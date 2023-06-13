Небесный щит Америки

Американская система ПРО «Иджис», размещенная в Румынии. Предназначена для защиты от баллистических ракет средней и малой дальности. Фото с сайта www.navy.mil.

Противовоздушная оборона США не выдержит большой войны

Со времен Второй мировой войны в Соединенных Штатах абсолютизирована роль авиации. В частности, именно на нее традиционно возлагается решение задач противовоздушной обороны (ПВО).

Из-за этого наземная ПВО развивалась по своеобразному «остаточному принципу», отчасти просто «чтоб была». Вся она включена в состав Сухопутных войск США. Кроме того, с определенного момента на наземную ПВО стала возлагаться задача, которую истребители решить не способны, – борьба с баллистическими ракетами.

ИСТОРИЯ

Первый американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Найк-Аякс» был развернут в начале 1950-х. Более 200 батарей этого ЗРК прикрывали всю территорию США. В конце 1950-х на замену «Найк-Аяксу» стал поступать ЗРК «Найк-Геркулес». На территории США было развернуто 174 батареи этого ЗРК, который был полностью снят с боевого дежурства в 1974-м. После чего централизованной системы наземной ПВО у Соединенных Штатов больше никогда не было.

В начале 1960-х начал поступать в войска ЗРК «Хок». Его дальность поражения составляла 25 км, досягаемость по высоте – 11 км. В батальон входили четыре батареи, в каждой батарее имелись командный пункт (КП), несколько радиолокационных станций (РЛС) и два-три огневых взвода (в каждом взводе – две РЛС и три пусковых установки (ПУ), по три зенитных управляемых ракеты (ЗУР) на каждой).

«Хок» прошел через несколько модернизаций, в ходе которых получал новые РЛС и ЗУР. В 1970-е все «Хоки» были переделаны в вариант «Усовершенствованный Хок» (который также затем модернизировался). Его дальность стрельбы достигла 35 км, досягаемость по высоте – 18 км. Нижняя граница зоны поражения осталась прежней (60 м). Система наведения – полуактивная радиолокационная.

В составе американской армии было 18 батальонов ЗРК «Усовершенствованный Хок», в морской пехоте – три батальона. Полностью сняты с вооружения они были в 1994 и в 2002 годах соответственно, в боевых действиях никогда не участвовали.

Данный ЗРК очень широко экспортировался. Крупнейшим покупателем «Хока» стал Иран – 39 батарей. Он же наиболее широко применял ЗРК в ходе ирано-иракской войны («Битва за баррель», «НВО», 28.05.21). Предположительно, иранские «Усовершенствованные Хоки» сбили до 40 иракских самолетов и несколько своих. Израильские ЗРК этого типа сбили суммарно до 20 арабских самолетов и вертолетов. Французский «Усовершенствованный Хок» в 1987 году сбил над столицей Чада Нджаменой ливийский Ту-22 («Военные эпопеи полковника Каддафи», «НВО», 01.11.19). Во время агрессии Ирака против Кувейта 2 августа 1990 года («Что погубило Саддама Хусейна», «НВО», 29.01.21) кувейтские ЗРК сбили два иракских самолета (МиГ-23БН и Су-22).

Таким образом, «Усовершенствованный Хок» стал единственным западным ЗРК, добившимся значимых боевых успехов. Правда, сами ВС США к этим успехам непричастны.

В конце 1960-х на вооружение американской армии поступил ЗРК малой дальности «Чапарэл». ЗУР с инфракрасным наведением MIM-72 была создана на базе ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 «Сайдвиндер», дальность стрельбы составляла 9 км, досягаемость по высоте – 3 км. РЛС и четыре ЗУР размещались на гусеничном шасси, созданном на основе БТР М113. Батальон включал 32 ЗРК, всего таких батальонов в армии США было 19. В конце 1990-х «Чапарэл» был снят с вооружения – причем, как и «Усовершенствованный Хок», без замены, что сделало структуру наземной ПВО США крайне несбалансированной. Около 60 батарей «Усовершенствованного Хока» и около 500 «Чапарэлов», возможно, остаются в США на хранении.

Одновременно с «Чапарэлом» в войска поступил первый американский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Ред Ай». Он имел инфракрасную систему наведения, дальность стрельбы составляла 4,5 км, досягаемость по высоте – 2,7 км.

