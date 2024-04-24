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Военное обозрение

Politico: В Вашингтоне приняли решение сделать первый пакет военной помощи для Украины «больше обычного»

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты готовят для Украины новый пакет военной помощи, который должен стать достаточно крупным. Как сообщает Politico, в Вашингтоне хотят удовлетворить как можно больше потребностей Украины на поле боя, поэтому помощь будет «больше обычного».

По данным издания, которое ссылается на американских чиновников, в новый пакет Пентагон готовится включить бронетехнику наряду с артиллерийскими и зенитными боеприпасами. В частности, украинская армия получит какое-то количество дополнительных БМП Bradley, бронетранспортеров М113 и бронеавтомобилей Humvee. Другие подробности пока отсутствуют. Отправка военной помощи будет произведена «как можно скорее».

Накануне Зеленский в вечернем обращении заявил, что провел телефонный разговор с Байденом, который ему клятвенно обещал отправить военную помощь сразу же, как будет подписан законопроект о выделении дополнительного финансирования. В США предполагают, что это случится к концу этой недели, причем поставка будет проведена быстро, так как все необходимое будет взято со складов в Европе, в частности в Германии.

Ранее сообщалось, что ряд сенаторов США выступает за включение в первый пакет военной помощи оперативно-тактических ракет ATACMS, которые давно выпрашивает Зеленский, но пока об этом ничего не слышно. Вполне вероятно, что они могут войти в одну из последующих поставок Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Bradley
HMMWV
M113 БТР
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