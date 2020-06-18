Почему США проиграли войну в Ираке

Разгромив армию Хусейна, Вашингтон потерпел сокрушительное политическое поражение

В ХХI веке время летит очень быстро. Кажется, что вторая иракская война началась совсем недавно. На самом деле, это случилось 15 лет назад.

Если первая война между США с группой стран-союзниц и Ираком имела очевидные юридические обоснования со стороны антииракской коалиции (Ирак совершил агрессию против Кувейта и был за это заслуженно наказан), то вторая война не имела никаких юридических оснований. Из-за этого союзников у США оказалось гораздо меньше, чем в 1990-1991 годы, антииракская коалиция действовала на этот раз без решения Совбеза ООН, то еcть совершила агрессию против Ирака.

МЕСТЬ БУШЕЙ, ИЛИ ЖАЖДА НЕФТИ

Что послужило истинной причиной американского вторжения в Ирак и оккупации этой страны – сказать сложно и сегодня. Трудно предположить, что в Вашингтоне всерьез верили в собственные "игры с пробирками", то есть в то, что в Ираке создается химическое или, тем более, ядерное оружие. Совершенно несостоятельна и чрезвычайно популярная в России и мире в целом «нефтяная версия» действий американцев. Никакой необходимости в захвате иракской нефти у США не было, и, главное, его и не произошло ни в какой форме (тем более а что такое вообще «захват нефти»?). То ли Джордж Буш-младший считал принципиальным завершить то, что не доделал отец, то ли американцы всерьез хотели превратить Ирак в страну «образцового демократического содержания», то есть в пример для всего арабского мира и заодно в плацдарм для будущих ударов по Ирану и Сирии, – теперь уже вряд ли удастся выяснить.

С чисто военной точки зрения из-за вышеупомянутого сокращения количества союзников антииракская группировка была заметно слабее, чем в 1990–1991 годы, кроме того, из-за отказа Саудовской Аравии предоставить свою территорию ей пришлось действовать из микроскопического по размерам Кувейта, из юго-восточного «угла» данного театра военных действий (ТВД). Северный фронт создать не удалось, поскольку Турция также отказалась от любого участия в войне. Почти никакой принципиально новой техники (кроме бомбардировщиков-невидимок В-2) у американцев за 12 лет не появилось, но имеющаяся техника прошла радикальную модернизацию под требования сетецентрической войны. Это значительно повысило эффективность и управляемость американских войск.

С другой стороны, разгромленная в 1991 году и не обновляемая с тех пор из-за санкций иракская армия очень сильно деградировала. Сухопутные войска еще были довольно большими, хотя и крайне примитивными, а вот ВВС и ПВО, по сути, вообще отсутствовали (кроме переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и зенитной артиллерии), что в войне против США фатально.

Впрочем, шанс испортить англосаксам жизнь у иракцев был: надо было всю армию загнать в крупные города и предложить противнику их штурмовать. Городские бои – самые жестокие и сложные, при этом техническое превосходство в них в значительной степени нивелируется. Но Саддам Хусейн решил, что нужно защищать всю территорию страны, чем просто подставил свою армию под удары американской авиации. Кроме того, военно-политическое руководство Ирака, видимо, находилось в плену очень популярного во всем мире, но совершенно абсурдного мифа о том, что «американцы не умеют воевать», то есть очень боятся контактных наземных боев. Поэтому иракцы попытались такие бои американцам навязывать, причем вдали от городов, в открытой пустыне.

СИЛЫ СТОРОН

В целом к началу войны в сухопутных войсках Ирака и Республиканской гвардии (элитные части) было 300–400 тыс. человек (23 дивизии и несколько отдельных бригад), примерно 2,2 тыс. танков, до 2,4 тыс. боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), до 4 тыс. артсистем. Впрочем, исправность значительной части этой техники вызывала очень большие сомнения. Уровень боевой подготовки, и раньше не очень высокий, за годы санкций упал еще ниже.

