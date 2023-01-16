"Брэдли", "Мардер" и "пушка на колесах": чего ожидать от западных бронемашин на Украине

Рассказываем о новых поставках западного оружия на Украину

Администрация Соединенных Штатов Америки (США) намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) "Брэдли" (Bradley), а Германия — БМП "Мардер" (Marder). Об этом говорится в распространенном совместном письменном заявлении двух стран по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Ранее агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.

ТАСС собрал техническую информацию, заявления политиков и комментарии экспертов об иностранной бронетехнике для Киева, а также сравнил ее с российскими машинами.

Какая западная бронетехника уже поставлена ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали получать иностранные бронемашины до начала специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ на Украине. Так, Чехия в 2018 году передала ВСУ 200 боевых машин пехоты BVP-1 (советские БМП-1 лицензионного чехословацкого производства).

Переданный Соединенными Штатами бронированный автомобиль HMMWV вооруженных сил Украины в Харьковской области, октябрь 2022 года. Источник: социальные сети

С началом спецоперации поставки увеличились — Соединенные Штаты поставили Украине 200 бронетранспортеров М113, сотни бронеавтомобилей HMMWV, Словения заявила о намерении передать Киеву 28 танков М-55S, созданных на основе советского Т-55, 30 БМП BVP-1 и отправила 35 боевых машин пехоты М-80 югославского производства, власти Германии выдали разрешение на поставку Украине 50 бронемашин Dingo.

Наступление ВСУ сопровождается огромными потерями. Сожженная бронемашина Bushmaster австралийской сборки в кубинском парке «Патриот». Фото автора.

В ходе российских выставок вооружения и техники, захваченной у ВСУ в 2022 году, были продемонстрированы британский броневик Saxon, южноафриканский Mamba Mk2, германская машина разминирования MineWolf, австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. По данным из открытых источников, украинские войска могут использовать еще более десятка наименований западных бронемашин различных производителей.

О вновь передаваемой западной технике

Согласно данным производителя БМП M2 "Брэдли" британской компании BAE Systems, а также открытым источникам, современные модификации этой машины (А2 ODS, А3, А4) имеют массу 32–36 т, оснащены автоматической 25-мм пушкой, способной вести огонь осколочно-фугасными и бронебойными подкалиберными боеприпасами, и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, а также пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса TOW с двумя ракетами.

БМП M2 Bradley. Источник: ru.wikipedia.org

TOW способен поражать цели на дальности до 4 км. Управление башней и стрельбу могут вести как наводчик, так и командир. Основная алюминиевая броня усилена стальными пластинами, предусмотрена установка модулей динамической защиты. Помимо трех членов экипажа, бронемашина может перевозить до семи десантников. Моторно-трансмиссионное отделение находится в передней части корпуса. Двигатель мощностью 600 л.с. (675 в модификации А4) разгоняет БМП до 61 км/ч (66 км/ч для А4). Запас хода — 400 км.

Вариант A3 получил систему ситуационной осведомленности на уровне бронетанковой бригады и может оснащаться комплектом дополнительной брони с динамической защитой для ведения боя в городских условиях. У А4 улучшены цифровые коммуникационные возможности, позволяющие обмениваться информацией о тактической обстановке в режиме реального времени, добавлены средства радиоэлектронной борьбы.

Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, в интервью военной редакции онлайн-издания The Drive сообщил, что Украине будет передана модификация A2 ODS. Данный вариант был разработан по результатам применения бронемашины в операции "Буря в пустыне" в Ираке в 1991 году. Машину оснастили безопасным для зрения лазерным дальномером, системой спутниковой навигации, улучшили обзор водителя.