СОВРЕМЕННОСТЬ

В начале 1980-х в американской армии на смену «Ред Аю» пришел ПЗРК «Стингер». Он до сих пор состоит на вооружении как в самих США, так и во многих других армиях и группировках. «Стингер» имеет дальность стрельбы 4,8 км, досягаемость по высоте – 3,8 км. Система наведения – инфракрасная+ультрафиолетовая. «Стингер» может использоваться в качестве ракеты «воздух-воздух» на вертолетах «Апач» и боевых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) «Предатор». «Стингер» очень активно применяется в боевых действиях по всему миру, причем вполне успешно.

С начала 1990-х в армию и морскую пехоту США поступил ЗРК «Авенджер» (общее количество этих ЗРК достигло 1115 единиц; как минимум один ЗРК был потерян в Ираке). Он представляет собой восемь ЗУР «Стингер» (два пакета по четыре ЗУР) и РЛС на шасси автомобиля «Хаммер».

Недавно принят на вооружение Сухопутных войск США ЗРПК IM-SHORAD, имеющий модуль с четырьмя «Стингерами», двумя противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Хеллфайр» и 30-мм пушкой на шасси боевой бронированной машины (ББМ) «Страйкер». Также на шасси «Страйкера» предполагается создание лазерного комплекса ПВО МЕ-НЕL.

В морской пехоте США вместо «Авенджера» используется ЗРК LAV-AD, который представляет собой те же восемь «Стингеров», но на шасси канадского бронетранспортера (БТР) LAV-25.

В конце 1980-х на вооружение американской армии поступили 99 ЗРК М6 «Лейнбакер» – все те же восемь «Стингеров» на шасси боевой машины пехоты (БМП) М2А2 «Брэдли» (вместо ПТРК «Тоу»). Но всего через несколько лет командование решило, что так много ЗРК им не нужно. После чего 88 М6 были переделаны обратно в БМП, один ЗРК отправился в музей, еще шесть ранее были потеряны в Ираке.

Кроме того, с 2005 года в Ираке и Афганистане в ограниченном количестве использовались зенитные артиллерийские комплексы (ЗАК) C-RAM «Центурион», представляющие собой наземный вариант корабельного шестиствольного 20-мм зенитного автомата «Вулкан-Фаланкс». «Центурионы» предназначались в первую очередь для поражения примитивных ракет, используемых местными партизанами.

Основу наземной ПВО США в настоящее время составляет зенитная ракетная система (ЗРС) «Пэтриот», принятая на вооружение в начале 1980-х. В составе батальона имеется КП и две-пять батарей (максимально – до шести, но в реальности шестибатарейных батальонов в американской армии нет). В каждой батарее – по шесть-восемь ПУ и одна универсальная РЛС (AN/MPQ-53 или AN/MPQ-65). На каждой ПУ – четыре ЗУР MIM-104, имеющих дальность стрельбы от 3 до 100 км по аэродинамическим целям, до 20 км – по баллистическим, досягаемость по высоте – от 60 м до 25 км. Максимальная скорость цели – 2,5 км/с.

В ЗРС «Пэтриот» реализован принцип «наведение через ракету», который представляет собой синтез радиокомандного и полуактивного радиолокационного наведения. Первоначальный вариант ЗУР РАС1 в настоящее время уже не используется. На вооружении находятся варианты ЗУР РАС2 и РАС3, причем последние размещаются в количестве не четырех, а 16 ЗУР на ПУ. Создана ЗУР РАС3MSE с увеличенной дальностью перехвата, на ПУ размещается 12 таких ЗУР. Формально любая ЗУР может поражать как аэродинамические, так и баллистические цели, фактически же РАС3 ориентирована на поражение только баллистических целей.

В настоящее время стандартным считается состав батареи с четырьмя ПУ М901 с ЗУР РАС2 и двумя ПУ М902 с ЗУР РАС3. В американской армии имеется 16 батальонов ЗРС «Пэтриот». Количество батарей (применительно к данной ЗРС эквиваленты понятия «батарея» и «ЗРК») составляет около 90, из которых активны 63.

ЗРС «Пэтриот» применялась в ходе обеих иракских войн. В основном ее целями были устаревшие иракские баллистические ракеты советского производства Р-17. Эффективность «Пэтриотов» оказалась весьма низкой, в 1991 году («Паралич диктатора», «НВО», 05.03.21) именно от пропущенных ими Р-17 американцы понесли наиболее серьезные потери в людях. Во время второй иракской войны весной 2003 года («Почему США проиграли войну в Ираке», «НВО», 16.03.18) на счету «Пэтриота» появились первые два сбитых самолета, однако оба они были своими: британский «Торнадо» и F/А-18С морской авиации США. Столь неоднозначный результат тем не менее остается единственным примером боевого применения американцами своей наземной ПВО после Второй мировой войны.