Наземная группировка антииракской коалиции включала 4 дивизии (3-ю механизированную, 101-ю воздушно-штурмовую, 1-ю морской пехоты США, 1-ю бронетанковую Великобритании) и по одной бригаде морской пехоты США и Великобритании. На вооружении имелось 760 танков (640 М1 «Абрамс», 120 «Челленджер»), более 1200 БМП и БТР, около 900 артсистем, до 200 ЗРК, более 900 вертолетов.

Саддам Хусейн не признал правомочность суда, вынесшего ему смертный приговор. Фото Reuters

Воздушная группировка включала 1,8 тыс. самолетов и вертолетов, в том числе 786 боевых самолетов. Соединенные Штаты имели 344 боевых самолета ВВС (28 В-52, 11 В-1, 12 В-2, 12 F-117, 90 F-15, 131 F-16, 60 А-10), 362 боевых самолета авиации ВМС и авиации морской пехоты (236 F/А-18, 56 F-14, 70 АV-8). Великобритания и Австралия предоставили 80 боевых самолетов (60 «Торнадо», 4 «Ягуара», 16 F-18). Было задействовано также 46 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-2, Е-3, Е-8, 216 заправщиков (149 КС-135, 33 КС-10, 22 КС-130, 12 английских VC-10), 7 самолетов радиоэлектронной разведки (РЭР) КС-135, а также 2 самолета-разведчика U-2S.

В операции против Ирака, вообще не имевшего флота, было так или иначе задействовано три четверти гигантских ВМС США. Непосредственно в зоне боевых действий находились 13 атомных подводных лодок (АПЛ), 6 авианосцев, 12 крейсеров, 18 эсминцев, 7 фрегатов, а также 22 десантных корабля, включая 8 универсальных десантных кораблей (УДК), 6 десантно-вертолетных кораблей-доков (ДВКД) и 8 десантных транспортов-доков (ДТД). Британцы выставили авианосец, 3 эсминца, 2 фрегата, 4 десантных корабля, в том числе 1 вертолетоносец; Австралия – 2 фрегата и десантный транспорт; Италия – по 1 эсминцу и фрегату; Канада – 3 фрегата; Испания – 4 фрегата; Португалия – 1 фрегат и, наконец, Дания – 1 подлодку.

Иракское командование было уверено, что, как и в 1991 году (и как в 1999 году в Югославии), американцы начнут войну с многодневной воздушной кампании. Однако на этот раз англосаксы ограничились одной предварительной бомбардировкой вечером 20 марта 2003 года и утром следующего дня сразу начали наземное наступление на Багдад по двум различным направлениям.

У наступающих войск не было обеспеченных флангов, да и тыла, по сути, тоже не было. При этом, как несложно понять, зависимость наступающих колонн от тылового снабжения была исключительно высокой. Тыловики же вынуждены были действовать в условиях, когда они могли в любой момент встретиться с регулярными иракскими войсками. Первый такой случай произошел уже 23 марта, когда 507-я ремонтная рота по ошибке заехала в город Эн-Насирия, еще занятый иракцами, где была разгромлена, потеряв 11 человек убитыми и 6 пленными. Из-за этого часть 1-й дивизии морской пехоты втянулась в незапланированные бои за Эн-Насирию, которая была полностью занята к 1 апреля ценой гибели 18 морпехов. В ходе штурма выяснилось, что иракцы так и не удосужились провести хоть какую-то инженерную подготовку города к обороне. В остальных городах было то же самое, тем не менее американцы старались их обходить.

Быстрому продвижению вперед способствовало то, что взорвать мосты через Тигр и Евфрат иракцы тоже не удосужились. Кроме того, разумеется, авиация англосаксов имела абсолютное господство в воздухе. Традиционной проблемой при этом становился «дружественный огонь». В первый же день наступления «Абрамс» был подбит ПТУРом с вертолета авиации морской пехоты АН-1W «Кобра». 23 марта американский ЗРК «Пэтриот» сбил над Кувейтом английский бомбардировщик «Торнадо», оба пилота погибли. На следующий день F-16 по ошибке (или намеренно, обнаружив ее работу по себе?) уничтожил РЛС другого ЗРК «Пэтриот».

