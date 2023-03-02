Запад обещал Украине поток танков. Но получился слабый ручеек

NYT: Европа оказалась не готова предоставить Украине обещанное количество танков

Поставки танков Украине из Европы можно сравнить со слабым ручейком, утверждают авторы статьи в NYT. Киеву предоставили всего-то с десяток другой машин вместо требуемых сотен. Все потому, что ЕС довел свой ВПК до упадка.

Трудности с выполнением обещаний по предоставлению Украине танков Leopard 2 для борьбы с российской армией ясно продемонстрировали, насколько не подготовлены оказались для этого европейские вооруженные силы.

Берлин. Спустя почти месяц после того, как Германия дала своим союзникам разрешение на отправку танков немецкого производства на Украину, тот поток техники, который, как клялись многие лидеры Европы, должен был последовать, больше похож на слабенький ручеек.

Некоторые европейские страны вдруг обнаружили, что танки в их арсеналах на самом деле не работают или не обеспечены запасными частями. Политические деятели столкнулись с непредвиденным сопротивлением внутри своей собственной коалиции и даже со стороны многих национальных министерств обороны. А некоторым армиям пришлось вытаскивать с пенсии инструкторов, чтобы научить украинских солдат пользоваться танками старых моделей.

Трудности с поставками Leopard борющейся Украине — это лишь наиболее яркое проявление реальности, которую Европа долгое время игнорировала: считая, что крупномасштабная наземная война осталась в прошлом, и нежась в оттепели после холодной войны, она хронически недофинансировала свои вооруженные силы. Когда Россия начала самый крупный сухопутный военный конфликт на континенте со времен Второй мировой войны, Европа оказалась совершенно не готова к нему.

Отчетливые признаки наличия проблемы в виде нехватки на Западе оружия и боеприпасов появились сразу же после того, как год назад Россия ввела войска на Украину. Но теперь, когда Германия и ее союзники в течение нескольких недель судорожно пытались наскрести достаточно Leopard 2, чтобы сформировать два танковых батальона — всего 62 машины — их затруднительное положение стала предельно очевидным.

Ирония этой ситуации не обошла стороной производителя этих танков — Германию.

В течение многих недель канцлер Олаф Шольц противостоял интенсивной кампании общественного давления, устроенной украинскими лидерами, европейскими политиками и экспертами по безопасности, требующими снабдить Киев танками и разрешить другим странам отправить свои машины Leopard, несмотря на опасения Берлина, что это может быть воспринято Москвой как эскалация конфликта со стороны НАТО. Многие тогда подстрекали господина Шольца издевательским движением в социальных сетях с тегом #Freetheleopards (Освободи леопардов).

Ну что, сейчас эти танки свободны, но "на земле" их оказалось слишком мало. А некоторые государства, которые так настоятельно требовали от Германии разрешения передать танки Leopard Украине, испытывают с этим огромные трудности или серьезно сомневаются в своих силах.

Несмотря на то, что в Европе имеется около 2 тысяч танков Leopard 2 различных моделей, — они являются одними из наиболее часто используемых основных боевых танков на континенте — союзники взяли на себя обязательства предоставить Киеву на порядок меньшее количество машин, чем те сотни, которые, по словам Украины, ей необходимы.

Германия предложила 18 штук, а Польша — еще 14, но с этого момента цифры неуклонно падают. И как только обещанные сейчас танки пойдут в бой и будут подбиты или сломаются, неясно, какие точно модели Leopard или какие страны заменят их.

"Конечно, некоторые страны осуществили поставки, по крайней мере, объявили, что осуществят их, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце. — Но другие ничего не сделали.

"И это именно то обстоятельство, которое меня шокирует, — добавил он. — Да, действительно, имеются некоторые государства — но я никогда не назову их, — которые предпочитали прятаться за Германией. Говорили: мы бы с удовольствием поставили танки, если бы нам позволили. Но когда им наконец разрешили выполнить свои обещания, они совершенно ничего не стали делать".