Германская боевая машина пехоты Marder 1A5, оснащенная противотанковым ракетным комплексом MELLS (Spike-LR), во время испытаний, 2017 год. Источник: Rheinmetall

Боевая машина пехоты "Мардер" создана германским концерном Rheinmetall. Поставки бронемашины немецкой армии начались в 1971 году. БМП неоднократно модернизировалась с варианта А1 до А5. По характеристикам "Мардер" сравним с "Брэдли": согласно открытым данным, машина имеет конструкцию с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения, автоматическую пушку, способную стрелять бронебойными и осколочно-фугасными боеприпасами, спаренный 7,62-мм пулемет, противотанковый ракетный комплекс, массу 33 т, двигатель мощностью 600 л.с., максимальную скорость 66 км/ч, запас хода 520 км. Экипаж состоит из трех человек, машина вмещает до шести десантников. Бронирование — противопульное, противоосколочное, в передней проекции защищает от 20-мм снарядов (более поздние варианты — от 30-мм боеприпасов; усилена противоминная защита днища).

Бронеавтомобили AMX-10 RC, называемые колесными танками, разработаны французской компанией Nexter, производились в 1976–1994 годах. Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon ("пушка на колесах"). Основной калибр представлен 105-мм орудием, с ним спарены два 7,62-мм пулемета. Масса машины — 17 т, экипаж — четыре человека.

Следует отметить, что все вышеперечисленные бронемашины заменяются на более современные. Летом 2022 года командование Сухопутных войск США объявило очередной тендер на проектирование и разработку опытного образца боевой машины, предназначенной для замены "Брэдли". Ожидается, что это будет гусеничная машина массой 40–50 т с пушкой калибра не менее 30 мм, экипажем из двух человек и десантом из шести пехотинцев. Машина должна обладать большей автономностью и открытой архитектурой. Бундесвер переходит на БМП нового поколения Puma, однако в декабре издание Spiegel со ссылкой на письмо командира 10-й танковой дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера руководству армии и Министерству обороны Германии сообщило, что германские вооруженные силы столкнулись с серьезными техническими проблемами во время эксплуатации новинки. Официально о характере неисправностей не сообщается, однако агентство ДПА указывает на проблемы с электроникой и механикой. Хотя в конце декабря почти все неисправные БМП были отремонтированы, Минобороны ФРГ приостановило процесс их закупки.

Министерство вооруженных сил Франции с 2020 года постепенно заменяет 248 имеющихся на вооружении Франции колесных танков AMX-10 RC на боевые разведывательные машины Jaguar.

Роль западной техники в боевых действиях

Эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в беседе с ТАСС среди достоинств БМП "Брэдли" назвал высокую защищенность, приемлемую огневую мощь, наличие современной системы управления огнем. Недостатками бронемашины, по его мнению, являются большая масса, отсутствие возможности преодоления водных преград.

Вопросы у эксперта вызывает предполагаемая проходимость БМП на грунтах, свойственных Украине, а также опыт участия в боевых действиях. "Ей негде было себя показывать, — рассказал он. — То, что ее использовали в Ираке... Там, где было сопротивление, ответный огонь, они горели так же, как и все".

"Баланс сил на поле боя меняется в зависимости от обученности и грамотности командиров, экипажей. Техника может быть какой угодно, но если она в руках дикаря, то это груда металла", — заметил эксперт. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил на недавнем брифинге, что данный тип БМП — "это не та система, которая потребует длительного обучения для украинцев", оговорившись, что переброска Украине "Брэдли" потребует какого-то времени.

Суворов назвал БМП "Мардер" "довольно древней машиной", ответом на создание советской БМП-1. "Вооружение слабое, 20-мм автоматическая пушка, там ставится комплекс управляемого вооружения "Милан" — тоже довольно старый комплекс", — отметил он.

Западные эксперты скептически отозвались об обещании Макрона поставить Киеву французские броневики. Их мнение собрала газета The New York Times. Эдуард Жолли, старший научный сотрудник Института стратегических исследований Военной школы в Париже, сказал, что AMX-10 RC "полезен на поле боя, но не является решающим оружием".