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – БАГДАД

24 марта американцы открыли все-таки северный фронт, перебросив в Курдистан спецназ и 173-ю воздушно-десантную бригаду. Основные же силы шли на Багдад с юга: 3-я механизированная и 101-я воздушно-штурмовая дивизии – вдоль Евфрата, 1-я дивизия морской пехоты – вдоль Тигра. Англичане были брошены на штурм Басры и полуострова Фао на юге Ирака. Наступающие войска подвергались постоянным атакам регулярных войск и ополченцев, однако успеха эти атаки не приносили. Большая часть иракских сил выбивалась авиацией, остальных американцы громили в наземном контактном бою, которого боялись совсем не так сильно, как об этом думали иракцы. Как было сказано выше, иракцам нужно было сидеть в городах и/или атаковать тыловые части американцев. Но иракское командование мыслило штампами и стереотипами и не было способно реагировать на реальную ситуацию.

В последних числах марта 3-я механизированная дивизия США вела бои за город Наджаф, в ходе которых перемолола несколько элитных дивизий Республиканской гвардии. Во время этих боев выяснилось, что американская рота способна успешно воевать против иракской дивизии. В начале апреля последовали бои за Кербелу, в ходе которых 3-я механизированная дивизия разгромила еще две дивизии Республиканской гвардии. Последние элитные части были уничтожены в ходе боев за столичный аэропорт, которые начались уже 3 апреля. Теперь оборонять Багдад было практически нечем. В связи с этим достаточно бессмысленна очень популярная у нас версия о том, что иракские генералы сдали столицу за деньги. На самом деле, столицу уже невозможно было оборонять, ВС Ирака были разгромлены по частям между Багдадом и кувейтской границей. Формально в тылу американцев оставалась еще почти 100-тысячная иракская группировка, но она была в значительной степени рассеяна, утратила связь с командованием и, главное, была полностью деморализована.

Уже 6 апреля захваченный аэропорт Багдада принял первый американский транспортник С-130. 7 апреля пали одновременно Кербела и Басра, американский тыл становился все более безопасным, что позволяло идти на штурм Багдада. 5 и 7 апреля танковые группы 3-й механизированной дивизии провели лихие рейды к центру города по его широким магистралям, выявив иракскую оборону. При этом после рейда 7 апреля американская группа не ушла назад, а закрепилась в центре Багдада, где выдержала яростные атаки иракцев. 8 апреля в город вошли основные части 3-й механизированной дивизии, 9 апреля до Багдада доехала 1-я дивизия морской пехоты. В этот день столица Ирака пала, менее чем через три недели после начала войны.

На следующий день курды при поддержке американских десантников взяли Киркук, потом – Мосул. Это вызвало крайнее недовольство Турции, но идти против Вашингтона она не рискнула.

13 апреля американские морпехи без боя взяли Тикрит, родину Саддама Хусейна. На этом война, по сути, закончилась. Точнее, закончилась ее классическая фаза «армия против армии».

За время операции ВМС США выпустили по целям в Ираке 802 крылатые ракеты «Томагавк», бомбардировщики В-52 – 153 крылатые ракеты. Сухопутные войска выпустили 414 тактических ракет АТАСМS, которые в первую очередь использовались для подавления иракской ПВО. Со своей стороны, Ирак выпустил по Кувейту 17 ракет Р-17, из которых 9 было сбито «Пэтриотами», а 8 упали в пустыне.

Всего американская и английская авиация сделала 45,6 тыс. самолето-вылетов, использовав для ударов по наземным целям 29 345 авиационных боеприпасов общей массой 15 тыс. т. Из этого количества 19 269 боеприпасов, или 65,7%, были высокоточными.

