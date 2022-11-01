Планируемые крупные поставки Италией вооружения Украине

Как сообщила итальянская газета "La Reppublica" в материале "Cannoni e mezzi hi tech, ecco le armi date dall’Italia per l’offensiva ucraina" ("Орудия и высокотехнологичная техника - вот какое оружие предоставила Италия для украинского наступления"), перед своим уходом вследствие поражения на выборах прежнее правительство Италии во главе с Марио Драги одобрило передачу Украине из наличия или с хранения вооруженных сил Италии значительного количества вооружения и боевой техники.

155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 из состава 132-го самоходного полка полевой артиллерии итальянской армии, 18.05.2021 (с) Javan Johnson / армия США

Согласно публикации, Украине в ближайшее время должны быть переданы две модернизированные боевые машины реактивной системы залпового огня M270 MLRS (из 18, по другим данным, 22, имеющихся в итальянской армии) и шесть 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000 лицензионного итальянского производства германского образца (из 68 имеющихся в итальянской армии), а с хранения итальянской армии Украине передаются "от 20 до 30" самоходных 155-мм/39 гаубиц M109L и "несколько десятков" гусеничных бронетранспортеров М113. Точный список передаваемой техники, как обычно в итальянской практике, засекречен.

На вооружении итальянской армии оставались 22 (по ряду сообщений, их количество было сокращено до 18) РСЗО MLRS, прошедших модернизацию при головной роли германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) по варианту, обозначаемому в Италии как MLRS-I и аналогичному германским MARS-II и французским LRU, с приданием возможности применения управляемых ракет GMLRS и ATACMS. Теперь две из этих боевых машин MLRS-I подлежат передаче Украине. Ранее Украина уже получила шесть модернизированных РСЗО MLRS (три британского варианта М270В1 и три германского варианта MARS-II) и еще восемь должна получить в ближайшее время (три британского варианта М270В1, три французского LRU и две германского MARS-II), теперь к ним добавятся еще две итальянские.

68 самоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 были произведены для итальянской армии по германской лицензии консорциумом IVECO - Oto Melara (CIO) в 2004-2008 годах. Сообщается, что 14 из этих систем находятся в резерве и шесть из них "в ближайшее время" будут переданы Украине. Ранее Украина уже получила 18 САУ PzH 2000 (10 из наличия вооруженных сил Германии и восемь - с хранения вооруженных сил Нидерландов) и ожидает получения еще четырех из наличия от Германии.

Что касается самоходных гаубиц М109L, они представляют собой модернизированные в 1986-1992 годах в количестве 283 единиц компанией Oto Melara (ныне в составе компании Leonardo) состоявшие на вооружении итальянской армии американские САУ М109 и М09А1, которые были в ходе модернизации оснащены произведенными Oto Melara новыми 155-мм/39 качающимися частями с баллистикой буксируемой гаубицы FH-70. В 2011 году все САУ М109L были окончательно сняты с вооружения итальянской армии и переданы на хранение, откуда впоследствии десять единиц были переданы в порядке помощи армии Джибути, а 128 единиц (по другим данным, 96) в 2017-2018 годах были проданы Пакистану. Сообщалось, что сейчас на хранении в Италии осталось около 120 САУ M109L. Стоит отметить, что некоторое время назад Leonardo разработала вариант модернизации САУ M109L с оснащением их новой качающейся частью калибра 155-мм/52.

Видимо, подготовительные работы по расконсервации САУ М109L, предназначенных для передачи Украине, уже начались, поскольку еще в середине октября в Италии были засняты несколько М109L, перевозимых на трейлерах по шоссе в неизвестном направлении. По иронии (а может и сознательному выбору отборщиков) эти системы несли на бортах украинскую символику желто-голубого цвета с тризубом, которая является традиционной частью эмблемы 52-го самоходного полка полевой артиллерии "Torino" итальянской армии, на вооружении которого ранее находились. Всего 35 частей итальянской армии (в том числе 19 артиллерийских полков и групп) после 1945 года имели в своих эмблемах в качестве составной части украинскую символику с тризубами в память об участии этих частей в боевых действиях в составе итальянских войск на территории СССР (именуемой "территорией Украины").

