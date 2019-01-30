От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"

После войны на истощение Египет стал всеядным

Получив окончательную независимость после Второй мировой и пройдя после этого череду тяжелых войн, Египет сумел создать одну из сильнейших армий современности ("Живая сила на убитой технике"). По физическим объемам импорта вооружений АРЕ, вероятно, вообще мировой рекордсмен.

ВС Египта были основной ударной силой арабской коалиции в первой войне с израильтянами в 1948–1949 годах. Воевали по большей части британским оружием, оставшимся от бывшей метрополии в армейских арсеналах. Тогда арабы проиграли, но некий боевой опыт приобрели.

После прекращения огня Египет закупал технику в Великобритании (танки "Центурион", истребители "Спитфайр", "Вампир", "Си Фьюри") и Франции (танки АМХ-13 и американские "Шерманы"). В Бельгии были приобретены британские "Валентайны", Италии – истребители "Вампир", но уже в начале 50-х Каир на почве борьбы с империализмом быстро сблизился с Москвой. И в Страну пирамид потекли сотни единиц вполне современной по тем временам советской техники: танки Т-34-85 и ИС-3, БТР-40 и БТР-152, бомбардировщики Ил-28, истребители МиГ-15 и МиГ-17. Однако это не помогло: во время Тройственной агрессии в ноябре 1956-го армия АРЕ потерпела тяжелое поражение. В частности, израильтяне захватили 27 Т-34, 52 "Шермана", 15 "Валентайнов", 6 СУ-100. Кроме того, было потеряно не менее 60 БТР-152.

“Поставки оружия из СССР продолжались даже после того, как Садат выслал всех советских специалистов”

Естественно, что после нападения Великобритании, Франции и Израиля Каир полностью порвал с Западом, теперь оружие в страну шло только из СССР и других соцстран. До начала следующей войны в АРЕ поставили более 200 Т-34-85 и ИС-3, не менее 500 Т-54/55, 50 легких ПТ-76, до 1500 БТР-40/152/50 и чехословацких ОТ-62А, до трех тысяч единиц различных артсистем, 18 дивизионов ЗРК С-75, не менее 400 ЗСУ и зенитных орудий, до 350 боевых самолетов (бомбардировщиков Ту-16, штурмовиков Су-7, истребителей МиГ-19 и МиГ-21), более 80 ПЛ, боевых кораблей и катеров. Случаи столь масштабных военных поставок в современной истории единичны.

С такой военной мощью Египет вступил в шестидневную войну в июне 1967 года, в которой потерпел более сокрушительное поражение, чем в 1956-м. Потери (уничтоженное и захваченное оружие) составили 291 Т-54, 82 Т-55, 251 Т-34-85, 72 ИС-3М, 51 СУ-100, 29 ПТ-76, до 50 "Шерманов", не менее 50 БТР-50 и ОТ-62, до 750 артсистем (в том числе не менее 27 130-мм орудий М-46), примерно по 30 Ту-16, Ил-28, МиГ-19, до 100 МиГ-21. Значительная часть бронетехники и артиллерии оказалась на вооружении ЦАХАЛ.

По сути египетские ВС надо было создавать с нуля. Разумеется, этим вновь занялся СССР, а шестидневная война почти без перерыва переросла в войну на истощение.

После смерти Гамаля Абдель Насера новый президент Анвар Садат быстро переориентировался на Запад. Тем не менее в 1969–1970 годах советские зенитчики и летчики еще воевали на стороне Египта против Израиля (всего с 1967 по 1970-й было потеряно до 70 МиГ-21, как египетских, так и советских). Поставки же вооружений из СССР и ЧССР приняли еще более массовый характер. Так, танков Т-54/55/62 было импортировано до 2000 единиц, более 800 БТР-60ПБ и чехословацких ОТ-64, как минимум несколько десятков БМП-1, не менее 300 артсистем, в том числе 100 РСЗО БМ-21. ВВС получили свыше 500 боевых самолетов и до 100 различных вертолетов, ПВО – более 80 дивизионов ЗРК С-75, С-125, "Квадрат", не менее 200 ЗСУ "Шилка". ВМС – не менее 40 кораблей и катеров. Поставки продолжались даже после того, как Садат выслал из Египта всех советских военных и специалистов.

Октябрьская война 1973 года оказалась для Каира наиболее успешной из всех столкновений с Израилем, хотя и она была проиграна. Потеряли 807 танков (97 Т-62, 441 Т-55, 269 Т-54), до 60 БМП-1, не менее 10 БТР-50, сотни других БТР и артсистем, свыше 200 самолетов (в том числе до 120 МиГ-21) и 42 вертолета, 6 ракетных катеров. Но на контролируемой египтянами территории остались 229 израильских танков ("Центурион", М60, М48), часть из них – в боеспособном состоянии. Однако о принятии их на вооружение египетской армией ничего неизвестно.