Людские потери США в ходе операции составили всего 139 человек убитыми, Великобритании – 33 человека. Безвозвратные потери в бронетехнике составили у США 15 танков М1 «Абрамс» (3 уничтожено, 12 подбито и не подлежали восстановлению), 16 БМП М2 «Брэдли», 23 БТР М113, 28 амфибийных БТР ААV-7А и 11 БТР LAV-25, у Великобритании – 10 танков «Челленджер-2» (они, впрочем, признали потерю только одного, причем от огня другого «Челленджера») и 10 БМП «Уорриор». Было потеряно 6 американских (F-15E, F-14A, F/A-18C, A-10A, AV-8B+, S-3А) и 1 английский («Торнадо» GR4А) самолетов, из которых только А-10А был совершенно точно сбит иракской ПВО, F/A-18C и «Торнадо» стали жертвами собственного ЗРК «Пэтриот», палубные F-14A и S-3А разбились по техническим причинам. Вертолетов погибло 16: 4 АН-64D «Апач», 2 AH-1W, 2 UH-60A, 2 UH-1N, 2 OH-58D, 1 СН-46Е, 1 МН-53М, а также 2 английских «Си Кинга». Из этого количества лишь 2 вертолета (по 1 «Апачу» и UH-60) точно были сбиты иракцами. В целом при подобном размахе и результатах операции такие потери можно считать совершенно ничтожными.

Определить потери Ирака довольно сложно, поскольку по итогам войны его ВС прекратили свое существование. Они составили, по разным данным, от 3 до 30 тыс. человек убитыми, около 900 танков, около 800 БМП и БТР, более 300 орудий и минометов. Впрочем, в конечном счете вся иракская техника была либо уничтожена, либо захвачена противником.

В целом, несмотря на все описанные выше недостатки иракской армии, американцы одержали выдающуюся победу, продемонстрировав совершенно новый стиль ведения войны, недоступный (по крайней мере на тот момент) больше ни одной армии мира. 1 мая Джордж Буш-младший объявил об окончании войны.

ПОБЕДИЛИ В ВОЙНЕ, НО ПРОИГРАЛИ МИР

Действительно, классическая война окончилась блестящей победой англосаксов. После чего победители начали уверенно проигрывать мир.

В России и многих других странах мира США глубоко демонизированы, им приписываются разнообразные дьявольские замыслы и уж совершенно точно за всеми их действиями видится экономическая мотивация (например, захват нефти). При этом совершенно недооценивается высочайшая идеологизированность американского общества. Подавляющее большинство американцев, как простого населения, так и элиты, абсолютно уверено, что политическая и экономическая система США не просто идеальна, но единственно возможна и что любой народ в мире автоматически будет строить в своей стране аналогичную систему. Помешать ему в этом могут только разнообразные тираны (типа Саддама Хусейна). Соответственно если тиран свергнут, то все быстро наладится само собой. Отдельные американские ученые (историки, политологи, обществоведы) догадываются, что указанная теория, мягко говоря, не совсем верна, а точнее – не имеет никакого отношения к реальности, но кого когда интересовало мнение ученых?

Исходя из данной теории, американцы не имели никаких внятных планов послевоенного обустройства Ирака. Они лишь, по аналогии с денацификацией послевоенной Германии, провели дебаасизацию Ирака, то есть полностью ликвидировали структуры правившей при Хусейне партии Баас. Между тем подавляющее большинство ее членов вступало в партию только потому, что без этого нельзя было сделать никакой карьеры (как в СССР, не вступая в КПСС). Соответственно они вполне могли служить любому новому режиму. Но американцы, руководствуясь идеологическими догмами, полностью разрушили систему управления страной, не создав никакой новой, а заодно получили мощную прослойку ненавидящих их людей.

Разумеется, никак не была учтена этноконфессиональная структура населения Ирака. Структура эта примерно такова – по 20% курдов и арабов-суннитов, 60% арабов-шиитов. При Хусейне вся власть была сосредоточена в руках суннитского меньшинства. Шииты доступа к ней почти не имели, а курды вели долгую и тяжелую войну за независимость.

После свержения Хусейна Курдистан окончательно стал независимым де-факто, не провозглашать независимость де-юре его упросили американцы. Шииты начали брать власть «явочным порядком», из-за чего относились к американцам достаточно лояльно (кроме немногочисленных радикалов типа Муктады Ас-Садра). А вот сунниты сразу лишились всего и стали основой сопротивления. К тому же им на помощь немедленно двинулись боевики со всего исламского мира. Ведь исламский терроризм, олицетворением которого является «Аль-Каида», имеет чисто суннитскую природу. Поэтому в Ираке начала постепенно разворачиваться партизанская война против оккупантов с сильными элементами гражданской войны между этноконфессиональными группами самого Ирака.

