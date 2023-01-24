Страны Запада намерены увеличить военную помощь Украине

ЦАМТО, 23 января. В Германии на авиабазе "Рамштайн" 20 января состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины, в ходе которой представители 50 государств согласовывали новый пакет военной помощи Киеву.

Открывший встречу министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется и официально объявил о предоставлении нового пакета военной помощи в размере 2,5 млрд. долл., в который, в частности, вошли восемь ЗРК ближнего действия "Эвенджер", 59 боевых машин пехоты "Брэдли", 90 БТР "Страйкер", 53 бронемашины класса MRAP, 350 бронеавтомобилей HMMWV, дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM, снаряды для 155 и 105-мм артиллерийских систем и др.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что в рамках нового пакета помощи для Украины Польша к концу марта сможет вооружить и обучить украинских военнослужащих для укомплектования одной бригады, включая боевые машины пехоты и танки Т-72. Это стало возможным благодаря проводимой модернизации ВС Польши, закупающих южнокорейские танки К-2 и гаубицы К-9, американские РСЗО HIMARS и танки "Абрамс".

Глава МНО Польши также провел переговоры с представителями 15 стран, применяющих танки "Леопард", о передаче их ВС Украины в составе более широкой коалиции. М.Блащак также обсудил этот вопрос с министром обороны Германии Борисом Писториусом, однако решение о поставке немецких танков Украине принято не было. При этом Берлин поручил провести аудит численности танков "Леопард" в составе ВС Германии и у немецких компаний. Это должно позволить оперативно передать Украине танки, в случае принятия такого решения.

Министр обороны Германии, в свою очередь, объявил, что Германия готовит весенний пакет военной помощи Украине на сумму 1 млрд. евро. По его словам, акцент будет сделан на противовоздушной обороне (ПВО). Германия отправит на Украину ЗРК "Пэтриот", 7 дополнительных ЗСУ "Гепард", очередные ЗРК IRIS-T SLM и управляемые ракеты к ним. Министр также напомнил о подготовке к отправке около 40 БМП "Мардер" и акцентировал внимание, что это согласованный с другими партнерами шаг.

Португалия заявила о намерении отправить на Украину вторую партию из 14 бронетранспортеров М113, восемь генераторов большой мощности, 120-мм минометные боеприпасы и две тонны медико-санитарного оборудования.

Нидерланды поставят Украине батарею ЗРК "Пэтриот", включая 2 пусковые установки и боеприпасы, а также 100 закупленных в Чехии машин с зенитными установками.

Примечательно, что накануне встречи в Рамштайне, 19 января, встретившиеся в Таллине представители министерств обороны девяти европейских стран (Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии) опубликовали т.н. "Таллиннское обязательство", предусматривающее намерение совместно предоставить Украине беспрецедентно большой пакет вооружений, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты. "Девятка" также призвала других союзников и партнеров последовать их примеру, чтобы обеспечить "победу Украины на поле боя в 2023 году".

В частности, Дания заявила о выделении Украине военной помощи на сумму около 600 млн. евро.

Чехия намерена продолжать поставки Украине военной техники, увеличивать мощности для производства боеприпасов, гаубиц и БТР, а также осуществлять техническое обслуживание уже поставленного оборудования.

Эстония поставит десятки 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубиц Д-30, тысячи 155-мм артиллерийских боеприпасов, машины обеспечения артиллерийских частей, сотни ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав" M2 с боеприпасами общей оценочной стоимостью около 113 млн. евро. Кроме того, в 2023 году Эстония продолжит подготовку сотен военнослужащих ВС Украины.

Латвия осуществляет подготовку к передаче десятков ПЗРК "Стингер" и дополнительных средств ПВО, двух вертолетов Mи-17, десятков пулеметов с боеприпасами, нескольких десятков БЛА и запчастей для гаубиц M109. В 2023 году Латвия планирует обучить около 2000 украинских военнослужащих.

Пакет военной помощи Литвы включает десятки зенитных установок L-70 с десятками тысяч боеприпасов, два вертолета Ми-8 общей стоимостью 85 млн. евро. Кроме того, 40 млн. евро в 2023 году будут направлены на поставку средств по противодействию БЛА, оптики, тепловизионных приборов и БЛА. Кроме того, 2 млн. евро будут переведены в международный фонд Великобритании для финансирования проектов приобретения тяжелого вооружения. Общая стоимость пакета составляет 125 млн. евро.

Польша намерена предоставить пакет помощи, включающий зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с боекомплектом в 70 тыс. выстрелов. Польша также передала 42 боевые машины пехоты для двух механизированных батальонов, продолжит поставки 155-мм гаубиц "Краб" и боеприпасов к ним, а также подготовку военнослужащих. Кроме того, Польша готова предоставить роту ОБТ "Леопард-2" с 1000 боеприпасов.

Словакия продолжит переговоры с союзниками о возможностях разблокирования передачи дополнительных вооружений с акцентом на ОБТ, БМП, средства ПВО, а также увеличении производства гаубиц, средств разминирования и боеприпасов.

Пакет Великобритании включает роту ОБТ "Челленджер-2" с БРЭМ, 155-мм самоходные гаубицы АS90, сотни бронированных машин, средства разминирования и наведения мостов, десятки беспилотных авиационных комплексов, 100 тыс. артиллерийских боеприпасов, сотни управляемых ракет, включая РС GMLRS, ЗУР "Старстрик" и AMRAAM, 600 ПТУР "Бримстоун", комплекты запчастей для ремонта до 100 украинских танков и БМП, обучение военнослужащих. Великобритания также координирует деятельность Международного фонда для Украины в размере около 600 млн. фунтов стерлингов.