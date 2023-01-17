Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой

Bloomberg: Украина получила от Запада более четырех тысяч единиц оружия и техники

Для победы над Россией Украине необходимо 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц, цитирует Bloomberg заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Автор статьи подробно перечисляет уже поставленное вооружение. Его оказалось больше, чем было запрошено.

Майкл Уинфри (Michael Winfrey)

Союзники Украины уже предоставили ей более 4 000 единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, чтобы помочь Киеву в борьбе с Россией, а сегодня самые могущественные члены НАТО наращивают поставки смертоносного оружия.

После нескольких месяцев осторожности Великобритания заявила в субботу, что предоставит Киеву "Челленджер 2" — один из мощнейших основных боевых танков НАТО. Ранее Франция, США и Германия заявили, что предоставят Киеву боевые машины. Это усилило давление на правительства с целью предоставления Украине лучшей бронетехники альянса, чтобы уничтожить танки противника и отвоевать занятую им территорию.

Вот список основных систем, полученных Украиной, по данным голландского военно-аналитического сайта Oryx и союзников Украины. Цифры приблизительные, и подтвердить их в ходе независимого расследования не удалось. В них могли войти вооружения, запланированные, но не доставленные, и наоборот — могла не войти техника поставленная, но не обнародованная.

Список пожеланий Украины

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, для победы над Россией Киеву необходимо 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.

Танки

Всего члены НАТО поставили на Украину 410 танков советской эпохи из стран бывшего коммунистического блока, включая Польшу, Чехию и Словению.

Великобритания обязалась направить в Украину "Челленджер 2". Это первый случай, когда западная страна предоставит Украине современные основные боевые танки для борьбы с российскими войсками. Газета The Sun сообщила, что всего будет отправлено 12 единиц как минимум двумя партиями, хотя правительство Великобритании это число не подтвердило.

Польша обязалась создать роту боевых танков "Леопард 2" немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичное обязательство.

Дискуссии об отправке танков продолжаются в США и Германии.

Представители западных оборонных ведомств встретятся 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии, где, вероятно, обсудят отправку дополнительных танков. До сих пор высказывались опасения, что это может спровоцировать реакцию России.

БМП

Украина получила 300 боевых машин пехоты, в том числе 250 советской разработки из бывших коммунистических стран.

На прошлой неделе Франция объявила, что поставит неустановленное количество колесных AMX-10RC, которые называют "убийцами танков".

США и Германия заявили, что поставят 50 и 40 БМП "Брэдли" и "Мардер" соответственно.

БМП могут перевозить войска и обеспечивать непосредственную поддержку атаки, в том числе против танков противника. Американский генерал в отставке Дэвид Перкинс сказал, что они не только равноценны Т-72, которые составляют основную часть танкового парка России, но и превосходят их.

Бронетранспортеры

Украина получила 1 100 бронетранспортеров, в том числе 300 бронетранспортеров M113 и 250 M117, а также свыше160 M113 американского производства из семи других стран, в том числе Великобритании, Литвы, Австралии, Германии, Дании, Португалии и Испании.

Кроме того, Киев получил несколько сотен других транспортных средств, включая бронированные лечебные центры.

В отличие от боевых машин пехоты, эти бронированные транспортные средства могут перевозить войска на поле боя, но имеют более легкое вооружение типа крупнокалиберных пулеметов, которые используются в основном для самообороны.

Машины с противоминной и противозасадной защитой (MRAP)

Украина получила всего около 925 штук, включая 440 американских M1224 "МаксПро", 90 австралийских "Бушматер" и несколько британских "Вольфхаунд" и "Мастиф".

Эти автомобили похожи на БТР, но имеют специальный корпус для защиты пассажиров от мин и самодельных взрывных устройств.

Транспортные средства пехоты

Более 1 540 штук, включая 1 250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства "Хамви" или "Хаммер".

Этот колесный транспорт, как правило, бронированный, перевозит солдат по полю боя для атаки, разведки и патрулирования.

Артиллерия

300 буксируемых гаубиц, из них свыше 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубиц из США, а также свыше 400 единиц самоходной артиллерии, из них 180 под заказ (в том числе 20 155-мм гаубиц из Великобритании и по 18 из Польши, Германии и США).

Реактивные системы залпового огня

Всего 95 единиц, включая 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS производства американской компании "ЛокхидМартин" и свыше 40 122-мм реактивных систем залпового огня коммунистической эпохи из Польши и Чехии.

HIMARS, одно из мощнейших вооружений в арсенале Украины, позволяет наносить точные удары с большой дальности. Украина использует их в основном для уничтожения российских складов боеприпасов и пунктов управления, а также пунктов сбора войск.

Список стран-доноров (поставки оружия с января по ноябрь 2022 в миллионах долларов)

США 18 102

Германия 4 128

Великобритания 3 509

Польша 2 319

Канада 1 207

Нидерланды 837

Италия 471

Латвия 300

Турция 275

Эстония 272

Франция 219

Австралия 218

Норвегия 193

Дания 176

Чехия 151

Системы ПВО

37 немецких самоходных танков "Гепард".

Восемь ракетных батарей NASAMS производства США.

Одна американская и одна немецкая ракетная батарея "Пэтриот".

Шесть ракетных комплексов "Стрела-10М" из Чехии.

Шесть "Стормер Эйч-Ви-Эм" из Великобритании.

Несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Немецкие "Гепарды" — это самоходные танки, которые могут сбивать низколетящие крылатые ракеты. При этом ракетные комплексы поражают воздушные цели на больших высотах. В декабре США и Германия заявили, что пожертвуют по одной ракетной батарее "Пэтриот" — эта передовая зенитная система Запада может сбивать баллистические ракеты меньшей дальности, способные нести тактическую ядерную боеголовку. Ранее эту угрозу высказывал Владимир Путин.

Самолеты и вертолеты

Украина получила 14 штурмовиков Су-25 из Болгарии и четыре Су-25 из Северной Македонии. Кроме того, США передали в дар 20 вертолетов Ми-17 российского производства, изначально предназначенных для Афганистана. Еще 11 вертолетов советской разработки поступили из Чехии, Словакии и Латвии.

Три британских вертолета "Уэстлэнд Си Кинг".

Шесть вертолетов "Камов" российского производства из Португалии.

Более 30 дронов "Байрактар ТБ2" из Турции, плюс по одному из Литвы и Польши.

Сотни барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд" США.

415 разведывательных дронов.

Ракеты большой дальности

Пока никто не согласился удовлетворить запрос Киева на армейский тактический ракетный комплекс большой дальности ATACAMS, который может поражать цели на гораздо больших расстояниях, чем HIMARS.

Некоторые западные официальные лица выразили озабоченность, что передача украинским силам возможностей для нанесения ударов по целям в глубине России может привести к прямой конфронтации с Москвой.

Иные вооружения

К этой категории относятся ракеты, которые могут быть использованы против радаров, кораблей и надводных целей противника, а также средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные плавсредства, радиолокационное оборудование и другие системы.

Статья написана при участии Джереми Даймонда и Патрика Донахью