В частном порядке многие немецкие и европейские официальные лица, участвующие в переговорах о поставках танков, говорят, что ситуация на самом деле еще более сложная. Дело не столько в том, что некоторые европейские страны не желают выполнять свои обещания, сколько в том, что они столкнулись с грубым "пробуждением" и поняли, насколько это трудно.

Финляндия, где многие на первый взгляд воинственные члены парламента возглавили призывы к Германии разрешить отправку танков Leopard, объявила в четверг, что она поставит три машины для разминирования под тем же брендом — Leopard, но не передаст Украине ни один из 200 основных боевых танков Leopard, которыми, как предполагают, обладает армия страны.

Некоторые немецкие официальные лица выразили понимание позиции Финляндии, которая еще не является членом НАТО и имеет самую протяженную в Европе границу с Россией, около 1,3 тысячи километров. <...>

Но некоторые европейские чиновники надеялись на больший вклад Хельсинки, учитывая обещания Вашингтона и Лондона в случае необходимости встать на защиту Финляндии еще до ее вступления в НАТО.

Высокопоставленные немецкие официальные лица заявили, что страны Северной Европы — такие как Швеция, которая долгое время настаивала на поставках танков Leopard на Украину, но 24 февраля решилась отправить только "до 10 штук" — столкнулись с еще одной неожиданной проблемой: хотя их политики и представители общественности, похоже, стремятся предложить танки Киеву, их военные таким желанием не горят.

На протяжении десятилетий европейские государства, получавшие "дивиденды мира" после окончания холодной войны, считали конфликты почти ушедшими в прошлое и регулярно сокращали свои военные расходы и армии. Теперь их усохшие вооруженные силы, как правило, ревностно оберегают хотя бы то, что у них еще осталось. В НАТО европейские войска иногда называют "армиями бонсай" в честь карликовых деревьев, разводимых на Дальнем Востоке.

В течение многих лет Соединенные Штаты принуждали ЕС к увеличению военных расходов, и в 2014 году, после того, как Россия захватила Крым, члены НАТО согласились начать тратить к 2024 году 2% своего ВВП на оборону. Однако, по текущим оценкам Североатлантического альянса, к настоящему времени только девять из 30 членов расходуют на военные цели такую долю ВВП, а десятый участник организации в принципе близок к этому. Тринадцать государств, включая Германию, тратят на военные нужды всего около 1,5% своего ВВП или даже меньше.

В Германии, которая в течение многих лет придерживалась внешней политики, в которой упор делался на помощь и развитие, а не на жесткую силу, некоторые видели в этом исключительно проблему самой Германии. Ежегодные военные отчеты парламенту иногда рисовали комическую картину состояния дел в немецкой армии. Их коммандос проводили водные тренировки в местных общественных бассейнах, потому что их собственные объекты были закрыты. Самолеты не могли летать. Солдаты тренировались с метлами вместо винтовок. Даже новые БМП Puma в последнее время массово ломались.

Но в других европейских странах теперь понимают, что и у их собственных вооруженных сил могут быть такие же беды.

"В последние десятилетия во всех европейских армиях существовала повсеместная тенденция — сокращение, сокращение и сокращение, — сказал Кристиан Мёллинг, эксперт по обороне в Немецком совете по международным отношениям. — Но, в конце концов, многие оказались на том же пути, что и Германия: война — это теоретическая вещь. Так что у нас теперь есть теоретические танки".

Испания, которая располагает 108 танками Leopard 2A4, заранее запросила у Германии разрешение предложить часть своих машин Украине. Теперь выяснилось, что многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, который может занять многие недели или месяцы. Вдобавок ко всему, один из партнеров премьер-министра по коалиции, левая партия Podemos, ближе к России, чем другие, и сопротивляется предложению расширения поддержки Киева.

Тем не менее, когда Берлин "перевел стрелки" на своих союзников, критикуя их за недостатки, премьер-министр Испании Педро Санчес "улучшил" свое обещание отправить шесть "Леопардов" и заявил, что теперь Мадрид передаст Киеву 10 машин.

Ульрике Франке, военный аналитик Европейского совета по международным отношениям, сказала, что борьба за количество танков на отправку вызывает вопросы о том, в каких еще областях европейские вооруженные силы сталкиваются с проблемами нехватки техники и несовершенства технического обслуживания.