Уже за период с 1 мая по 25 июля 2003 года погибли 163 американца, то есть больше, чем за всю активную фазу войны против иракской армии. Уничтожение 22 июля сыновей Хусейна никаким образом ни на что не повлияло. Диктатора и его сыновей на самом деле ненавидело подавляющее большинство населения, но к партизанской войне этот факт не имел никакого отношения.

Поняв, что война затягивается, американское командование поделило Ирак на три оккупационные зоны – свою, английскую и польскую, при этом в каждой контингенты уже были многонациональными. Понимая, что польза от союзников будет ограниченной, самые сложные суннитские районы американцы включили в собственную зону.

В апреле 2004 года началось восстание суннитов в провинции Анбар, завязались тяжелые бои в городах Фаллуджа, Рамади, Наджаф, Эн-Насирия. Только за этот месяц погибли 135 американских военнослужащих.

В декабре 2005 года в Ираке прошли первые парламентские выборы, однако это не решило никаких проблем, поскольку подавляющее большинство суннитов их бойкотировало. Кроме того, в очередной раз подтвердилось, что в обществах, не имеющих опыта электоральной демократии, люди голосуют не по политическим, а по религиозным, национальным и клановым принципам. Из-за этого формальное появление демократических институтов не делает страну демократической на деле. Более того, по новой Конституции в Ираке была введена система этноконфессионального разделения властей, что само по себе уже далеко от традиционной демократии. Как президента, так и премьера избирает парламент, при этом премьер (шиит) имеет больше полномочий, чем президент (курд). Формально важнейшей фигурой при такой системе становился председатель парламента (суннит), но при местных традициях это было невозможно. Реальным руководителем страны стал премьер.

В США стремительно росло недовольство огромными людскими и материальными потерями в ходе иракской кампании. Стало не менее стремительно падать качество военнослужащих сухопутных войск и морской пехоты, на которые и приходились почти все потери. В очередной раз подтвердился хорошо известный факт, что вести тяжелую войну с высокими потерями «профессиональная», то есть наемная, армия не может, ибо за деньги можно убивать, но нельзя умирать. В начале войны у американских военнослужащих была высокая мотивация (они верили, что мстят за теракты 11 сентября 2001 года, хотя в реальности Хусейн не имел к ним ни малейшего отношения), а потери очень невелики. Через три года с мотивацией возникли большие проблемы. Началась быстрая люмпенизация и криминализация наземных компонентов ВС США, при этом расходы на содержание личного состава стремительно росли.

ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ

В августе 2006 года Буш заявил: «Наш уход из Ирака до того, как вся работа будет выполнена, создаст террористическое государство в самом сердце Ближнего Востока, террористическое государство, которое будет намного опаснее, чем был Афганистан перед тем, как мы вышибли оттуда «Талибан», террористическое государство, способное финансировать свою деятельность за счет нефтяных резервов Ирака». Таким образом, президент признал, что до победы очень далеко. Гораздо дальше, чем в начале войны. В сентябре контроль над иракскими ВС официально был передан от американского командования иракскому премьеру. В декабре был пойман американцами и повешен шиитами Саддам Хусейн, что не имело ни малейшего значения: бывший диктатор к этому моменту почти никого не интересовал.

Партизаны разными путями добыли значительное количество ПЗРК, кроме того, в борьбе с вертолетами часто эффективны были РПГ и обычное стрелковое оружие. К началу марта 2007 года потери авиации коалиции с начала войны составили 15 самолетов (1 F-15E, 3 F-16, 1 F-14, 3 F/А-18, 1 «Торнадо», 1 AV-8, 1 А-10, 1 S-3, 3 С-130) и 96 вертолетов (24 АН-64, 8 АН-1, 18 ОН-58, 1 АН-6М, 17 UH-60, 2 UH-1, 2 СН-3, 6 СН/МН-53, 5 СН-46, 5 СН-47, 1 «Пума», 1 «Линкс», 1 «Белл»-412, 1 «Сокол», 2 Ми-8, 2 МD-530D). Эти цифры уже не казались ничтожными.

