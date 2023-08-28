Непобеждавшая испанская армада

Традиционно флот используется испанцами не для побед на море, а для удержания ранее захваченного побережья. Авианосец «Принц Астурийский» высаживает вертолетный десант на учениях в Малаге. Фото Reuters.

Бывшая империя благоразумно укрощает свой воинственный дух

У Испании богатая военная история, правда, не очень победоносная. Достаточно вспомнить Непобедимую армаду, которую разгромил даже не британский флот (его тогда просто не существовало), а «сборная пиратов» под руководством Фрэнсиса Дрейка.

В ХХ веке страна пережила жестокую гражданскую войну. Во время Второй мировой в Испании у власти был фашистский режим Франсиско Франко, но выступить на стороне Гитлера каудильо не рискнул. Испания вступила в НАТО лишь в 1982 году, после восстановления демократии, но попала в сферу влияния США сразу после Второй мировой войны.

ПРОШЛОЕ

В 1950–1960-е годы испанская армия получила из США более 650 легких танков М24 и М41, а затем 130 основных танков М48, более 90 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 130 буксируемых орудий. ВВС приобрели около 250 истребителей F-86F «Сейбр», а затем 21 F-104 «Старфайтер». Морская авиация – 20 противолодочных самолетов HU-16 «Альбатрос» и 6 вертолетов SH-3D «Си Кинг». В наземную противовоздушную оборону (ПВО) поступили батарея зенитной ракетной системы (ЗРС) «Найк Геркулес» и 4 батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Хок». Для ВМС Испании из США были поставлены корабли постройки 1940-х годов: подводная лодка (ПЛ) типа «Балао», авианосец (в Испании получил название «Дедало», прослужил до конца 1980-х), 5 эсминцев типа «Флетчер» (в Испании тип «Лепанто»), 2 сторожевых катера, 12 тральщиков, 2 десантных транспорта и 3 десантных корабля.

За тот же период Испания приобрела не менее 170 105-мм орудий М-56 и около 30 вертолетов в Италии, около 150 бронеавтомобилей AML и 3 десантных корабля во Франции. В самой Испании было построено 12 эсминцев (9 типа «Аудас», 3 типа «Окендо») и 6 корветов типа «Атревида».

В 1970-е годы по американской лицензии в Испании было произведено 70 истребителей F-5А/В и построено 5 фрегатов типа «Нокс» (испанский тип «Балеарес», к настоящему времени все они утилизированы или потоплены как цели) с американским же вооружением (в том числе с противокорабельными ракетами (ПКР) «Гарпун»). Также ВМС Испании получили 4 ПЛ, 5 эсминцев типа «Гиринг», 4 тральщика (все времен Второй мировой) и 5 десантных кораблей.

В ВВС Испании поступили 44 новейших на тот момент истребителя-бомбардировщика F-4С «Фантом» с ракетами «воздух-воздух» AIM-7 «Спарроу», 10 средних транспортных самолетов С-130Н «Геркулес», 3 заправщика КС-97. В морскую авиацию – еще 6 «Си Кингов» и 7 противолодочных самолетов Р-3 «Орион». В армейскую авиацию – 8 ударных вертолетов АН-1 «Кобра» и 10 тяжелых транспортных СН-47 «Чинук». Наземная ПВО получила 4 батареи ЗРК «Усовершенствованный Хок». В сухопутные войска и морскую пехоту поступили 66 танков М48А2, 900 БТР М113 и 19 амфибийных LVTP-7, до 50 САУ М107 и М109.

После США главным поставщиком оружия для Мадрида стала Франция. От нее было получено до 200 танков АМХ-30В, 23 БТР М-3, несколько сотен противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Милан», 7 вертолетов SA330 «Пума» и 8 SA316 «Алуэтт-3», 30 истребителей «Мираж-3Е» и 73 «Мираж-F1» (частично сборка самолетов осуществлялась в самой Испании).

По французской лицензии на испанских верфях были построены 4 ПЛ типа «Дафнэ». По немецкой лицензии в Испании было построено по 5 сторожевых катеров типа РВ-57 (испанское название «Ласага») и TNC-36 («Барсело»). Из Великобритании поступило полтора десятка СВВП «Харриер».

Именно с 1970-х годов Испания стала заметным производителем (не только по иностранным лицензиям, но и по собственным проектам) и экспортером оружия. Началось строительство фрегатов (позже переклассифицированы в корветы) типа «Дескубьерта» (с ПКР «Гарпун»), а также производство легких транспортных самолетов С-212, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Этот самолет экспортировался во множество стран, а также производился по лицензии в Индонезии (с 2008 года он выпускается только в этой стране).

