Берн проводит расследование в связи с утечкой документа о схемах поставок оружия Киеву

Госсекретариат экономики "признает подлинность документа, несмотря на то, что формально он несколько изменен в различных местах по сравнению с исходной версией"

ЖЕНЕВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии инициировал проведение расследования в связи с утечкой в прессу его конфиденциального документа, затрагивающего вопрос о поставках оружия на Украину. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш, подтвердивший подлинность документа.

"SECO очень серьезно относится к этому вопросу и поэтому инициировал расследование по различным каналам", - сказал он. Госсекретариат экономики "признает подлинность документа, несмотря на то, что формально он несколько изменен в различных местах по сравнению с исходной версией". Как пояснил Майенфиш, речь идет о "своде лингвистических правил по вопросам, касающимся реэкспорта военных материалов в связи с Украиной". Этот сборник SECO ранее направил "различным ведомствам федеральной администрации и внешней сети (посольствам)". Речь идет о "версии начала 2023 года". Как подчеркнул Майенфиш, "информация, содержащаяся в этом языковом регламенте, уже известна общественности, и по этой причине его публикация больше не является проблематичной с точки зрения содержания".

Швейцарская пресса в своих комментариях уделила пристальное внимание пассажам документа SECO с рассуждениями о том, какими путями оружие швейцарского производства, реэкспорт которого в зоны конфликтов, включая Украину, запрещен в связи с нейтральным статусом Швейцарии, все же могло бы быть передано Киеву. По информации и газеты Tribune de Geneve, "особенно взрывной характер" носит "конфиденциальный раздел", в котором говорится, что Дания, не получившая в прошлом году согласие Берна на передачу Украине 22 бронемашин Piranha III, могла бы поставить эти машины одной из прибалтийских стран - Латвии, Литве или Эстонии, поскольку швейцарский запрет на оружейный реэкспорт на них не распространяется. В свою очередь страна, получившая швейцарские машины Piranha III, могла бы передать какое-то количество собственных бронемашин Украине. В документе SECO такая схема названа "кольцевым обменом".

Как утверждает Tribune de Geneve, этот документ попал в прессу после того, как его раздобыли хакеры из "группы Joker DPR". По словам издания, хакеры якобы обнаружили его в электронной почте украинского военнослужащего, к которому он попал от американских спецслужб.

Газета считает, что "кольцевой обмен" предполагается задействовать применительно к планируемой продаже в Германию 25 имеющихся у Швейцарии немецких танков Leopard 2. В конце мая швейцарское правительство поддержало предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (большая палата парламента) о выводе этих танков из эксплуатации с целью их возможной дальнейшей перепродажи производителю - немецкой компании Rheinmetall, но без права их дальнейшей передачи Киеву. По мнению экспертов, эти танки после модернизации могут быть поставлены в вооруженные силы Германии или иной страны НАТО. В свою очередь Германия или другая страна - получатель этих "леопардов" могут передать затем свои танки Украине.

Нейтралитет Швейцарии и реэкспорт оружия

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта текущего года подтвердило запрет на такой реэкспорт.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт оружия и Испания. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить Киеву многоцелевые колесные бронемашины швейцарского производства Piranha III. В конце июня 2023 года правительство Швейцарии ответило отказом на запрос швейцарской государственной оборонной компании Ruag об одобрении возможной сделки по продаже концерну Rheinmetall 96 танков Leopard 1 с целью их дальнейшей передачи Украине.

В то же время "кольцевые обмены" в сфере реэкспорта вооружений, о которых говорится в документе SECO, дают возможность странам НАТО и ЕС задействовать нейтральную Швейцарию в своих схемах передачи оружия Киеву.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.