Сообщается, что данный пакет военной помощи Украине стал пятым, одобренным правительством Италии c момента начала российской специальной военной операции на Украине в феврале. В предыдущих пакетах Италия передала Украине некоторое количество 155-мм/39 буксируемых гаубиц FH-70, 120-мм минометы Mod 63, легкие бронированные машины Iveco LMV (Lince), ПТРК MILAN, ручные противотанковые гранатометы Panzerfaust 3, 12,7 и 7,62-мм пулеметы, стрелковое оружие, боеприпасы и другое имущество.

Сейчас, как сообщило то же издание "La Reppublica" в другом материале "Armi all'Ucraina, ora tocca a Meloni. Ma sui nuovi aiuti a Kiev crepe nella maggioranza" ("Оружие для Украины, теперь дело за Мелони. Но в вопросе о новой помощи Киеву в правительственном большинстве появились трещины"), новое итальянское правительство премьер-министра Джорджи Мелони готовит новый, уже шестой по счету пакет военной помощи Украине, утверждение которого планируется в середине ноября. В предварительном порядке в этот пакет планируется включить передачу Украине одного новейшего зенитного ракетного комплекса средней и большой дальности SAMP/T (совместно с Францией) и не менее трех старых зенитных ракетных комплексов Spada 2000 (Aspide) малой дальности, планируемых к снятию с вооружения.

Принятие данного пакета считается политически важным для нового правительства Италии, чтобы "постараться снять опасения союзников по поводу пророссийских симпатий" участвующих в новой итальянской правительственной коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. С другой стороны, для успокоения указанных "пророссийских симпатизантов", в данный пакет решено включить именно "оборонительные" средства ПВО, "чтобы украинцы могли защищаться, а не нападать на российскую территорию".

Относительно передачи одной батареи (комплекса) ЗРК SAMP/T сообщается, что Италия предоставит для нее только радиолокационные средства, а пусковые установки с ЗУР серии Aster предоставит Франция. В случае реализации этого мероприятия, Украина станет вторым иностранным получателем ЗРК SAMP/T после Сингапура.

Что касается ЗРК Spada 2000, то сейчас ВВС Италии располагают для обороны аэродромов семью ЗРК (батареями) этого типа, включая одну учебную. Комплексы приобретались в 1983-1991 годах в первоначальном варианте Spada и были модернизированы до уровня Spada 2000 в конце 1990-х годов. В ближайшее время планируется снятие этих ЗРК с вооружения ВВС Италии и замена их новыми ЗРК средней дальности MBDA MAADS с зенитными ракетами CAMM-ER (пока что планируется закупить три комплекса). Как уже сообщалось ранее, еще один (или оба своих) комплекса Spada 2000 планирует передать Украине Испания, и, по некоторым сообщениям, обучение украинского личного состтава на передаваемые Италией Spada 2000 также может быть организовано в Испании.

Перевозимые, возможно, для подготовки к передаче Украине 155-мм/39 самоходные гаубицы M109L с хранения вооруженных сил Италии. Установки сохраняют характерные эмблемы 52-го самоходного полка полевой артиллерии "Torino" итальянской армии с украинским тризубом. Октябрь 2022 года (с) Ciro Nappi @CiroNappi6

Стрельбы 155-мм/39 самоходных гаубиц M109L из состава 2-й батареи 52-го самоходного полка полевой артиллерии "Torino" итальянской армии, 30.10.2007. На установки нанесены характерные эмблемы полка с украинским тризубом. В 2010 году полк был перевооружен на самоходные гаубицы PzH 2000 (с) Totonninix / wikipedia.org