Что погубило Саддама Хусейна

Высокотехнологичные армии решают судьбу тиранов

После 1945 года на развитие вооруженных сил мира наибольшее влияние оказали два события: Вьетнамская война и кампания в Персидском заливе 1990–1991 годов. О примечательных моментах второй из них и пойдет речь.

Кувейтская прелюдия

Саддам Хусейн решил захватить кувейтскую нефть через два года после войны с Ираном и поправить таким образом катастрофическое финансовое положение своей страны. Оккупация Ираком Кувейта 2 августа 1990 года продемонстрировала полную несостоятельность «профессиональных армий» монархий Персидского залива.

ВС Кувейта отнюдь не были пренебрежимо малой величиной, однако практически не оказали сопротивления иракскому вторжению.

После войны были придуманы разные истории про героизм кувейтских воинов, противостоявших агрессии, про множество сбитых иракских самолетов и вертолетов, про подбитые танки и другую бронетехнику. Это очень напоминает легенды о французском Сопротивлении в годы Второй мировой, которые в гораздо большей степени были придуманы после войны, чем имели место в реальности.

На самом деле главным препятствием для иракских танковых колонн были дорожные пробки в Эль-Кувейте, а провода ЛЭП нанесли иракской авиации гораздо большие потери, чем кувейтская ПВО. Именно пробки и провода спасли эмира Кувейта от захвата иракцами. Почти вся техника сухопутных войск, половина боевых самолетов ВВС (14 истребителей «Мираж-F1», пять штурмовиков А-4, шесть учебных самолетов «Хок»), а также вся техника ПВО (пять батарей ЗРК «Усовершенствованный Хок» и батарея ЗРК «Скайгард») и шесть из восьми ракетных катеров ВМС Кувейта были захвачены иракцами в полностью боеспособном состоянии.

Из 16 тыс. человек, составлявших личный состав ВС Кувейта, было убито примерно 200 и примерно 600 попали в плен. Остальные (95%) бежали. Кувейтская ПВО в первые часы войны сбила два иракских самолета (Су-22 и МиГ-23БН). Кроме того, было потеряно несколько вертолетов – в основном, как уже говорилось, от столкновений с проводами ЛЭП. Больше никаких достижений у кувейтских ВС не было.

Саудовская Аравия и ОАЭ, имевшие формально очень сильные ВС, даже не попытались оказать помощь Кувейту, хотя обязаны были это сделать. При этом Ирак задействовал для захвата Кувейта силы отнюдь не запредельные: всего четыре дивизии (танковую и три механизированные) и части спецназа. Здесь опять же нельзя не привести историческую аналогию: мифы о колоссальном превосходстве иракских сил вторжения над кувейтской армией очень напоминают рассказы Саакашвили о том, как 8 августа 2008 года в Грузию ворвались 1200 российских танков («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО» от 03.08.18).

Незавершенная агрессия

Тем не менее вторжение в Кувейт стало первой принципиальной ошибкой Саддама Хусейна: он считал, что Запад простит ему эту агрессию, как простил и даже поддержал агрессию против Ирана десятью годами раньше. Второй ошибкой стало то, что Хусейн ограничился Кувейтом и не захватил все монархии Персидского залива.

Как показал разгром Кувейта, а затем единственное в ходе «Бури в пустыне» наступление иракских войск на саудовский город Рас-Хафджи в январе 1991 года, саудовские ВС распались бы точно так же, как кувейтские. В этом случае США и их союзникам просто негде было бы развертывать свою группировку. А проведение морской и воздушной десантной операции стало бы задачей на порядок более сложной и чреватой весьма высокими потерями.

Вторую ошибку Хусейн мог исправить на протяжении еще примерно месяца после оккупации Кувейта, когда развертывание западной группировки на территории Саудовской Аравии только началось. Было уже понятно, что группировка разворачивается не для устрашения (хотя бы потому, что это слишком дорого), а для войны. Массированное наступление иракских ВС в тот момент еще было крайне сложно отразить. Однако здесь проявился психологический фактор переоценки военных возможностей противника, непонимание того, что можно поставить противника перед необходимостью платить непомерно высокую для него цену.

Никак не помешав полноценному развертыванию группировки ВС США и их союзников, Хусейн естественным образом обрек себя на поражение.

Американская подготовка

В августе 1990 года в Саудовскую Аравию прибыла лишь одна бригада 82-й воздушно-десантной дивизии США и несколько боевых эскадрилий американских ВВС, а также ряд французских десантных подразделений. А вот осенью началась массированная переброска войск. Для нее было задействовано 90% военно-транспортной авиации США (318 самолетов), 158 арендованных гражданских самолетов и более 200 штатных и зафрахтованных грузовых судов. По воздуху было переброшено 500 тыс. т грузов, по морю – 2,4 млн т грузов и 5 млн т ГСМ.

Всего к началу войны на саудовско-иракской и саудовско-кувейтской границах были развернуты 1 и 3-я бронетанковые, 1-я бронекавалерийская, 1 и 24-я механизированные, 82-я воздушно-десантная и 101-я воздушно-штурмовая дивизии, 197-я механизированная бригада, 18, 42, 75, 142, 196, 210, 212-я артиллерийские бригады, 1 и 2-я дивизии морской пехоты ВС США, 1-я бронетанковая дивизия ВС Великобритании, 6-я легкая бронекавалерийская дивизия и ряд отдельных полков ВС Франции, 4-я бронетанковая и 3-я механизированная дивизии ВС Египта, 9-я бронетанковая дивизия и 45-я бригада коммандос ВС Сирии, 45-я бронетанковая, 8, 10 и 20-я механизированные бригады ВС Саудовской Аравии, 15-я пехотная и 35-я механизированная бригады ВС Кувейта, ряд частей из других стран Персидского залива. Общая численность группировки составила 600 тыс. человек. На вооружении сухопутных сил имелось до 4 тыс. танков (в том числе 1848 «Абрамсов»), примерно столько же БМП и БТР, 3,7 тыс. артсистем.

