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ТАСС

ФРГ ведет переговоры с партнерами о поставках танков Leopard Киеву

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Танки Leopard 2
Танки Leopard 2.
Источник изображения: AP Photo/ Michal Dyjuk

Представитель оборонного ведомства ФРГ Арне Коллац отметил, что Минобороны Германии направило запрос Швейцарии на покупку танков Leopard 2

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Германии ведет переговоры с партнерами по вопросу поставок танков Leopard Украине. Об этом заявил представитель оборонного ведомства ФРГ Арне Коллац в пятницу на брифинге в Берлине.

"Я могу подтвердить переговоры со многими партнерами", - сказал Коллац, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что Минобороны Германии направило запрос Швейцарии на покупку танков Leopard 2, уточнив, что они будут предназначены не для Украины. По словам представителя ведомства, Швейцария не видит военных причин не выводить из эксплуатации своей армии Leopard 2, однако парламенту в Берне предстоит решить, передавать ли их Германии.

Ранее швейцарская газета Blick со ссылкой на письмо главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека и министра обороны Бориса Писториуса сообщила, что ФРГ обратилась к Швейцарии с просьбой продать танки Leopard 2 германскому оборонному концерну Rheinmetall, который их изготовил, чтобы заменить технику, которая ранее была передана Украине. Речь идет о 96 списанных танках швейцарской армии. Германские политики обратились к начальнику федерального департамента (министру) обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой одобрить продажу. При этом они заверили министра, что эти танки не будут переданы Киеву: они нужны, чтобы восполнить "пробелы" в странах НАТО и ЕС.

В оборонном ведомстве Швейцарии, как пишет газета, отметили, что, "с точки зрения армии, в принципе можно было бы обойтись ограниченным количеством боевых танков", при этом сама страна нуждается в 34 списанных танках. В настоящее время на вооружении находятся 134 модернизированных Leopard 2. Передача техники Германии потребует разрешения швейцарского парламента. По мнению газеты, вокруг передачи танков могут разгореться "политические дебаты". 

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Страны
Германия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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