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ЦАМТО

Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard без права их реэкспорта на Украину

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Leopard 2A4
Leopard 2A4.
Источник изображения: Kennyannydenny/Wikipedia

ЦАМТО, 22 ноября. Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard 2A4, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

"Федеральный совет 22 ноября 2023 года одобрил заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 в Германию для выкупа компанией, которая их произвела, Rheinmetall Landsysteme GmbH. Берлин заверил Швейцарию, что танки останутся в Германии, в странах-членах НАТО или в ЕС и будут использоваться для дополнения их вооружения", – говорится в документе.

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Страны
Германия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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