Во время войны СССР поставлял в Египет ВВТ в массовом порядке, некоторое количество танков Т-62, БМП-1 и истребителей-бомбардировщиков МиГ-23 поступило уже после ее окончания. В 1975 году между странами произошел окончательный разрыв, поставки оружия из СССР прекратились. Зато пошла техника с Запада и из Китая, причем в количествах, сравнимых с прежними советскими. Из США Египет получил свыше 700 танков М60, около 2000 БТР М113 в нескольких модификациях (включая самоходный ПТРК М901, КШМ М577 и другие), более 150 САУ М109, 12 батарей ЗРК "Усовершенствованный Хок", полсотни ЗРК малой дальности "Чаппарэл", около 120 истребителей-бомбардировщиков F-4 и F-16, 20 транспортных С-130Н "Геркулес".

Франция передала около двух десятков ЗРК "Кроталь", 20 новейших на тот момент "Миражей-2000", не менее 80 бомберов "Мираж-5", 45 учебных самолетов "Альфа Джет" (частично собранных на месте), 90 ударных вертолетов SA342 "Газель". В Китае Египет приобрел 400 орудий Туре 59-1 (копия советского 130-мм М-46), до 200 истребителей J-6 и J-7 (клоны МиГ-19 и МиГ-21), четыре ПЛ проекта 033, два фрегата типа "Цзянху", до двух десятков боевых катеров. Свыше 200 БТР BMR-600 и два фрегата "Дескубьерта" были поставлены из Испании, около полутора сотен 122-мм РСЗО БМ-11 – из КНДР, 50 зенитных орудий – из Швейцарии, 50 учебных самолетов ЕМВ-312 – из Бразилии, 15 транспортных вертолетов СН-47С и различное корабельное вооружение – из Италии, более 100 бронеавтомобилей, 30 вертолетов и 6 ракетных катеров типа "Рамадан" – из Великобритании. По немецкому проекту в Египте начали собирать БТР "Фахд", объем производства которых достиг почти 1300.

Благодаря такой щедрой западной подпитке египетское военное ведомство приступило к распродаже и раздаче советского оружия. Немногочисленные МиГ-23 ушли в США и Китай (для ознакомления с техникой главного противника). За океан с той же целью отправили 24 МиГ-21МФ. Огромное количество советского стрелкового оружия и не менее 400 ПЗРК "Стрела-2" (и их местных клонов "Айн аль-Сакр") были переданы афганским душманам. Вообще в ходе афганской войны до 90 процентов потерь советских войск пришлось на египетское и китайское оружие. Так Каир "отблагодарил" Москву за гигантскую помощь в войнах с Израилем. Такой же "признательностью" стали поставки техники (в первую очередь танков Т-54 и Т-55) в Сомали во время войны с Эфиопией, которую поддерживали СССР и Куба. Значительное количество советского оружия из Египта получили Ирак (при противостоянии с Ираном) и Судан, который почти одновременно с АРЕ поменял ориентацию с просоветской на прозападную.

В 90-е годы в Египте началась лицензионная сборка американских М1А1 "Абрамс", больше ни одна страна в мире такой чести не удостаивалась и сегодня для египетской армии собрано более 1100 "Абрамсов". Примерно в таких же количествах из США поставлялись танки М60 и БТР М113 (как и раньше, в нескольких модификациях). В АРЕ было собрано 124 шасси САУ М109, на которых египтяне устанавливали советские 122-мм орудия Д-30. Прибыли из США несколько сотен ПТРК "Тоу", еще 8 батарей ЗРК "Усовершенствованный Хок" и до 70 ЗРК "Чаппарэл", не менее 100 ПЗРК "Стингер", почти полторы сотни F-16, 36 ударных вертолетов АН-64 "Апач", 6 фрегатов типов "Перри" и "Нокс".

Из наличия в арсеналах голландской армии начались массовые поставки БМП YPR-765 в нескольких вариантах, египтяне уже получили более тысячи таких машин. В Чехии приобрели 49 УБС L-59 и до 10 учебных самолетов Z-143. Кроме того, возобновилось военно-техническое сотрудничество с Москвой. Из России получено 58 башен БМП-2 для БТР "Фахд", а также около 30 многоцелевых Ми-17.