Специалисты напоминают, что французские машины имеют лишь противопульное бронирование. "Если бы украинцы использовали их так же, как танки, они стали бы довольно уязвимы и, вероятно, понесли тяжелые потери", — выразил мнение Сонни Баттерворт, эксперт по танкам, старший аналитик британского оборонного издательства Janes. "Это разведывательная машина в своем классическом исполнении, цель создания именно этой модификации — война в Африке", — поделился мнением Суворов, добавив, что применение AMX-10 RC не подразумевает наличия у противника противотанковых средств и серьезного вооружения в целом.

Эксперт отмечает, что у всех вышеперечисленных машин отличается калибр вооружения, что приведет к логистическим сложностям при снабжении боеприпасами. Также, по его словам, западные бронемашины требуют качественного топлива — в отличие от советских и российских образцов, способных работать даже на топливных смесях.

Прокомментировал специалист и возможную встречу российской бронетехники, вооруженной автоматической 30-мм пушкой, с американской боевой бронированной машиной Stryker — по мнению газеты Politico со ссылкой на источники в Пентагоне, они могут появиться на Украине с очередным пакетом военной помощи. "Если он нарвется на наш БТР-82 с нормальным наводчиком, я ему не завидую: он превратит его (Stryker — прим. ТАСС) в хлам первой же очередью", — заверил Суворов. Бронемашина производства США защищает экипаж и десант от пуль и осколков снарядов, вооружена дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом.

Однако эксперты полагают, что тяжелые бронемашины западного образца могут стать предвестниками поставок современных основных боевых танков. The New York Times приводит слова Джека Уотлинга, эксперта по сухопутным боевым действиям Международного центра Вудро Вильсона, сказавшего, что поставки французских пушечных броневиков могут побудить "прочих членов НАТО передать больше бронетехники". Баттерворт напоминает, что AMX-10 RC — первые бронемашины западного производства с крупнокалиберными орудиями, отправляемые на Украину, что может быть обозначением потребностей ВСУ для продолжения боевых действия.

Российские аналоги

Достойным конкурентом "Брэдли" Суворов считает российскую боевую машину пехоты БМП-3. Она разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения, производится "Курганмашзаводом" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Экипаж составляет три человека, машина может перевозить до семи десантников. БМП является амфибией, вооружена пушкой калибра 100 мм, автоматическим 30-мм орудием и тремя пулеметами калибра 7,62 мм. Масса — 18,7 т, скорость по шоссе — 70 км/ч.

У БМП-3 имеется комплекс управляемого вооружения, который запускает управляемую ракету через ствол 100-мм орудия. Для этого последние модификации БМП-3 оснащены автоматом заряжания. Причем дальность стрельбы комплекса БМП-3 почти на километр больше, чем комплекса TOW на БМП "Брэдли" Сергей Суворов кандидат военных наук

БМП-3 может оснащаться комплексом динамической защиты нового поколения, противостоящей моноблочным кумулятивным боеприпасам, бронебойным пулям и снарядам калибра до 30 мм. В настоящее время техника поступает в российские войска с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции.

Исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков в интервью ТАСС рассказывал, что бронетехника предприятия давно зарекомендовала себя в самых различных условиях применения, в том числе в ходе военных операций. "К БМП-3 у военных нареканий нет. Отзывы очень хорошие. Они подтверждают, что наша "тройка" — самая современная машина в своем классе", — сказал он.

На международном форуме "Армия-2022" была продемонстрирована роботизированная БМП-3 с боевым модулем "Синица", предназначенная для огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях — например, для боя в плотной городской застройке. Машиной можно управлять удаленно — с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления. "Технические решения, примененные на этой машине (базовом варианте БМП-3 — прим. ТАСС), были настолько революционными, что до сих пор эта машина не утратила свой модернизационный потенциал и остается лучшей в своем классе", — заключил Тюков.

Виктор Бодров, Георгий Султанов