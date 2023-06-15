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ЦАМТО

Национальный совет Швейцарии поддержал перепродажу Германии танков Leopard 2

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Танк Leopard 2 A6
Танк Leopard 2 A6.
Источник изображения: EPA-EFE/ FILIP SINGER

ЦАМТО, 14 июня. Депутаты швейцарского Национального совета (большая палата парламента) 14 июня проголосовали за вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 при условии их перепродажи немецкому производителю.

Как передает "РИА Новости", это следует из сообщения, опубликованного на сайте парламента.

"В общей сложности 96 ОБТ Leopard 2, принадлежащих швейцарским вооруженным силам, списаны и находятся на хранении, 25 из них должны быть выведены из эксплуатации. Национальный совет принял это решение 132 голосами против 59", – говорится в сообщении.

Как отмечается, не поддержали соответствующее предложение фракция Швейцарской народной партии и некоторые депутаты от Свободной демократической партии.

Теперь инициативу должна обсудить малая палата парламента – Совет кантонов.

Как напоминает "РИА Новости", в феврале глава Минэкономики Германии Роберт Хабек и министр обороны ФРГ Борис Писториус обратились к швейцарскому МО с письменной просьбой о перепродаже части списанных танков немецкой компании-производителю Rheinmetall. Как сообщалось, они заверили, что танки не будут направлены на Украину, а останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для удовлетворения собственных потребностей.

В мае правительство Швейцарии поддержало предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2 с последующей перепродажей немецкой компании Rheinmetall. Отмечалось, что если обе палаты швейцарского парламента одобрят предложение о выводе техники из эксплуатации, то правительство поручит Министерству экономики оценить соответствующую экспортную декларацию и "представить ее для принятия решения".

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Украина
Швейцария
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