"Это у Испании просто невезение такое, что у нее возникли трудности именно с танками, а все остальное работает? — спросила она. — Или у них такие же проблемы с другими вооружениями и видами войск?"

"Так сколько же процентов их военной техники не работает: 10% или 50%? — задала она риторический вопрос. — Европейцам было бы неплохо взглянуть на все это повнимательнее".

Польша, имеющая непростые отношения с Германией, в первую очередь оказывала давление на господина Шольца по вопросу "Леопардов" и даже угрожала отправить часть на Украину без необходимого разрешения Берлина. Как и у Германии, у Польши около 200 танков Leopard 2, но она заявляет, что поставит только 14. Первые машины Варшава передала в годовщину начала СВО, 24 февраля, хотя еще не закончила соответствующее обучение украинских солдат.

По мнению некоторых аналитиков, Польша может приостановить поставки танков Leopard до тех пор, пока не получит новые танки K2 производства Hyundai из Южной Кореи, предназначенные для замены немецкой модели. Варшава отправила Киеву много модернизированных советских танков Т-72.

Но некоторые европейские официальные лица считают, что Польша должна предложить Украине больше танков Leopard, а некоторые политики планируют встречи с польскими должностными лицами на этой неделе, чтобы лучше понять ситуацию. Ведь сложности возникают даже когда речь идет о танках, имеющихся в большом количестве, а именно о более старых моделях Leopard.

Нидерланды, Германия и Бельгия выступили с совместной инициативой по модернизации и отправке на Украину 150 танков Leopard 1 до конца этого года. Но в процессе обучения украинских танкистов в Германии один генерал сказал, что военные были вынуждены разыскивать отставных водителей-механиков машин Leopard 1, чтобы они вернулись и помогли готовить солдат ВСУ. Даже эта старая модель совершенно не знакома нынешним украинским военнослужащим.

Какой бы политизированной ни была проблема танков Leopard, Густав Грессель, аналитик по безопасности в Европейском совете по международным отношениям, утверждает, что можно найти множество решений, если европейские страны будут работать вместе.

Например, голландцы арендуют у Берлина 18 танков Leopard. Официальные лица обсуждают, может ли Германия взять некоторые из них для использования вместо своих уже имеющихся "Леопардов" в Литве, а затем отправить их на Украину.

Швейцария, придерживаясь своего конституционного нейтралитета, отказывается передать Украине хотя бы один из своих 134 танков Leopard. Но она готова передать их членам Евросоюза, сказал господин Грессель. По его словам, такие государства, как Финляндия или Польша, могут запросить швейцарскую технику и отправить свою на Украину.

Другим вариантом было бы просто закупить больше "Леопардов" производства немецких компаний Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann и поставить их нынешние модели Киеву. Но европейские правительства и оборонная промышленность в настоящее время находятся в противостоянии по поводу производства.

Государственные руководители хотят, чтобы промышленность двигалась первой, в то время как производители оружия стремятся получить более долгосрочные государственные заказы, прежде чем нарастят производство. По мнению аналитиков, чем больше будет сделано госзаказов, тем больше может увеличиться мощность оборонной промышленности, что ускорит производство сложного и дорогого оружия, такого как танки.

Эксперты по безопасности полагают, что при нынешних темпах производства вооруженные силы будут сталкиваться с серьезной нехваткой танков в течение двух-трех лет, которые потребуются отрасли для выпуска новых машин. Это слишком долгий период. Политики по всей Европе начинают вдруг понимать, что их армии яростно сопротивляются таким длительным срокам ожидания.

Тем не менее Грессель считает, что танки в любом случае должны быть отправлены на Украину сейчас.

Авторы: Эрика Соломон (Erika Solomon), Стивен Эрлангер (Steven Erlanger), Кристофер Шютце (Christopher F. Schuetze)

Комментарии читателей:

Alan

Для нас важно задаться вопросом, почему Украина столь отчаянно нуждается в танках и просит их у своих западных покровителей? Известно, что в начале конфликта она имела на вооружении очень большое количество танков, а в течение последнего года получила еще больше. Так почему сейчас у украинцев такой дефицит?