Также выпускались учебные самолеты С-101. По схожему с «Дескубьертой» проекту было построено 6 фрегатов (по 3 в ФРГ и Испании) типа «Жоао Коутиньо» для ВМС Португалии. Специально для Португалии в Испании были построены 4 фрегата (позже также переклассифицированы в корветы) типа «Баптиста де Андраде».

В конце 1970-х поступили в производство БТР BMR-600 и конструктивно схожая с ним боевая разведывательная машина (БРМ) VEC. Испанская армия получила 682 и 340 этих машин соответственно; кроме того, BMR-600 поставлялся на экспорт. Испания потеряла 1 такой БТР в Боснии и 4 в Афганистане, Саудовская Аравия – 10 BMR-600 в Йемене (Эр-Рияду было поставлено 140 этих БТР для морской пехоты страны). Кроме того, в несколько стран (в основном латиноамериканских) Испания поставляла 81-мм и 120-мм минометы ECIA.

После перехода Испании к демократии и вступления в НАТО основным поставщиком оружия для нее остались США. По американским лицензиям в Испании были построены 6 фрегатов типа «Оливер Перри» (местный тип «Санта Мария») и произведено 72 истребителя-бомбардировщика F-18 (в ВМС США они используются как палубные, но для испанских авианосцев не подходили, поэтому применялись в наземном варианте).

Из США поступили до 250 БТР М113, 60 155-мм САУ М109А1, еще 8 «Фантомов», еще 3 «Геркулеса», 3 «Боинга-707» (как заправщики), еще 9 «Чинуков», 6 противолодочных вертолетов SH-60В «Си Хок», 2 десантных транспорта-дока (ДТД) типа «Пол Ривер» (местный тип «Кастилия»), 12 самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП) AV-8В «Харриер-2» для построенного в Испании авианосца «Принц Астурийский» (заменил «Дедало»). Были модернизированы до варианта «Усовершенствованный Хок» 4 ранее поставленных батареи ЗРК «Хок».

В Великобритании в 1980-е Испания приобрела 6 вертолетов «Си Кинг» и 17 легких танков «Скорпион» (в 2008 году они были перепроданы в Чили). По французским лицензиям в Испании были построены 4 ПЛ типа «Агоста» (местный тип «Галерна»), произведены 18 ЗРК «Роланд». Из Франции были получены еще 100 танков АМХ-30В, до 30 вертолетов AS332, 250 ПТРК «Милан» и несколько десятков ПТРК «Хот». По 6 ЗРК «Спада» и вертолетов АВ-212, 50 старых легких американских танков М47 были куплены в Италии, 5 американских самолетов Р-3 «Орион» – в Норвегии. Еще 50 М47 Испания получила из ФРГ, по немецкой лицензии началось производство многоцелевых вертолетов Во-105.

В конце 1980-х Испания начала совместно с Индонезией производство самолета CN-235, который, как и С-212, мог использоваться как в военных (транспортный и патрульный), так и в гражданских целях. Он также продавался во многие страны, в том числе в США и Францию, в Турции выпускался по лицензии. Были поставлены 2 фрегата типа «Дескубьерта» для ВМС Египта и 1 для ВМС Марокко.

ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

В 1990-е годы Испания и Португалия, будучи «тыловыми» странами НАТО, стали одним из направлений поставок техники «прифронтовыми» странами ради спасения этой техники от ограничений ДОВСЕ. Испания получила от США в рамках данного процесса 310 танков М60, 100 БТР М113 (и еще 31 командно-штабную машину (КШМ) М577 на его базе) и 64 203-мм САУ М110А2. Для ВВС Испании были переданы последние 6 «Фантомов» и 24 F/А-18А/В «Хорнет» (в дополнение к тем 72, что были ранее произведены в самой Испании), по американской лицензии начата сборка «Харриеров». Также из США было поставлено значительное количество различного авиационного и корабельного вооружения, 2 десантных корабля типа «Ньюпорт». В Испании было произведено 200 ПТРК «Тоу» и по 10 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для каждого.

В Великобритании Испания купила 56 105-мм орудий L-118, в Италии – еще 2 ЗРК «Спада». Из Франции поступили до 20 «Миражей-F1», 15 вертолетов AS532, до 200 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Мистраль». В Германии были взяты в аренду 108 танков «Леопард-2А4». Позднее они были выкуплены Испанией.