Не менее мощной получилась авиационная группировка. В Турции на авиабазе Инджирлик размещались 14 бомбардировщиков FB-111 и 70 бомбардировщиков F-111 (14 E, 56 F), по 24 истребителя-бомбардировщика F-15E и F-16, три самолета ДРЛО E-3А ВВС США. На базе Диярбакыр для обеспечения ПВО Турции, которая лишь предоставляла свои базы, но непосредственно в войне не участвовала, были развернуты 18 штурмовиков «Альфа Джет» (ФРГ), 18 истребителей «Мираж-5» (Бельгия) и шесть перехватчиков F-104 «Старфайтер» (Италия).

Основная авиационная группировка была развернута на территории Саудовской Аравии. На ее аэродромах разместились 24 истребителя-бомбардировщика F-15E, 120 истребителей F-15C/D, 72 штурмовика А-10А, 24 истребителя-бомбардировщика F-16С, пять самолетов ДРЛО Е-3А ВВС США, 24 истребителя-бомбардировщика F/A-18 авиации морской пехоты США, 60 британских «Торнадо» (36 бомбардировщиков GR1/GR4, 24 перехватчика F3), 10 истребителей «Мираж-2000С», 14 штурмовиков «Ягуар» и шесть разведчиков «Мираж-F1CR» ВВС Франции.

Кроме того, ВВС самой Саудовской Аравии имели в своем составе 91 истребитель F-5E, 71 F-15C/D, 24 «Торнадо» F3 и 30 «Торнадо GR1».

В Катаре было развернуто 72 истребителя F-16С ВВС США, 24 канадских CF-188 (F-18) и восемь французских «Мираж-F1CR». в ОАЭ – 48 американских F-16C/D и восемь итальянских бомбардировщиков «Торнадо» IDS. В Омане – 24 истребителя-бомбардировщика F-15E ВВС США и три британских разведчика «Нимрод». В Бахрейне – 48 F/A-18 и 20 штурмовиков A-6E авиации морской пехоты США, 12 «Ягуаров» и 24 «Торнадо GR» ВВС Великобритании.

Кроме того, в боевых действиях против Ирака использовались 26 стратегических бомбардировщиков В-52G, базировавшихся в Великобритании и на острове Диего-Гарсиа, а также 62 бомбардировщика F-111F, 44 бомбардировщика-«невидимки» F-117A, 48 штурмовиков A-10A и 36 противорадиолокационных самолетов F-4G «Уайлд Уизл», о месте базирования которых не сообщалось.

Кроме того, в Персидском заливе были развернуты американские авианосцы «Рэнджер», «Мидуэй» и «Теодор Рузвельт», в Красном море – «Саратога», «Джон Кеннеди», «Америка». На них базировались суммарно 68 истребителей F-14А, 80 истребителей-бомбардировщиков F/А-18, 44 штурмовика А-6Е и 24 А-7Е, по 13 самолетов РЭБ ЕА-6В и ДРЛО Е-2С. В Персидском заливе были также развернуты линкоры «Миссури» и «Висконсин», две ПЛА и 16 надводных кораблей (крейсеров и эсминцев) с КРМБ «Томагавк», 25 десантных кораблей, на которых базировались 60 истребителей-штурмовиков с вертикальным взлетом и посадкой AV-8 «Харриер».

Краткая расправа

Вооруженные силы Ирака насчитывали 780 тыс. человек (65 дивизий и 50 бригад), более 5 тыс. танков, не менее 7 тыс. БМП и БТР, более 8 тыс. артсистем, более 700 боевых самолетов. Они являлись одними из крупнейших в мире (кроме ВМС) и имели опыт восьмилетней тяжелейшей войны с Ираном. Именно из-за этой войны точный состав иракских ВС установить крайне сложно – не известны ни объем ее поставок, ни потери, ни трофеи. Но в любом случае как минимум треть иракской боевой техники была вполне современной. Поэтому многие военные эксперты прогнозировали потери США и их союзников в 30 тыс. человек только убитыми.

Но все вышло совсем по-другому. США и их союзники одержали победу за счет воздушной кампании, которая в чистом виде продолжалась 38 дней. После этого короткая наземная операция стала лишь добиванием иракских сухопутных войск, понесших к тому времени огромные потери и полностью деморализованных.

ВС США во время «Бури в пустыне» имели автоматизированные командные пункты оперативного и стратегического уровня, обеспечивающие управление войсками и силами разнородной группировки войск. Войска вплоть до тактического звена и отдельного самолета обеспечивались космической связью, навигацией и разведданными в реальном масштабе времени.

Чрезвычайно широко применялось высокоточное оружие (ракеты и авиабомбы), в том числе с системами наведения, использующими данные космической навигации. В массовом порядке использовались самолеты ДРЛО как воздушных, так и наземных целей, РТР и РЭБ. Все самолеты и вертолеты получили возможность вести боевые действия ночью и в сложных метеоусловиях с применением высокоточного оружия.

У ВС Ирака ничего этого не было даже в мечтах. Это, конечно, очень поспособствовало их сокрушительному разгрому, хотя и не стало его главной причиной. Подробно ход боевых действий будет описан отдельно.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.