Предстоящая поставка Украине американских БМП М2 Bradley и зенитных управляемых ракет Sea Sparrow

Американское сетевое издание POLITICO в материале Lara Seligman и Paul McLeary "Biden will send Bradley Fighting Vehicles to Ukraine. And tanks could be next" ("Байден направит на Украину боевые машины пехоты Bradley. И танки могут быть следующими") сообщает о предстоящих поставках Украине в качестве американской военной помощи боевых машин пехоты М2 Bradley и зенитных управляемых ракет Sea Sparrow, а также о постепенном движении США к поставке Украине основных танков М1 Abrams.

Боевые машины пехоты М2А3 Bradley армии США, доставленные железнодорожным транспортом в Литву, 21.10.2019 (с) Mindaugas Kulbis / AP

США пока отказались отправить Украине танки Abrams. Но последний шаг может открыть путь для отправки в Киев большего количества бронетехники.

США и Германия направят на Украину боевые машины пехоты, о чем объявили обе страны 5 января. Эти решения могут открыть Западу путь к тому, чтобы дать Украине то, чего она действительно хочет, - западные танки.

Белый дом объявил, что планирует поставить Украине боевые машины пехоты Bradley - гусеничную боевую бронированную машину с 25-мм автоматической пушкой и пулеметом. Тем временем Германия предоставит боевые машины пехоты Marder. Эти объявления были сделаны на следующий день после того, как Франция заявила, что отправит Украине свои боевые бронированные машины AMX-10RC, высокоподвижные колесные системы, построенные на базе мощной 105-мм пушки GIAT, установленной в башне.

Согласно заявлению, сделанному 5 января, Берлин также присоединится к США в деле пожертвования батареи зенитной ракетной системы Patriot американского производства, в результате чего число ЗРС Patriot у Киева увеличится до двух после того, как Белый дом объявил об передаче одной такой системы в прошлом месяце.

Решение отправить современные боевые машины пехоты на Украину может открыть путь к поставкам более мощных западных танков, на что американские и европейские союзники пока неохотно идут, по словам экспертов и двух американских официальных лиц.

Среди них могут быть немецкие танки Leopard или даже M1 Abrams армии США, сообщили эксперты и официальные лица, которые на условиях анонимности рассказали о продолжающихся дискуссиях.

Западные танки - в отличие от менее мощных колесных машин с пушками малого калибра - изменят правила игры для Киева, который уже использует танки советской эпохи из собственных запасов или предоставленные после вторжения другими европейскими странами. Leopard или Abrams более подвижны, точны и имеют большую дальность поражения по сравнению со старыми советскими танками. Они также более эффективны для защиты войск, чем старые танки или даже западные боевые машины пехоты, поскольку Украина продолжает нести большие потери на поле боя.

Ествественно, что когда президент Украины Владимир Зеленский 4 января поблагодарил Францию ​​за AMX-10RC, он призвал других союзников предоставить танки и другое тяжелое вооружение.

"Нет рациональной причины, по которой Украина до сих пор не получила западные танки", - сказал он.

50 БМП Bradley являются частью общего пакета американской помощи, который будет объявлен 6 января на общую сумму 3,8 млрд долл, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который пожелал остаться неизвестным. Пакет предусматривает выделение для Украины имущества на 2,25 млрд долл, включая 155-мм артиллерийские снаряды. Еще 682 млн долл составит финансирование военной помощи для стран Восточной Европы, чтобы позволить им закупать американское вооружение и военную технику. Украина также получит 225 млн долл финансирования военной помощи.

В пакет впервые войдут зенитные управляемые ракеты Sea Sparrow с радиолокационной системой наведения, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет. По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, украинским военным удалось приспособить свои существующие пусковые установки ЗРК "Бук" советских времен для стрельбы ракетами Sea Sparrow. До сих пор Тайвань был единственной страной, эксплуатирующей вариант ракет Sea Sparrow наземного базирования, в то время как ВМС США и нескольких союзных флотов используют корабельный вариант.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что администрация США рассматривает возможность отправки Украине БМП Bradley. По словам бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, эти машины предназначены для работы в тандеме с танками Abrams, обеспечивая "дополнительные" возможности.

"Это следующий шаг администрации по предоставлению чего-то, что они не хотели делать в прошлом, поэтому мы надеемся, что это сигнализирует о признании администрацией того, что русские на самом деле не могут нагнетать обстановку каждый раз, когда мы предоставляем [Украине] новые возможности", - сказал Ходжес.

Одни только БМП Bradley могли бы значительно повысить боеспособность вооруженных сил Украины. США уже направили Украине более 2000 боевых машин, в том числе сотни машин MRAP и HMMWV которые Киев использовал для прорыва обороны России. Но "золотой стандарт" боевой машины пехоты армии США, Bradley, является более подвижной и лучше защищенной, чем модификации бронетранспортера M113.

Помимо 25-мм скорострельной пушки Bushmaster, она также вооружена двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет TOW и спаренным пулеметом калибра 7,62 мм.

"Bradley (M2/M3) НЕ танк, но она может быть истребителем танков", - написал в Твиттере другой бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.

Bradley также считается менее рискованным выбором, чем Abrams, для администрации США, которая все еще озабочена тем, чтобы спровоцировать Москву. Но на поле боя она будет смертоносной, особенно во взаимодействии с киевскими танками советской эпохи, сказал Ходжес.