Тем не менее именно 2007 год стал переломным. Сознательно или случайно американцы скопировали российскую тактику, использованную в начале второй чеченской войны. Как известно, в межвоенный период (1996–1999 годы) в Чечне произошел раскол тех, кто в первую войну воевал против России, на националистов, выступавших за независимость Чечни и строительство в ней национального государства, и исламистов, собиравшихся строить «халифат» в пределах как минимум Северного Кавказа. Именно исламисты спровоцировали вторую войну, начав вторжение в Дагестан. Когда в ответ на это в Чечню вновь пришла Российская армия, националисты предпочли перейти на ее сторону, ибо исламисты были для них уже совершенно неприемлемы. Аналогичная ситуация произошла в Ираке. Многочисленные иностранные исламисты, завербованные «Аль-Каидой» по всему миру, своей крайней жестокостью и пещерными обычаями оттолкнули очень значительную часть населения Ирака, в том числе и местных суннитов, поначалу воевавших против американцев как против оккупантов. Именно их американцы и сумели перетянуть на свою сторону, сформировав из них «отряды бдительности» («сахва»). Теперь они взяли на себя главную тяжесть борьбы с радикальными исламистами, а потери американцев с осени 2007 года резко пошли на убыль.

К ноябрю 2008 года общие потери США достигли 4207 человек, Великобритании – 176, Италии – 33, Польши – 23, Украины – 18, Болгарии – 13, Испании – 11, Дании – 7, Грузии и Сальвадора – по 5, Словакии – 4, Латвии и Румынии – по 3, Эстонии, Австралии, Таиланда и Голландии – по 2, Азербайджана, Венгрии, Кореи, Чехии и Казахстана – по 1. Всего – 4521 человек. Большинство стран коалиции выводило свои контингенты, задумались об этом и американцы, где к власти пришел новый президент, считающий себя пацифистом. В мае 2009 года Ирак покинули британцы, ближайшие союзники США. К августу в стране остались только американские войска. Их потери в месяц теперь редко превышали 10 человек. Таким образом, противопартизанскую войну США тоже сумели выиграть.

В планах США было оставить в стране несколько военных баз и до 50 тыс. военнослужащих. Но премьер Нури аль-Малики, находящийся под сильным влиянием иранских единоверцев, отказался подписать с Вашингтоном соглашение, дающее американским военнослужащим иммунитет от местного судебного преследования. И американцы отнюдь не свергли свою марионетку. Они утерлись и ушли. Вывод американских войск из Ирака полностью завершился в декабре 2011 года, потери составили 4484 человек. Кроме того, на стороне США в войне участвовали многочисленные частные военные компании (ЧВК), чьи потери были как минимум не меньше, но их никто не считал (гибель военнослужащего – проблема государства, гибель наемника – его личная проблема). При этом погибло не менее 162 тыс. иракцев.

В политическом плане США потерпели в Ираке полное поражение. Не только и даже не столько потому, что никакой демократии в этой стране построить не удалось. Главное в том, что Вашингтон, по сути, своими руками передал Ирак своему злейшему врагу – Тегерану. Просто потому, что при созданной американцами в Ираке политической системе главными стали шииты, автоматически ориентирующиеся на иранских единоверцев.

Но и формальная военная победа стал, фактически поражением. Война в Ираке и параллельная ей война в Афганистане, поглотив гигантские средства, привели к окончательной переориентации ВС США на войну с заведомо более слабым противником (примитивной и архаичной регулярной армией или с партизанскими формированиями). Это очень сильно изуродовало всю структуру ВС США и характер боевой подготовки (см. «Почему нам не страшен «быстрый глобальный удар», «НВО», 24.11.17). Именно поэтому таким шоком для американцев стал «крымско-сирийский» вызов со стороны России.

А начавшаяся в 2014 году третья иракская война, подтвердившая факт поражения США в предыдущей войне, заслуживает отдельного описания.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа