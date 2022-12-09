Украинские зенитчики работают в режиме самообстрела

Абсурдные обвинения Киева по С-300 могут вернуться бумерангом

Нынешняя тотальная мировая информационная война порождает огромное количество «забористых» фейков. Но, пожалуй, все рекорды сюрреализма побил украинский фейк о том, как Вооруженные силы РФ, ДНР и ЛНР непрерывно обстреливают контролируемые ими же города Донбасса, причем еще с 2014 года.

Поверить в эти самообстрелы может разве что очень далекий от военного дела человек совершенно не интересующийся техникой и тактикой вооруженных сил. Как оказалось, таких нашлось огромное количество, и не только на Украине.

ИСТОРИЯ «ТРЕХСОТКИ»

О советской зенитной ракетной системе (ЗРС) С-300 речь уже шла в статье «С-300 и мифы о «чудо-оружии» («НВО» от 22.02.19). О наличии ее модификаций С-300ПТ и С-300ПС в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) – в статье «Насколько страшна украинская ПВО» («НВО» от 11.02.22). Теперь, однако, приходится снова обращаться к этой теме чтобы еще раз проанализировать технические возможности данной системы.

ЗРС С-300П создавалась в СССР для борьбы с новейшими на время разработки системы аэродинамическими и баллистическими целями, такими как самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты.

Ранними советскими модификациями этой ЗРС были С-300ПТ (элементы ЗРС размещались на полуприцепах) и С-300ПС (элементы ЗРС размещались на шасси автомобилей повышенной проходимости МАЗ-543).

Разница между ними была именно в шасси, то есть в степени мобильности (у С-300ПС она, естественно, была гораздо выше). В остальном эти ЗРС были полностью совместимы.

Зенитно-ракетный полк (зрп) С-300ПТ/ПС включает командный пункт (КП) и до шести зенитно-ракетных дивизионов (зрдн). Как правило, в составе зрп было три-четыре зрдн, гораздо реже – два или пять.

В состав КП зрп входит пункт управления («собственно КП», аппаратный контейнер Ф9) и радиолокатор обнаружения (РЛО). РЛО обнаруживает цели на высоте более 1 км и передает данные о них на ЦВК (цифровой вычислительный комплекс) пункта управления. В состав каждого зрдн входят пункт управления дивизионом (аппаратный контейнер Ф2), радиолокатор подсвета и наведения (РПН, аппаратный контейнер Ф1), низковысотный обнаружитель (НВО) и четыре стартовые позиции.

На каждой стартовой позиции находятся три пусковые установки (ПУ). Из них одна является «ведущей», на ней размещен аппаратный контейнер Ф3. Через него осуществляется подготовка и пуск зенитных управляемых ракет (ЗУР) (по командам из Ф2) с самой этой ПУ и двух других ПУ той же стартовой позиции.

Всего, таким образом, в каждом зрдн имеется четыре «ведущих» и восемь «обычных» ПУ, на каждой – по четыре ЗУР в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК). Соответственно всего в зрдн 48 ЗУР, все они одновременно готовы к пуску, который производится вертикально. НВО обнаруживает цели, летящие на высотах менее 1 км, данные о них передаются на КП полка (в Ф9). Там обрабатываются данные, полученные как от «своего» РЛО, так и от НВО всех зрдн.

После этого ЦВК распределяет цели для обстрела между зрдн. Причем если цель обнаружена НВО одного из дивизионов, это не обязательно означает, что команду на обстрел данной цели получит именно этот дивизион.

Если зрдн работает автономно от зрп, ему придается дополнительная РЛС (как правило – 36Д6), которая заменяет РЛО. Однако такой вариант не является оптимальным и понижает возможности ЗРС.

Каждый зрдн может одновременно обстреливать до шести целей, причем в штатном режиме на каждую цель наводятся две ЗУР. Наведение ЗУР осуществляется посредством РПН, который работает в секторе шириной 60о по азимуту и 70о по углу места (РПН, как и РЛО, имеют фазированные антенные решетки). Наведение ЗУР в ЗРС С-300П (как и в американской ЗРС «Пэтриот») осуществляется методом «через ракету», это синтез радиокомандного и полуактивного радиолокационного наведения. Основным вариантом является радиокомандное наведение, однако ЗУР принимает отраженный от цели сигнал РПН и транслирует его обратно на РПН, а из него – на ЦВК в Ф2. Это позволяет корректировать траекторию полета ЗУР.

ЗУР, как было сказано выше, стартует вертикально (с помощью катапульты, двигатель начинает работать уже в воздухе). Поэтому не имеет значения, с какого направления подходит цель. После включения твердотопливного двигателя он работает непрерывно на протяжении примерно 13 секунд, до полной выработки топлива. За это время ЗУР набирает высоту до 30 км и скорость 2 км/с. Если цель является баллистической, ЗУР идет прямо на нее. Если цель является аэродинамической (самолет, вертолет, крылатая ракета), ЗУР пикирует на нее сверху, управляясь только рулями (поскольку топливо уже выработано) по командам от РПН.

При срыве наведения ЗУР должна самоликвидироваться. Если срыв произошел на этапе работы двигателя, ЗУР уходит на максимальную высоту и подрывается там. Если срыв наведения произошел на этапе пикирования, ЗУР уже не может уйти вверх (из-за отсутствия топлива), поэтому самоликвидация должна произойти немедленно.

Дальность полета ЗУР 5В55К составляет 45 км, 5В55Р – 75 км. Как правило, на одной ПУ размещаются три 5В55К и одна 5В55Р. Применять другие ЗУР С-300ПТ/ПС не могут.

Для передачи данных о цели на РПН одного из зрдн ЦВК в Ф9 должна провести завязку трассы этой цели. Это возможно после прохождения через цель луча РЛО и/или одного из НВО несколько раз (как правило – четыре). При этом если цель имеет очень низкую скорость, трассу автоматически завязать не удастся.

Для наведения ЗУР на цели, имеющие низкую скорость (вертолеты или легкие самолеты), необходимо осуществить ручное наведение. Это делают размещенные в Ф9 операторы в специальном режиме.

ЗРС С-300ПМ была принята на вооружение и находилась в производстве в 1990-е годы, то есть уже в России. Тем более это относится к ЗРС С-400, которая является очень глубокой модернизацией С-300П и пошла на вооружение в ХХI веке. В них применяются гораздо более современные РЛС и ЗУР (48Н6, 9М96, 40Н6), хотя общие принципы функционирования и структура ЗРС остаются теми же. Украина, как и другие страны бывшего СССР, имеет на вооружении только С-300ПТ/ПС.

Режим стрельбы по наземным целям в ЗРС С-300П предусмотрен не был (нижняя граница зоны поражения составляет 25 м для 5В55, 10 м для более современных ЗУР). В нем не было необходимости, поскольку в Советской армии и так имелось достаточно средств для поражения наземных целей.

Ни одна из РЛС, входящих в состав ЗРС С-300П, не может захватить наземную цель – и тем более завязать ее трассу (если цель неподвижна, у нее вообще нет никакой трассы). Кроме того, экономически нерационально стрелять дорогостоящей сложной ЗУР, предназначенной для поражения современных воздушных целей, по гораздо более простым и дешевым наземным целям (особенно это относится к современным ЗУР 48Н6, 9М96, 40Н6).

УКРАИНСКИЙ САМООБСТРЕЛ

По всем этим причинам любимая украинской пропагандой тема стрельбы со стороны ВС России ЗУР от С-300 по наземным целям на Украине является стопроцентным фейком. У ВС РФ нет в этом необходимости из-за наличия большого количества специальных ракет (крылатых и баллистических) для поражения наземных целей, причем эти ракеты находятся в производстве (еще одним бесконечно повторяющимся фейком являются разговоры о том, что у России заканчиваются ракеты). Кроме того, это совершенно нерационально экономически, поскольку современные ЗУР для С-300ПМ и С-400 нужны ВС РФ по их прямому назначению.

Что касается С-300ПС с ЗУР 5В55, в ВС РФ их почти не осталось (С-300ПТ уже давно полностью сняты с вооружения). Формально можно было бы отстрелять эти ракеты по наземным целям. Но, как было сказано выше, у ЗРС нет такого режима, к тому же дальность полета 5В55К составляет 45 км, 5В55Р – 75 км. Если выпустить ракеты просто по баллистической траектории, эта дальность повысилась бы крайне незначительно.

