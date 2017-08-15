Миражи самостоятельности



Истребители Dassault Rafale на авиабазе в ОАЭ

Источник: SIPA Истребители Dassault Rafale на авиабазе в ОАЭИсточник: SIPA

Армия эмиратов отбилась от саудитов

Среди шести монархий Персидского залива ОАЭ обладают второй по боевому потенциалу армией, уступая лишь КСА. Именно эмиратские ВС летом 2015-го стали главной ударной силой "аравийской коалиции", воюющей в Йемене против хоуситов.

В связи с этой кампанией ОАЭ вслед за Кувейтом перешли от наемной к призывной системе комплектования ВС. Благодаря огромным доходам от экспорта нефти страна имеет возможность покупать новейшее вооружение в значительных количествах. Почти вся техника приобретается в странах Запада, но отдельные типы – в России, на Украине, в Китае и ЮАР.

Поскольку ОАЭ объединяет семь ранее независимых мини-государств, некоторые воинские части остаются в подчинении властей отдельных эмиратов, в первую очередь двух крупнейших – Дубая и Абу-Даби.

Сухопутные войска включают 12 бригад – королевской гвардии, две бронетанковые, пять механизированных (из которых 2 подчиняются эмиру Дубая), две пехотные, по одной артиллерийской и армейской авиации.

В распоряжении эмирата Дубай имеется 6 ПУ советских ОТР Р-17 и до 20 ракет к ним. В танковом парке ОАЭ – 388 новейших французских "Леклерков", 36 итальянских OF-40Mk2, 76 легких английских "Скорпионов". На вооружении – 97 БРМ (49 французских AML-90 и 24 VBL, 24 немецких TPz-1 "Фукс"), 669 БМП (18 французских АМХ-10Р, 651 российская БМП-3), более 3000 бронеавтомобилей и БТР (24 украинских БТР-3У, 120 бразильских ЕЕ-11, 136 турецких ACV-300 и 14 "Кобра", 284 французских "Панар" М3, 11 AMXVCI, 72 VCR, 20 VAB, 20 английских "Сарацин" и 10 "Саксон", 40 финских AMV, 70 южноафриканских RG-31 и 56 "Рева", 778 американских М-АТV "Ошкош", 5 МаххPro и 467 "Кайман", до 1693 собственных "Нимр" и 8 КрАЗ "Кугар"). В артиллерии – 183 САУ (78 южноафриканских колесных G-6, 87 американских M-109A3, 18 французских Mk F3), 71 буксируемое орудие (51 английское L-118, 20 китайских Type-59-I), около 300 минометов (41 "Брандт" 81- и 120-мм, 114 L16, 144 самоходных сингапурских SRAMS на шасси БТР RG-31) и 143 РСЗО (18 бельгийских LAU-97, по 48 итальянских "Фирос-25" и турецких Т-122, 20 американских HIMARS, 6 российских "Смерчей" и 3 турецких Т-300). Имеется более 300 ПТРК – 50 французских "Хот" (в том числе 20 самоходных) и 230 "Милан", 25 американских "Тоу".

Войсковая ПВО располагает 40 ПЗРК (по 20 старых английских "Блоупайп" и современных французских "Мистраль"), 42 французскими ЗСУ M3VDAA, 30 швейцарскими зенитными орудиями GCF-BM2.

Армейская авиация включает 29 американских боевых вертолетов AH-64D "Апач" и 13 многоцелевых UH-60L.

ВВС обладают высоким боевым потенциалом, имея на вооружении 136 истребителей 4-го поколения: 78 американских F-16 и до 58 французских "Мираж-2000". Необходимо отметить, что эмиратские F-16E/F являются самой совершенной модификацией F-16, ее нет ни у одной другой страны, включая США. К боевым самолетам можно отнести и 18 противопартизанских штурмовиков АТ-802, а также до 7 разведчиков "Мираж-2000RAD". В составе ВВС – 2 канадских патрульных DHC-8, 2 шведских самолета ДРЛО "Сааб-340", 3 европейских заправщика А330.