"Большая часть общевойсковой войны заключается в том, что у вас есть защищенная пехота, которая может двигаться рядом с танками, не отставать от них, и это часть того, что представляют собой общевойсковые силы: пехотная бронетанковая артиллерия", - сказал Ходжес. - "То, что ваша пехота движется вместе с ними, делает ее гораздо более смертоносной".

Американские БМП Bradley и французские AMX-10RC, если они будут развернуты к весне как раз к возобновлению украинских наступлений на востоке, обеспечат новые мощные возможности для украинских сил. AMX-10RC в прошлом использовалась французскими войсками в качестве боевой разведывательной машины и истребителя танков, а ее высокая подвижность и скорость позволили бы Украине наносить сильные и быстрые удары в небольших боях. Ее относительно легкая броня является недостатком по сравнению с тяжелыми русскими орудиями, однако ключевой характеристикой этой машины является скорость.

"Французская машина обладает большой огневой мощью, но у нее недостаточно защиты", - сказал аналитик британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Ник Рейнольдс, - "В конечном счете, это колесная машина, что делает ее уязвимой, даже если у нее довольно хорошая проходимость по бездорожью". Однако орудие этой машины, вероятно, может поразить российские танки Т-72 и БМП.

Один из советников украинского правительства сообщил POLITICO, что Вашингтон и Киев уже несколько месяцев ведут переговоры о поставках более тяжелой бронетехники. Одним из основных камней преткновения было определение того, какие части или базы хранения [в США] имеют подходящие машины, пригодные для поставок, наряду с некоторыми [американскими] опасениями по поводу современного оптического и связного оборудования, используемого на новых образцах.

В прошлом месяце Пентагон объявил о расширении своей программы обучения украинских военных на базе США в Германии как по численности, так и по масштабам. Новая программа расширит обучение до батальона численностью примерно 500 военнослужащих в месяц, а также будет включать в себя обучение совместным действиям пехоты с артиллерийской поддержкой, что называется "общевойсковым боем".

Теперь, когда администрация США одобрила поставку Украине БМП Bradley, обучающихся, скорее всего, будут готовить к более эффективным действиям совместно с получаемыми танками и пехотой. По словам Ходжеса, Bradley легче и маневреннее танка, и она может вместить до 10 военнослужащих, которые смогут спешиваться с нее с противотанковыми ракетами Javelin.

Для Украины Bradley и западные танки поступят не так уж скоро. Зеленский заявил 3 января, что Россия планирует вторую мобилизацию для нового крупного наступления в начале этого года. А в прошлом месяце высший военачальник Украины генерал Валерий Залужный заявил The Economist , что, по его мнению, Россия может предпринять попытки захватить Киев уже в январе.

Украинские официальные лица просят предоставить еще сотни танков, боевых машин пехоты и гаубиц, чтобы помочь отразить русские атаки, особенно удары по городам и гражданской инфраструктуре.

"Мы балансируем на тонкой грани. И если [электросеть] будет разрушена… тогда солдатские жены и дети начнут замерзать", - сказал Залужный The Economist. - "В каком настроении будут бойцы, представляете? Без воды, света и тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?"

Однако администрация США по-прежнему неохотно рассматривает вопрос о поставке танков Abrams ввиду требуемых значительных объемов обучения и логистики. Техническое обслуживание танков в полевых условиях будет сложной задачей, особенно без запасных частей. Танковая дивизия также может потреблять до 600 000 галлонов топлива в день, что может потенциально замедлить украинское продвижение .

Логистические требования для Bradley "гораздо менее обременительны, чем, скажем, те, которые связаны с M1", - сказал один из официальных представителей США. - "Наши M1 будут логистическим бременем, которое мы не хотели бы возлагать на [Украину], пока они и мы не будем уверены, что они готовы".

Тем не менее, Ходжес сказал, что проблемы с обучением и логистикой являются "решаемой проблемой", если США начнут подготовку украинских сил к этим системам уже сейчас.

"Пусть Украина отберет 100 танкистов, которые являются опытными танковыми механиками, и затем отправит их для подготовки на развернутые США танки Abrams в Польше, или отправит их потом обратно в Форт-Беннинг, штат Джорджия, где находится бронетанковая школа, и пусть они начнут учиться уже сейчас", - сказал он.

Со стороны bmpd отметим, что возможное применение старых американских корабельных зенитных управляемых ракет средней дальности Sea Sparrow с полуактивной радиолокационной системой наведения на украинских ЗРК "Бук-М1" представляет собой весьма остроумное и креативное разрешение вопроса с боекомплектом ЗУР для вооруженных сил Украины, поскольку современные западные ЗУР (такие, как AIM-120 AMRAAM) очевидно слишком дорогостоящи и дефицитны применения в боевых действиях на Украине в необходимых масштабах. В то же время США, очевидно, располагают большими запасами ЗУР со снимаемого с вооружения устаревшего корабельного ЗРК Sea Sparrow.

Напомним, что корпорация Raytheon уже длительное время, с начала 2000-х годов, вела работы по адаптации ракет семейства Sparrow с полуактивной радиолокационной системой наведения на советский ЗРК "Куб" ("Квадрат"), ранее активно предлагая эту комбинацию восточноевропейским странам-эксплуатантам ЗРК "Куб", хотя в итоге серийного статуса она не получила. Видимо, нынешний вариант интеграции ЗУР Sea Sparrow на ЗРК "Бук-М1" является развитием этих работ.