Экспорт оружия из Египта ныне почти прекратился, лишь мусульмане Боснии и Герцеговины получили 10 Т-55 и по 12 орудий Д-30 и Туре 59-1.

В ХХI веке резко выросли и военный импорт, и собственное производство боевой техники. Из США было получено до 800 бронеавтомобилей класса МRАР, 400 САУ М109, 38 РСЗО М270 MLRS, 60 ЗРК "Чаппарэл", полсотни ЗРК "Авенджер" ("Стингер" на "Хаммере"), 20 F-16 и 10 АН-64D (кроме того, 35 ранее полученных АН-64А модернизированы по варианту АН-64D), 4 ракетных корвета "Амбассадор" и 4 сторожевых катера, значительное количество авиационного и корабельного вооружения, сотни комплексов "Тоу" и "Стингер". С помощью американцев модернизированы как минимум 260 танков Т-54/55. Они получили штатовские двигатели и вооружение и новое имя – "Рамзес-2". Надо отметить, к настоящему времени у Египта осталось не более 440 Т-54/55 (во множестве западных источников фигурирует 1000, что не имеет никакого отношения к реальности). Возможно, количество "Рамзесов-2" было доведено до 425, то есть модернизированы все уцелевшие танки данного типа, но все же гораздо вероятнее, что имеется 260 "Рамзесов-2", а до 180 "оригинальных" Т-54/55 поставили на хранение.

Из Австрии в начале 2000-х получены последние 108 М60, после чего Каир отказался от дальнейших закупок этих устаревших танков. По финской лицензии выпущено не менее 16 155-мм орудий Е-52. В Финляндии куплены 4 ракетных катера проекта 205, еще 5 аналогичных катеров, а также не менее 7 ПУ береговых ПКРК "Рубеж" приобретены в Черногории. Из Германии Египет получил 74 учебных самолета G-115 и 5 ракетных катеров проекта 148 "Тигр", а затем две новейшие ПЛ проекта 209/1400 (предполагается строительство еще двух аналогичных ПЛ).

После почти четвертьвекового перерыва в начале 2010-х значительно активизировалось военно-техническое сотрудничество Каира и Парижа. Египет приобрел у Франции около 200 бронеавтомобилей "Шерпа", новейший фрегат типа FREMM (строился для своих ВМС, но был стремительно продан в АРЕ), два УДК типа "Мистраль" (заказанных Москвой, но из-за санкций перепроданных Каиру), 24 новейших истребителя-бомбардировщика "Рафаль". Предполагается строительство четырех французских фрегатов для ВМС Египта, причем трех из них – в АРЕ.

По китайской лицензии производятся учебные самолеты К-8 (всего запланировано выпустить до 120 единиц), в КНР куплено не менее трех боевых БЛА "Вин Лун-1". В ЮАР приобретено 14 бронеавтомобилей "Мамба", по лицензии ОАЭ ведется сборка бронеавтомобилей "Пантера" Т6. Кроме того, от Эмиратов Египет получил 12 американских противопартизанских штурмовиков АТ-802U. Три транспортника Ан-74 куплено на Украине, 24 С-295 – в Испании, один корвет – в Республике Корея, три сторожевых катера – в Турции. Специалисты из Белоруссии модернизировали оставшиеся у Каира 479 плавающих БТР-50.

Резко активизировалось военно-техническое сотрудничество Египта и России. Москва продолжила поставки Каиру вертолетов Ми-17, их общее число дошло до полусотни, а также радикально обновила систему наземной ПВО страны. Были модернизированы все имеющиеся в АРЕ ЗРК С-125 по варианту "Печора-М2", поставлены три дивизиона ЗРС С-300ВМ, дивизион ЗРК "Бук-М1" (позже модернизирован по варианту М1-2), 8 ЗРК "Тор-М1", до 600 ПЗРК "Игла". ВМС Египта получили из России ракетный катер проекта 12411 с ПКР "Москит". В настоящее время реализуются контракты на поставку 50 истребителей МиГ-29М2 и 46 вертолетов Ка-52 (Египтом уже получены до 15 тех и других).

С 2011 года Каир ведет на Синайском полуострове войну против местного отделения запрещенного в РФ "Исламского государства". В боестолкновениях потеряно как минимум 12 танков М60, свыше 50 БМП, БТР и бронеавтомобилей. Но несмотря на кажущуюся изоляцию халифата на Синае, до победы над ним, по-видимому, еще далеко. Нет сомнений, что АРЕ в обозримом будущем останется, несмотря на серьезные экономические проблемы, одним из крупнейших мировых импортеров оружия, причем без всяких политических ограничений со стороны его потенциальных поставщиков.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа