Новый рекордный пакет американской военной помощи Украине, включая боевые машины пехоты М2 Bradley

6 января 2023 года министерство обороны США объявило о выделении нового самого масштабного до сих пор единовременного пакета американской военной помощи Украине на сумму 3,075 миллиарда долларов. Центральной частью нового пакета помощи стало предоставление Украине впервые 50 боевых машин пехоты М2 Bradley. Впервые выделяется также ряд других образцов вооружения. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 24,9 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 27 млрд долл.

155-мм/39 самоходные гаубицы М109А6 Paladin армии США во время учебных стрельб на полигоне в Грайфсвальде (Германия), 23.03.2015 (с) армия США

Новый пакет военной помощи Украине разделенин на две части. Первая часть представляет собой выделение рекордных 2,85 млрд долл распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 29-й и самый крупный президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Кроме того, еще 225 млн долл выделено Украине по линии иностранной военной помощи Foreign Military Financing (FMF) и эти средства предназначены для финансирования долгосрочных проектов развития вооруженных сил Украины.

Одновременно было объявлено о выделении по линии иностранной военной помощи Foreign Military Financing (FMF) еще 682 млн долл другим странам Восточной Европы, в основном по проектам софинансирования закупок ими американского вооружения.

По линии PDA в данном новом пакете военной помощи Украине предоставляются:

- 50 боевых машин пехоты М2 Bradley и к ним 500 противотанковых управляемых ракет TOW и 250 тысяч выстрелов калибра 25 мм;

- неназываемое дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 100 гусеничных бронетранспортёров М113;

- 55 колесных бронированных машин класса MRAP неуказанного типа;

- 138 автомобилей HMMWV;

- 18 самоходных гаубиц калибра 155 мм и 18 бронированных машин транспортировки боеприпасов (другими источниками сообщается, что это будут 155-мм/39 самоходные гаубицы М109А6 Paladin, и, видимо, соответственно, бронированные машины транспортировки боеприпасов М992A2 FAASV на той же базе);

- 70 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- 500 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм (видимо, М982 Excalibur);

- 1200 кассетных снарядов калибра 155 мм системы дистанционного минирования Remote Anti-Armor Mine (RAAM) (с противотанковыми минами);

- 36 буксируемых гаубиц калибра 105 мм (видимо, М119) и 95 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 105 мм;

- 10 тысяч минометных мин калибра 120 мм;

- неназываемое количество зенитных управляемых ракет RIM-7 Sea Sparrow;

- 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni калибра 127 мм;

- около 2000 ручных противотанковых гранатометов;

- снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы для автоматических противопехотных гранатомётов и стрелкового оружия;

- противопехотные мины Claymore направленного действия;

- приборы ночного видения и оптические устройства;

- запасные части и другое полевое имущество.

Как уже было сказано, в данном пакете впервые Украине предоставляются 50 боевых машин пехоты М2 Bradley. Также стоит отметить предоставление впервые украинской стороне ряда других образцов вооружения:

- 155-мм/39 самоходные гаубицы М109А6 Paladin;

- старые зенитные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow - как уже сообщалось, они должны применяться с состояших на вооружении ВСУ самоходных пусковых установок советского ЗРК "Бук-М1". Как уже отмечал на блог, применение старых американских корабельных ЗУР средней дальности Sea Sparrow с полуактивной радиолокационной системой наведения на украинских ЗРК "Бук-М1" представляет собой разрешение вопроса с боекомплектом ЗУР для вооруженных сил Украины, поскольку современные западные ЗУР (такие, как AIM-120 AMRAAM) очевидно слишком дорогостоящи и дефицитны для применения в боевых действиях на Украине в необходимых масштабах. В то же время США, очевидно, располагают большими запасами ЗУР со снимаемого с вооружения устаревшего корабельного ЗРК Sea Sparrow. Корпорация Raytheon уже длительное время, с начала 2000-х годов, вела работы по адаптации ракет семейства Sparrow с полуактивной радиолокационной системой наведения на советский ЗРК "Куб" ("Квадрат"), ранее активно предлагая эту комбинацию восточноевропейским странам-эксплуатантам ЗРК "Куб", хотя в итоге серийного статуса она не получила. Видимо, нынешний вариант интеграции ЗУР Sea Sparrow на ЗРК "Бук-М1" является развитием этих работ.

- старые 127-мм неуправляемые авиационные ракеты Zuni - в 2006-2012 годах американское отделение европейского объединения MBDA совместно с ВМС США вело работу по проекту Laser-Guided Zuni Rocket по созданию управляемого варианта ракеты Zuni с лазерной полуактивной системой наведения. Хотя данный вариант Zuni был успешно отработан, однако данные о его серийном производстве и поступлении на вооружение у каких-либо эксплуатантов до сих пор отсутствовали. Можно предположить, что Украине будут поставляться ракеты Zuni именно в управляемом варианте, в том числе, возможно, и для пуска с наземных пусковых установок.