Транспортная авиация: 8 новейших американских С-17А, 5 С-130Н, 4 L-100-30, 7 "Боинг-737", 6 "Боинг-747", 2 "Боинг-777", 1 "Боинг-787", 10 "Цессна-208", 2 "Бич-350", 5 "Бич С90", 1 "Бич-1900D", 2 английских Вае-146, 1 шведский "Сааб-340В", 13 канадских DHC-6, 2 итальянских Р-180, 7 испанских CN-235M-100. Учебные самолеты: по 12 итальянских МВ339NAT и немецких Grob-115TA, швейцарские РС-21 РС-7 – 25 и 29 соответственно, до 30 английских "Хок". Многоцелевые и транспортные вертолеты: 25 американских СН-47, 24 "Белл-407", 25 "Белл-412", до 2 "Белл-214", 5 европейских AW109K2, 42 AW139, 1–2 французских AS-365F, 5 AS565, 14 AS550C3, до 2 AS350, 2–3 немецких ВК-117.

ПВО считается отдельным видом ВС. На вооружении находятся 7 батарей (42 ПУ) американского ЗРК "Усовершенствованный Хок" и 9 батарей (72 ПУ) новейшей ЗРС "Пэтриот" РАС3, 9 французских ЗРК "Кроталь", 12 английских ЗРК "Рапира", 50 новейших российских ЗРПК "Панцирь-С1", 63 ПЗРК (13 шведских RBS-70, 10 российских "Игла-1" и 40 "Игла-С"), а также 2 батареи системы ПРО THAAD.

ВМС недавно приняли в состав 6 ракетных корветов типа "Байнуна", построенных в ОАЭ по французскому проекту. В строю патрульный корабль "Ариалах", 2 ракетных корвета типа "Мурайджиб", 13 ракетных катеров (2 "Мубарак", 6 "Бан Яс" немецкой постройки, 3 "Абу-Даби" и 2 "Фаладж-2" – итальянской), 24 универсальных катера "Ганнатха" собственного изготовления (12 ракетных, 6 минометных, 6 сторожевых-штурмовых), 6 английских сторожевых катеров "Ардхана" и до 60 малых сторожевых катеров в береговой охране, 2 тральщика "Аль Мурджан" (немецкие проекта 332 "Франкенталь"), 2 "минных заградителя" (носителя сверхдальних торпед) типа "Рмах", 28 десантных катеров. В морской авиации до 15 французских вертолетов AS332 и AS565.

На территории ОАЭ находятся две батареи ЗРС "Пэтриот" из состава ВС США, контингент Франции, включающий 13-ю бригадную группу Иностранного легиона, 6 истребителей "Рафаль" и заправщик КС-135F, а также 5 австралийских самолетов (3 транспортных С-130, 2 патрульных Р-3С).

В отличие от остальных аравийских монархий Абу-Даби активно конвертирует нефтяные сверхдоходы в современные промышленность и инфраструктуру. ОАЭ стали второй после Египта арабской страной, где создается серьезный ВПК. Здесь уже производятся собственные бронеавтомобили, беспилотники, в том числе боевые, строятся корабли и катера.

В многоплановом ближневосточном конфликте страна поначалу полностью шла в фарватере Эр-Рияда, оказывая значительную военную помощь антиправительственным силам в Ливии и Сирии, принимая активнейшее участие в агрессии в Йемене. В боях с хоуситами ВС ОАЭ к настоящему времени потеряли 1 БМП-3, более 100 бронеавтомобилей (включая 5 "Ошкошей", захваченных повстанцами), 1 истребитель-бомбардировщик "Мираж-2000-9DAD", а также скоростной транспорт-катамаран HSV-2 "Свифт". И все же оказались гораздо более боеспособными, чем саудовские, возможно, потому, что в рядах эмиратской армии воюют ЧВК, укомплектованные западными наемниками.

Политические линии Саудовской Аравии и ОАЭ начали заметно расходиться с прошлого года. Прямого разрыва пока не произошло, эмиратские войска по-прежнему воюют в Йемене, страна присоединилась к инициированной Эр-Риядом травле Катара. Тем не менее позиция Абу-Даби становится гораздо более сбалансированной и сдержанной. Это помогло "перекупить" у саудитов Египет, сильнейшую в военном отношении арабскую страну, испытывающую при этом серьезные экономические проблемы. Военное руководство АРЕ крайне отрицательно относится к радикальным исламистам, но Каир вынужден был идти на поводу у Эр-Рияда из-за финансовой зависимости. Теперь Египет спонсируется Эмиратами. В частности, на деньги ОАЭ борется с радикалами в Ливии. Насколько далеко разойдутся Абу-Даби и Эр-Рияд, сейчас сказать сложно, но серьезный военный потенциал, наличие собственного ВПК, тесный союз с Египтом позволяют ОАЭ вести все более самостоятельную внешнюю политику.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (695) за 16 августа 2017 года