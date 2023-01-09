Колесный танк из Парижа, ЗРК из Рима. Какую технику ждет Киев в ближайшее время

Пушков допустил столкновение России и НАТО после обещания Макрона поставки Украине AMX-10RC

Эммануэль Макрон, пообещавший Украине колесные танки AMX-10RC, нарушил военное табу, пишет Telegraph. А российский сенатор Алексей Пушков считает, что Франция таким образом приближает прямое военное столкновение между НАТО и Москвой. "Газета.Ru" обобщила все, что известно о новых поставках оружия Киеву со стороны Запада.

"Макрон пересек красную черту"

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC, которые также часто называют колесными танками. Британская Telegraph в своей публикации пишет, что таким образом Макрон нарушил негласное правило.

"На первый взгляд, AMX-10RC, боевые машины пехоты с установленной 105-мм пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта пересечена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", - пишет газета.

Авторы статьи также добавили, что таким образом французский лидер превзошел Берлин и Вашингтон, которые тоже пообещали украинцам БМП Marder и ЗРК Patriot, но сделали это чуть позже.

Сенатор Алексей Пушков посчитал, что решение Макрона о поставках AMX-10RC приближает прямую военную конфронтацию между НАТО и Россией.

"Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией. Решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России", - написал Пушков в Telegram.

AMX-10RC - тяжелая бронемашина, предназначенная для разведки и борьбы с бронетехникой противника и являющаяся, по сути, колесным легким танком. Ее разработало и выпускало совместное предприятие концернов GIAT и Renault еще в середине 1970-х годов.

Шестиколесный танк оснащен нарезной 105-мм пушкой, способен развивать по шоссе скорость до 85 км/ч, по пересеченной местности - до 40 км/ч. Также он способен плавать.

Всего было выпущено 457 таких машин, большая часть из которых поступила на вооружение французских вооруженных сил. AMX-10RC применялись во время войны в Персидском заливе, а также в миротворческих миссиях Парижа. Еще 120 единиц бронетехники пошли на экспорт в Катар и Марокко. По состоянию на 2016 год у Франции было 216 бронемашин.

Итальянское "давление"

Правительство США оказывает давление на итальянские власти в части новых поставок оружия на Украину. Об этом сообщила газета La Repubblica.

"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником премьер-министра Италии Мелони Франческо Тало оказывал давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны", - говорится в публикации.

По данным газеты, речь идет о поставках Киеву зенитных ракетных комплексов SAMP-T. La Repubblica утверждает, что Вашингтону не нравится, что Италия затягивает с утверждением шестого декрета о поставках вооружений на Украину в то время, как США, Франция и Германия уже объявили о скорой отправке бронетехники для ВСУ.

При этом La Repubblica отмечает, что на вооружении Италии есть всего пять действующих батарей SAMP-T, а также одна учебная, у которой нет машины с пусковой установкой.

SAMP-T является разработкой европейского оружейного консорциума Eurosam, занимающегося строительством комплексов ПВО для сухопутных войск и флота.

Главной задачей комплекса SAMP-T является обеспечение противовоздушной обороны войск и соединений бронетехники, находящихся на марше. При этом у ЗРК достаточно широкий спектр применения - он способен поражать как баллистические ракеты с самолетами и вертолетами, так и небольшие малозаметные и высокоманевренные цели - например, БПЛА.

Военные эксперты утверждают, что SAMP-T работает при любых погодных условиях. Комплекс способен вести огонь на 360 градусов с помощью высокоманевренных ракет с высоким темпом стрельбы - запуск восьми ракет производится всего за 10 секунд. Экипаж машины составляет всего два человека.

Кроме Италии SAMP-T стоит также на вооружении Франции - там он называется "Мамба". Комплексы являются важным вкладом обеих стран в единую сеть противоракетной и противовоздушной обороны НАТО.

Американский пакет

США же накануне утвердили новый пакет военной помощи Украине. По словам представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, его стоимость превысит $3 млрд - это крупнейшая поставка оружия Киеву со стороны Вашингтона.

Как заявили в администрации президента Джо Байдена, ВСУ получат 50 унифицированных гусеничных платформ Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 55 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, 138 армейских грузовых фургонов HMMWV, 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц и 36 105-миллиметровых буксируемых гаубиц.

Кроме того, на Украину поставят зенитные ракеты RIM-7, неизвестное число дополнительных боеприпасов для РСЗО HIMARS, другие артиллерийские снаряды, ракеты, винтовки, пулеметы.

Михаил Котляр