Ответ заключается в том, что Россия уничтожила большую часть танков ВСУ артиллерийскими и воздушными бомбардировками. Это действительно настолько просто. Следующий вопрос: есть ли основания полагать, что новые западные танки, поступающие на замену уничтоженным, не постигнет та же участь? Я не вижу ни одного. Если кто-то что-то знает по этому поводу, пожалуйста, просветите остальных.

Rick Sandella

Оказывается, все эти механические "Леопарды" в Европе доведены до такого ужасного состояния, что настоящие леопарды в Африке, наверное, просят немцев и европейцев больше не называть свои консервные банки именами благородных хищных животных!

Gilda

Что это вы все время о танках да о танках? Как насчет мирных переговоров и дипломатии вместо танков? Это спасет многие тысячи жизней украинцев и россиян. Зеленскому нужно отложить в сторону свой учебник, навязываемый ему "Западной капиталистической корпорацией", и сесть с Путиным за стол переговоров. В противном случае этот конфликт будет продолжаться бесконечно.

Reno Dino

Вы подумайте-ка вот о чем.

Украина была вполне готова, когда начался этот военный конфликт. Она готовилась к нему годами. На вооружении ВСУ были 3 тысячи танков. Все они были уничтожены русскими за один год. Это в среднем около 250 танков в месяц.

При таких темпах несколько десятков танков НАТО продержатся на поле боя менее двух недель, если их не уничтожат еще в пути.

Тем временем российские заводы куют по 200 танков в месяц, в то время как у НАТО нет промышленной политики по их производству, за исключением Abrams у США, которые делают в количестве... менее 50 штук в год!

Coach4docs

Не завидую украинским танкистам даже в западных танках. Русские быстро разберутся с ними с помощью дронов и штурмовиков. Все танки этого боятся. А "Леопарды" и "Абрамсы" даже на вид какие-то динозавры.

Michael Hayman

Весь этот шум вокруг танков и истребителей для Украины надоел.

ОБТ (основные боевые танки) устарели на современном поле боя, человек с переносным, легко скрываемым ПТРК стоимостью в тысячную часть танка может их побеждать. Благодаря улучшениям в обнаружении целей и точности наведения дроны и артиллерия с большей вероятностью уничтожат наступающую колонну танков, даже если она имеет поддержку пехоты. У танков не больше шансов выжить, чем у более легкой ББМ, несмотря на всю броню. Если вы видите что-то бронетанковое на поле боя, это всегда можно убить.

Производство супердорогих танков как необходимых для наступательных боев — бесполезное занятие нашего ВПК. Концепции танковой войны времен Второй мировой остались в прошлом. Сегодня нужна хорошая артиллерия, пехота, точные мощные ударные дроны и мобильность, которую обеспечивают БМП, стоящие в десять раз меньше танков.

Те же аргументы применимы и к истребителям-бомбардировщикам. Они дорогие и не особо живучие в свете дешевых ЗРК, которые могут их остановить. Батарея дальнобойной артиллерии может обеспечить пехоте лучшую тактическую поддержку, чем самолет с сильно рискующим пилотом.

David H

Что тут говорить, все и так понятно. Крупнейшие страны НАТО — Германия и Франция — являются невольными партнерами в американской прокси-войне против России. Германия только рада, что украинцам потребуется много времени, чтобы научиться пользоваться "Леопардами", надеюсь, уже после окончания конфликта.

Vic

Посмотрим-посмотрим, справится ли хотя бы Германия со своими обещаниями поставить Украине "Леопарды" до конца марта. Еще неизвестно, уложится ли Берлин в этот срок. У меня на этот счет серьезные сомнения.

Я заметил, что никто не обращает внимания на тот факт, что практически все страны НАТО, за исключением только Великобритании, десятилетиями не выполняли свои обязательства перед НАТО по оборонному бюджету. Пожалуйста, возьмите это на заметку по вопросу о поставках танков на Украину. Не произойдет ли и здесь того же самого?