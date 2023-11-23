Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard без права их реэкспорта на Украину

ЦАМТО, 22 ноября. Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard 2A4, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

"Федеральный совет 22 ноября 2023 года одобрил заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 в Германию для выкупа компанией, которая их произвела, Rheinmetall Landsysteme GmbH. Берлин заверил Швейцарию, что танки останутся в Германии, в странах-членах НАТО или в ЕС и будут использоваться для дополнения их вооружения", – говорится в документе.