Для Таиланда в Испании был построен легкий авианосец «Чакри Нарубет», практически аналогичный «Принцу Астурийскому»; в качестве «приложения» к нему было поставлено до десятка «Харриеров».

Испания начала участвовать в создании истребителя 4-го поколения «Тайфун». Кроме Испании участниками программы, подразумевающей совместную разработку и производство истребителя, стали Великобритания, Германия и Италия. Производство самолета началось в 2003 году. Объемы закупок машины несколько раз сокращались; в частности, окончательный заказ Испании составил 73 машины, но, видимо, будет построено еще некоторое количество «Тайфунов» для замены «Хорнетов». Предполагается совместно с Германией и Францией создать истребитель 6-го поколения (при пропуске 5-го), но пока судьба этой программы совершенно неясна.

Совместно с Австрией Испания разработала БМП, которая в Австрии называется «Улан», а в испанской армии – «Пизарро». Для Испании была построена 261 машина (в том числе КШМ и инженерные). Она никуда не экспортировалась, но на ее основе в Великобритании начат выпуск семейства боевых машин «Аякс».

Кроме того, в Испании была завершена разработка и начато производство легкого транспортного самолета С-295, который сразу стал активно экспортироваться, в том числе в страны Восточной Европы и бывшего СССР.

СОВРЕМЕННОСТЬ

В ХХI веке на испанских верфях для собственного флота были построены 5 фрегатов типа «Альваро де Базан» (в некоторых источниках их называют лучшими в мире в своем классе), 2 ДТД типа «Галисия» и универсальных десантных кораблей (УДК) «Хуан Карлос», который после утилизации «Принца Астурийского» стал крупнейшим кораблем ВМС Испании и единственным носителем «Харриеров».

По аналогичному проекту были построены 2 УДК типа «Канберра» для Австралии, такой же УДК по испанской лицензии построен в Турции. 5 фрегатов типа «Нансен» были построены в Испании для Норвегии, по испанскому проекту в Австралии для ВМС этой страны построены 3 эсминца типа «Хобарт». На основе французской ПЛ «Скорпен» в Испании строятся для ее ВМС 4 подлодки типа S-80, однако данная программа очень сильно отстает от первоначального графика.

Испания стала участником создания европейского транспортного самолета А-400, причем именно в этой стране осуществляется его конечная сборка. Создан и производится крупной серией (несколько тысяч единиц) легкий бронеавтомобиль VAMTAC (типа американского «Хаммера»). По немецкой лицензии произведено 219 танков «Леопард-2А6» (в дополнение к вышеупомянутым 108 выкупленным «Леопардам-2А4»).

По лицензии произведено 18 франко-немецких боевых вертолетов «Тигр». Напрямую во Франции куплено еще 6 «Тигров» и до 50 различных многоцелевых вертолетов. Более 20 вертолетов и 3 батареи американской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот» получено из Германии.

В США были приобретены еще несколько «Харриеров» и «Си Хоков», 4 боевых беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-9 «Рипер», а также различное авиационное и корабельное вооружение («в ответ» Испания продала американской ЧВК 20 истребителей «Мираж-F1»). В Великобритании – 6 тральщиков типа «Сэндаун» (испанский тип «Сегура»), в Норвегии – 4 батареи ЗРК NASAMS, в Израиле – 260 ПТРК «Спайк» и полтора десятка разведывательных БПЛА «Серчер». В Италии было куплено 84 боевые машины с тяжелым вооружением (БМТВ) «Чентауро» и 185 бронеавтомобилей LMV (из них как минимум 2 потеряны в Афганистане). В ЮАР – 100 бронеавтомобилей RG-31 «Ньяла» (один из них также потерян в Афганистане). В Швеции – 20 сочлененных БТР Bv-206S. В Швейцарии – 39 БТР «Пирана» и 24 учебных самолета РС-21. Предполагается закупка еще 348 БТР «Пирана» в нескольких вариантах.

В 2022 году Украина получила от Испании 8 орудий М-56, батарею ЗРК «Спада» и несколько десятков ЗУР для ЗРК «Усовершенствованный Хок».

В целом испанская армия деградировала в несколько меньшей степени, чем большинство других европейских натовских армий. Страна при этом сумела занять определенную «нишу» в военном экспорте.

Александр Храмчихин