наземного и морского базирования), танки К2, БМП К21, САУ К9, РСЗО К136 и К239. По американской лицензии произведено более 200 плавающих БТР ААV-7А1, по французской лицензии выпускались ЗРК «Кроталь-NG» (местное название «Чунма»).

Было создано семейство самолетов Т-50: собственно Т-50 (учебный), Т-50В (пилотажный), ТА-50 (учебно-боевой), FА-50 (истребитель-бомбардировщик). Кроме того, разработан и поступил в серию легкий учебный самолет КТ-1, а затем он же в варианте легкого штурмовика КА-1. По американской лицензии производились истребители-бомбардировщики F-15К (корейский вариант самолета F-15Е).

Были построены серии эсминцев «Чхунмугон Ли Сунсин», а затем «Сэджон Тэван». Последние считаются наиболее мощными по вооружению надводными кораблями в мире (не считая авианосцев). На смену «Улсанам» строятся фрегаты типов «Инчхон» и «Дэгу», на смену «Пхоханам» – корветы типа «Юн Юнха». Также ведется строительство штурмовых катеров типа РКХ-В (оснащены морским вариантом РСЗО К136, причем с управляемыми ракетами), универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Докдо», танкодесантных кораблей (ТДК) типов «Го Чжун Бон» и «Чон Ван Бон».

По немецкой лицензии построена серия ПЛ проекта 214, по итальянской – тральщики типа «Ганчжон» («Леричи»). Начато строительство ПЛ типа «Досан Ан Чангхо», которые, кроме торпед и противокорабельных ракет (ПКР) «Гарпун», будут нести по шесть-десять баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) и/или крылатых ракет морского базирования (КРМБ) в специальных шахтах.

При этом, впрочем, продолжаются и прямые закупки вооружений за рубежом. В США приобретены боевые вертолеты «Апач» новейшей модификации АН-64Е, значительное количество высокоточного авиационного и корабельного оружия. Поступили на вооружение ВВС Республики Корея американские истребители 5-го поколения F-35А. Кроме того, в Германии была куплена американская зенитная ракетная система (ЗРС) «Пэтриот», которая затем модернизирована в США по варианту РАС-3. Из Великобритании получены противолодочные вертолеты AW159, из Израиля – тактические ракеты и ПТРК «Попай» и «Спайк-NLOS», беспилотные летательные аппараты (БПЛА)-«камикадзе» «Гарпия». В России Сеул докупил (также за долги) 10 Т-80У, 37 БМП-3, семь вертолетов Ка-32, а также 23 легких самолета Ил-103 и три катера на воздушной подушке проекта 1206 «Мурена».

С российской помощью на основе ЗРС С-400 и С-350 создана и поступила на вооружение южнокорейская ЗРС КМ-SAM «Чонгун» (произведено 18 батарей по четыре пусковые установки (ПУ) в каждой, теперь ведется производство ЗРК «Чонгун-2», предполагается выпуск 20 батарей). Оперативно-тактическая ракета (ОТР) «Хюнму-2» разработана на основе российского «Искандера», дальнейшим ее развитием должна стать проходящая испытания ракета «Хюнму-4».

СОЛИДНЫЙ ЭКСПОРТЕР

Вполне естественно, что Республика Корея стала крупным экспортером боевой техники. Польша получит 120 шасси К9 для установки на них собственных башен и производства, таким образом, самоходных артиллерийских установок (САУ) «Краб» (96 шасси также должны быть произведены в Польше), из них 104 уже изготовлены. В Турции выпущено до 300 САУ Т-155 «Фыртына», которые являются лицензионной копией К9. Организовано лицензионное производство 100 К9 в Индии (под названием «Ваджра»). Финляндия купила 96 К9 из наличия корейской армии (уже получено 31), в Норвегию поступили 24 К9, построенных специально для этой страны, в Эстонию будет поставлено 36 К9 из наличия (уже поступили 18). Для Египта предполагается произвести 200 К9, для Австралии – 30.

Первым зарубежным обладателем боевого самолета FA-50 стали филиппинские ВВС. Учебный вариант Т-50 получили индонезийские ВВС, а КТ-1 для них производятся по лицензии в самой Индонезии. Также эти самолеты поступили в ВВС Ирака, предполагается их приобретение Таиландом. КТ-1 производятся по лицензии также в Турции, предполагается развернуть такое производство в Перу. Индонезия, кроме того, закупает в Республике Корея орудия КН-178 и КН-179, различные БТР, ПЛ проекта 214 и десантные корабли, часть этой техники производится по лицензии в самой Индонезии. Предполагается, что Индонезия приобретет у Кореи до 80 истребителей КF-21, которые Сеул планирует производить и для собственных ВВС (этот самолет считается промежуточным между машинами 4-го и 5-го поколений).

Филиппины приобретают у Сеула технику из наличия южнокорейской армии. На южнокорейских верфях для филиппинского флота построены два фрегата, ставшие первыми современными кораблями в составе ВМС этого островного государства. Ряд других стран покупают корветы и катера из состава южнокорейских ВМС, а для тайских ВМС построен фрегат «Тачин». ОАЭ и Саудовская Аравия приобрели южнокорейские РСЗО К239, которые являются копией американской РСЗО М270 MLRS, но на колесном шасси. Для данной РСЗО, видимо, будут разработаны в дополнение к 227-мм неуправляемым ракетным снарядам (НУРСам) южнокорейские управляемые тактические ракеты.

УКРАИНСКИЙ ПРОРЫВ

Прорывом для южнокорейского оружейного экспорта оказались события на Украине. Дополнительные заказы на САУ К9 сделали Эстония и Финляндия. Но главным заказчиком для Сеула стала Варшава. Из ранее заказанных 120 «Крабов» 18 были переданы Польшей Украине. По прямому заказу Киева начато производство еще 54 «Крабов» с получением и для них южнокорейских шасси. При этом для польской армии был оформлен заказ на 672 собственно К9 (уже поставлены 24), а также на 1000 танков К2 (уже поставлено 10), 288 РСЗО К239 и 48 истребителей FA-50.

В Польше поняли, что не только ее собственные мощности, но и ВПК всей Европы и даже США не способны обеспечить потребности в тяжелой боевой технике, и оптимальным ее поставщиком становится именно Республика Корея. Очевидно, такое понимание придет и к другим странам Европы, которые свои арсеналы тратят на поддержку Украины. США восполнить эти потери в приемлемые сроки не способны. Это сделает Сеул важнейшим поставщиком оружия для стран НАТО. И прямым участником антироссийской коалиции. Что снимает с Москвы юридические и моральные ограничения в плане сотрудничества с КНДР («Как страны Азии участвуют в украинской кампании», «НВО», 03.02.23).

Сеул, скорее всего, станет одним из крупнейших военных экспортеров. Но технологическая независимость его от США так и не перешла в независимость психологическую.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.