«Пэтриот» закупался традиционными клиентами США, причем в Германии, Голландии и Японии эта ЗРС производилась по американской лицензии. Саудовская Аравия с крайне низкой эффективностью использует свои «Пэтриоты» против баллистических ракет и БПЛА, запускаемых по ее территории йеменскими хуситами. Израильские «Пэтриоты» сбили два сирийских самолета (Су-24 в 2014-м и Су-22 в 2018-м), а также несколько беспилотников. При этом цена сбитых БПЛА в разы, а иногда и на порядки ниже, чем цена истраченных на них ЗУР MIM-104.

Действительно ли весной 2023 года «Пэтриотом» был сбит над Украиной то ли «Кинжал», то ли «Искандер», остается неясным. Неизвестно, причастен ли «Пэтриот» к потере двух самолетов и двух вертолетов ВКС РФ 13 мая.

Неясно также, был ли, в свою очередь, «Пэтриот» поражен «Кинжалом», а если да, то в какой степени – были ли уничтожены какие-либо элементы ЗРС, какие именно и сколько? Можно отметить, что потеря одной-двух ПУ крайне неприятна, но ЗРК сохранит боеспособность, а вот потеря РЛС полностью парализует батарею. Но теперь на Киев падают РАС3, а не 5В55 («Украинские зенитчики работают в режиме самообстрела», «НВО», 09.12.22). Местная пропаганда называет теперь и американские ЗУР «российскими ракетами», что уже не удивляет.

С 1990-х годов американское командование все сильнее «заносило» в сторону создания противоракетной обороны (ПРО) вместо традиционной ПВО, в рамках чего была разработана система ПРО ТНААD (Theater High Altitude Area Defense – высотная система ПРО ТВД). Как дальность стрельбы, так и досягаемость по высоте системы составляют 200 км. Поражение баллистической ракеты осуществляется путем прямого попадания (аналогично РАС3).

В состав батареи входят РЛС и шесть ПУ по восемь ЗУР на каждой. В настоящее время развернуто до восьми батарей данной ЗРС, в том числе как минимум одна смешанная с ЗРС «Пэтриот». Две батареи ЗРС ТНААD закуплены ОАЭ, ожидается приобретение этой ЗРС Саудовской Аравией. При этом США в дополнение к ТНААD в 2020 году закупили две батареи (по шесть ПУ в каждой, по 20 ЗУР на ПУ) израильской системы тактической ПРО «Железный купол», однако, по-видимому, на вооружение они приняты не будут.

Стратегическая ПРО США включает в настоящее время три загоризонтных РЛС и 44 ракеты GBI (Ground Based Interceptor, перехватчик наземного базирования) с высотой перехвата 2 тыс. км и, теоретически, орбитальной дальностью. 40 ракет развернуто на Аляске, четыре – в Калифорнии. GBI предназначены для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, но до сих пор неясно, до какой степени они способны решать данную задачу. Кроме того, их количество слишком мало для отражения массированного ракетного удара по территории США.

ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ

Если США придется вести войну с равным по силам (как в количественном, так и в качественном отношении) противником, это потребует наличия классической наземной ПВО, способной бороться с любыми средствами воздушного нападения.

Необходимо иметь ЗРК, заполняющие огромную «нишу» между «Стингером»/«Авенджером» и «Пэтриотом». У ВС РФ, например, в подобной нише имеется шесть-семь типов ЗРК, зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗРПК) и зенитных самоходных установок (ЗСУ), не считая их модификаций. Возможно, США будут приобретать норвежский ЗРК NASAMS – тем более что в качестве ЗУР в нем используется американская же ракета «воздух-воздух» AIM-120.

Именно отсутствие «промежуточных» ЗРК является причиной того, что США почти не способны помочь Украине укрепить ее ПВО. Пока Киев получил лишь 12 «Авенджеров» (как минимум один уже потерян) и несколько сотен собственно «Стингеров». Это создало ВКС РФ определенные проблемы, но никакого коренного перелома в ход боевых действий не внесло. Не внесет его и поставка двух батарей «Пэтриота».

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.