Соответственно чтобы стрелять ими по наземным целям на Украине, ПУ надо было бы выставить практически на линии фронта. При том, что средства ПВО вообще и С-300 в частности из-за больших размеров, низкой мобильности и отсутствия конструктивной защиты крайне уязвимы от любого наземного оружия, даже стрелкового, не говоря уж об артиллерии.

Подобное действие было бы крайне рискованным еще и с чисто военной точки зрения. Даже украинские источники ничего не сообщают о появлении российских С-300ПС на линии фронта. При этом большинство украинских городов, на которые падают ЗУР 5В55 (падения на них более современных ЗУР не было зафиксировано ни разу), находятся на удалении нескольких сотен километров от линии фронта, то есть российские ракеты этого типа не могут до них долететь даже теоретически.

Отсюда следует вывод: все падающие на украинские города ЗУР 5В55 являются украинскими же. Гарантийный срок хранения этой ЗУР в транспортно-пусковых контейнерах составляет 10 лет, при этом самым «новым» украинским ракетам уже более 30 лет. Многие из них просто отказывают сразу после запуска, при этом не происходит и самоликвидации в воздухе. Однако если даже отказа не произошло, падение ракеты на город тоже весьма вероятно.

Одним из наиболее распространенных приемов ВС Украины сейчас является размещение боевой техники непосредственно в городах. Здесь имеет место крайне циничный политический расчет. Обнаружив украинскую технику в городе, российские ВС могут отказаться от удара по ней, чтобы не нанести ущерб мирным жителям. Если же российские ВС все-таки наносят удар по этой технике, украинская пропаганда немедленно обвиняет их в целенаправленном уничтожении мирных граждан.

В частности, в городах размещаются и любые элементы ЗРС С-300. Однако это имеет и обратную сторону: низколетящая цель (таковой заведомо является любая российская крылатая ракета) может быть потеряна лучом РПН, если уйдет за высокие здания. В этом случае происходит срыв наведения ЗУР, восстановить которое почти наверняка уже невозможно.

В лучшем случае ЗУР самоликвидируется, причем вполне вероятно – на небольшой высоте, поразив город своими осколками. В худшем случае ЗУР целиком упадет на город, то есть скорее всего на какое-нибудь здание. Даже если БЧ при этом не сработает, зданию будет нанесен сильнейший ущерб кинетической энергией удара (масса ЗУР составляет примерно 1,5 т при очень высокой скорости). Если же еще и сработает БЧ, практически любое здание будет гарантированно разрушено.

В связи с этим можно с уверенностью сказать, что почти все мирные жители украинских городов, погибшие во время российских ударов, убиты украинскими же ЗУР (российские ракеты поражают военные или инфраструктурные объекты).

ПОЛЬСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Что касается недавнего падения украинских ЗУР в Польше, здесь могла иметь место либо целенаправленная провокация, либо случайность. Разумеется, для киевского режима организация провокации вполне возможна, никаких моральных ограничений у него нет. Но в данном случае провокация получается слишком глупой, ибо никаким образом ни из какой точки России ЗУР 5В55 не может долететь до Польши.

Кроме того, как уже было сказано, из-за отсутствия режима стрельбы по наземным целям попасть в Польшу вообще, тем более в какой-то населенный пункт этой страны, для украинских операторов практически нереально.

Скорее всего имела место случайность. ЗУР были выпущены по российской крылатой ракете, но вышли из-под контроля сразу после старта, еще на участке разгона (то есть при работающих двигателях). После этого по случайной баллистической траектории ракеты улетели в произвольном направлении на максимально возможную дальность. В итоге они упали в Польше.

Нет никаких сомнений, что рассказы про обстрелы украинских городов российскими ЗУР от С-300 будут продолжаться до тех пор, пока такие ЗУР не закончатся у самой Украины. Это вполне реально, поскольку их запас ограничен, и значительная часть этого запаса уже истрачена, либо потеряна, либо вышла из строя. Пополнить его из-за рубежа практически невозможно, поскольку свой единственный дивизион С-300ПС Словакия Украине уже, видимо, отдала, а один или два зрдн, имеющиеся у Болгарии, ничего изменить не способны. Больше ЗУР для С-300ПТ/ПС Украине брать негде.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.